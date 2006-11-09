Счет, пожалуйста!..

Как Саленко в матче с Камеруном «сделал» Марадону

28.06.2004. Сан-Франциско. Россия - Камерун 6:1

Первая победа сборной России в финальной части чемпионатов мира получилась, мягко говоря, сомнительной. О договорном характере игры сборных России и Камеруна довольно явно намекали в своих интервью, в частности, Олег Романцев и Жерри-Кристиан Тчуйсе, бывший камерунский защитник московского «Спартака».

Перед обеими командами в этом матче стояли непростые задачи, в выполнении которых весьма кстати была помощь со стороны соперника. Несмотря на поражения в двух первых играх от сборных Бразилии и Швеции, команда Павла Садырина сохраняла шансы на выход в плей-офф с третьего места в группе. Для этого нужно было обыгрывать Камерун с крупным счетом и надеяться на благоприятные исходы матчей в других группах.

Еще перед игрой появились слухи, что руководители сборной Камеруна готовы помочь сборной России выиграть крупно счетом, но в обмен на любезность россияне должны пропустить гол от легенды камерунского футбола Роже Миллы, которому тогда было 42 года. В таком почтительном для футболиста возрасте еще никто не забивал мячей в финальных турнирах чемпионата мира. Гол в ворота сборной России обеспечивал для Миллы статус рекордсмена чемпионатов мира. Для бедной африканской страны это большое достижение.

Главный тренер сборной России Павел Садырин выпустил в этом матче всех футболистов, которые в двух первых матчах не выходили на поле - Черчесова, Тетрадзе, Корнеева, Ледяхова, Бесчастных. Еще больше удивил наставник сборной Камеруна Анри Мишель, доверивший место в воротах мало кому известному голкиперу Сонго'О, которого на чемпионат мира брали в качестве третьего вратаря. Хотя в распоряжении Мишеля были два куда более опытных голкипера - Белл, игравший в двух первых матчах Камеруна на турнире, и имевший большой опыт матчей за сборную Н'Коно. Похоже, что Сонго'О появился в стартовом составе не просто так...

С самого начала матча камерунские защитники вели себя странно. Порой передвигались по полю пешком, забывали про подстраховку, не стремились догонять россий­ских форвардов и... сталкивались между собой. Причем так комично, что сам Чарли Чаплин позавидовал бы их артистизму. 75 тысяч болельщиков на стадионе в Сан-Франциско и сотни миллионов телезрителей стали свидетелями какой-то комедии. В числе главных клоунов выступал, разумеется, нелепый вратарь Сонго'О.

К перерыву сборная России вела 3:0. На 46-й минуте на замену вышел тот самый Милла, и уже на 47-й минуте он стал автором гола. Российские защитники не стали беспокоить 42-летнего ветерана долгим ожиданием и сразу же любезно расступились, позволив ему нанести точный удар по воротам Черчесова. После чего сборная России забила еще три гола и выиграла с нужной разницей мячей - 6:1. А Олег Саленко забил в одном матче пять голов, чего в истории чемпионатов мира больше не удавалось никому - Пеле и Марадона отдыхают. А поскольку Саленко забил еще один гол в матче со Швецией (с пенальти), то он стал лучшим бомбардиром чемпионата на пару с болгарином Христо Стоичковым.

После игры на стадионе «Стэнфорд» царила всеобщая идиллия. Россияне праздновали победу, камерунцы поздравляли Миллу, а не сильно смыслящие в футболе американские зрители были вне себя от радости, что стали свидетелями сразу двух рекордов чемпионатов мира по футболу.

Вот только в 1/8 финала россияне так и не вышли. Все матчи в других группах закончились с результатами, не устраивавшими россиян. В том числе и матч сборных Саудовской Аравии и Бельгии, который также очень смахивал на договорной. Сборная Саудовской Аравии забила уже на 10-й минуте, после чего команды не утруждали себя активными дейст­виями.

Кстати, на чемпионате мира 1990 года сборная СССР также встречалась с камерунцами в последнем матче группового этапа. Африканцы тогда выиграли два первых матча и заранее обеспечили себе место в плей-офф, тогда как сборную СССР могла спасти только крупная победа над немотивированным соперником. Игра была также очень подозрительной, сборная СССР выиграла 4:0, но выйти из группы так и не смогла.

Дурно пахнущая статистика

Сборная России четыре раза в своей истории участвовала в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы и каждый раз терпела по два поражения в группе.

Трижды россияне проигрывали два стартовых матча и только в третьих матчах (уже почти ничего не решавших) набирали очки. Все эти «реабилитации» дурно пахнут. Подозрительные победы над Камеруном в 1994 году и над Грецией в 2004-м, и странная и драматичная ничья 3:3 со сборной Чехии на чемпионате Европы 1996 года (этот матч многие близкие к сборной России источники также считают договорным - чехи благодаря ничьей смогли выйти из группы, а россияне избежали полного провала).

Итак, лишь только одна победа сборной России на мундиалях не внушает подозрения в договорном характере матча - это выигрыш у сборной Туниса 2:0 на чемпионате мира 2002 года. Впрочем, и им гордиться никак не получается - ведь затем последовали поражения от Японии и Бельгии, и сборная России не смогла выйти из чуть ли не самой слабой группы в истории чемпионатов мира.

Как латыши россиян подставили

17.08. 2005. Рига. Латвия - Россия 1:1

Через два дня после матча Латвия - Россия автор гола в ворота сборной России Виталий Астафьев в интервью рижской газете Sporta Avize признался, что ему поступало предложение сдать матч.

- Это был подкуп со стороны русских, они предлагали деньги за то, чтобы мы проиграли в этом матче, - сказал капитан сборной Латвии. - Деньги предлагались как руководству Латвийской федерации футбола, так и отдель­ным игрокам, с которыми связывались представители российской стороны. Предложенные суммы были впечатляющими.

Сенсационные слова Астафь­ева спровоцировали грандиозный скандал. Президент Рос­сийского футбольного союза Вита­лий Мутко назвал слова капитана латышской сборной «полным бредом» и пригрозил, что будет требовать от УЕФА дисквалификации Астафьева. С опровержением выступил и генеральный секретарь Латвийской федерации футбола Янис Межецкис: «Подкупа не было, это только слухи и сплетни». Под давлением со стороны федераций футбола России и Латвии, а также его клуба - казанского «Рубина», Астафьев отправил в РФС письмо с извинениями и взял свои слова обратно, сославшись на то, что сказанное неправильно интерпретировал журналист.

Такое оправдание выглядит явно надуманным. Ведь сразу после того как сенсационное высказывание полузащитника было переведено на русский язык, Астафьеву стали звонить в Казань российские журналисты, и капитан сборной Латвии подтверждал свои слова. Но при этом отказывался сообщать подробности и очень сожалел о том, что вообще сообщил о попытке подкупа в интервью латышскому изданию. Похоже, что на такой резонанс капитан латышей явно не рассчитывал. В интервью «Советскому спорту» на вопрос о том, был ли он удивлен предложенными деньгами, Астафьев сказал: «Нет, не был. Потому что во всем мире, в том числе и в России, есть так называемые договорные матчи.

И это ни для кого не секрет. В той же... я не буду называть сборные... такое могло бы происходить. Словом, нет ничего удивительного».

Тему возможной попытки подкупа сборной Латвии в интервью после матча с россиянами поддержал и еще один латышский полузащитник - Юрий Лайзанс. Характеризуя игру, он заявил: «В этом матче у нас был дополнительный стимул. Всех уже достали утверждения в прессе, что мы можем «сдать» игру россиянам. Вот мы и по­старались доказать, что подобные подозрения беспочвенны».

Любопытно, что в латышских газетах фигурировала и точная сумма денег, якобы предложенная российской стороной. По сообщению рижской газеты «Диена», это два миллиона долларов.

Откуда у греков олимпийское спокойствие

20. 06. 2004. Фару. Россия - Греция 2:1

Сборная Греции в 2004 году неожиданно стала чемпионом Европы, проиграв в финальном турнире только один матч - россиянам. Правда, это поражение для греков было эквивалентно победе. Ведь проигрыш россиянам с разницей в один мяч обеспечивал команде Отто Рейхагеля выход из группы. Россияне же после поражений от сборных Испании и Португалии первыми из 16 участников мундиаля лишились шансов на выход из группы. Команде Георгия Ярцева нужно было хоть немного реабилитироваться в глазах болельщиков, пусть даже в матче, который уже ничего не решал.

Сборная Греции 20 июня выглядела совсем не той командой, как в пяти остальных играх. Греки словно экономили силы. Оборона сборной Греции, не дававшая сбоев в предыдущих играх с Португалией, Испанией, а также в трех матчах плей-офф, допускала удивительные ошибки. Но больше всего поразило удивительное спокойствие наставника сборной Греции Отто Рейхагеля. В пяти других матчах он бегал к бровке поля, отчаянно жестикулировал, сильно нервничал, тогда как в игре со сборной России Рейхагель был спокоен как удав. Даже при счете 2:0 в пользу россиян, который не устраивал его команду.

Российская сборная вела 2:0 уже к 17-й минуте, причем Дмитрий Кириченко стал автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы. Но на 43-й минуте Вризас забил гол, который вывел сборную Греции в финал. Команды завершили матч с обоюдовыгодным счетом и вызвали большие подозрения в том, что игра была договорной. И логика в этих подозрениях есть. Ведь все остались довольны. Россияне в меру «хлопнули дверью» (интересно, сколько это могло стоить?), а греки гарантированно, не ломаясь с обозленным поражениями соперником, вышли в следующий этап.

Игры с букмекерами

Товарищеские матчи сборных также представляют собой немало возможностей подзаработать. Руководители национальных федераций футбола могут обогатиться на «откатах» за организацию игр, а футболисты - по­средством ставок в букмекерских конторах.

Для стран, не попадающих на чемпионаты мира, приезд сборной России­ - ­­­такое же выдающееся событие, что для России - матч с бразильцами. Как извест­но из источников в Эстонии и Латвии, футбольные федерации этих стран платили сотни тысяч евро за проведение домашних матчей со сборной России. Вот только шли ли эти деньги на развитие футбола или оседали в чьих-то карманах - вопрос интересный.

Говорят, что при организации таких «коммерческих» матчей хозяева иногда дают гостям понять, что им бы не хотелось позориться перед своими болельщиками. В связи с этим любопытно, почему, например, сборная России в 1996 году в Катаре любезно позволила хозяевам поля забить два гола и победила с не обидным для катарцев счетом 5:2.

Для некоторых футболистов товарищеские игры сборных весьма интересны тем, что букмекерские конторы принимают крупные суммы на исходы матчей. Соответственно, игроки могут делать ставки на матчи со своим участием через друзей и родственников. А у некоторых футболистов есть приятели и в числе букмекеров...

Среди игроков, получающих установки на матч от букмекеров, в футбольной среде чаще всего называют вратаря Романа Березовского, известного по выступлениям за «Зенит», «Динамо» и сборную Армении. И по странным голам, пропущенным в матчах этих команд.

В частности, довольно интересен гол, который Березовский пропустил от сборной России в товарищеском матче против сборной легионеров чемпионата России в 2003 году. На 19-й минуте при счете 0:0 Кержаков издали нанес не самый опасный удар по воротам - мяч летел точно в руки Березовскому. Вместо того чтобы поймать мяч (что было проще простого) или хотя бы отбить его руками, Березов­ский зачем-то... отбил мяч грудью. Причем прямо на Кержакова, который повторным ударом забил мяч в пустые ворота. Таким образом, Березовский решил судьбу сотен ставок, сделанных болельщиками в букмекерских конторах, - какая команда забьет первый гол, в какой игровой отрезок будет забит первый гол, забьет ли гол Кержаков и так далее...

Как мы умеем договариваться с грузинами

11. 10. 2003. Москва. Россия - Грузия 3:1

В отборочном турнире к чемпионату Европы 2004 года матчам сборной России постоянно сопутст­вовали скандалы. Поломка системы освещения в перерыве матча в Тбилиси - далеко не самый громкий из них.

29 марта 2003 года наша команда умудрилась проиграть сборной Албании. В местные СМИ тогда просочилась информация, что российская сторона якобы предлагала сборной Албании 200 тысяч долларов за сдачу матча, но в день открытия нового стадиона в Шкодере албанцы предпочли сыграть в чест­ный футбол. Более того, один из игроков сборной Албании в интервью сделал намек на то, что исход первого матча между сборными России и Албании в Волгограде был предрешен вовсе не на футбольном поле.

7 июня сборная России вырвала ничью в Швейцарии благодаря весьма сомнительному пенальти, который испанский судья Ибаньес назначил в ворота хозяев. В Швейцарии Ибаньеса тогда обвинили в предвзятом судействе и в получении денег от спонсоров Российского футбольного союза.

Поражения от сборных Албании, Грузии и Израиля привели к отставке Валерия Газзаева, но и при Георгии Ярцеве разговоры о неспортивных методах добывания побед сборной России никуда не исчезли. В последнем матче в группе россияне принимали сборную Грузии. Команде Ярцева победа нужна была во что бы ни стало, тогда как грузины уже потеряли турнирную мотивацию. Между тем близкие к РФС источники сообщали, что президенты футбольных федераций двух стран - Вячеслав Колосков и Мераб Жордания - сразу же после жеребьевки отборочного турнира договорились, что в Москве выиграет та команда, которой победа будет нужнее.

На центральных секторах стадиона «Локомотив», где собрались люди осведомленные, обстановка была, как на матче первого дивизиона в какой-нибудь Чите. Зрители не сомневались в исходе матча и ждали игру как некое артистическое шоу. Грузинские журналисты, поддерживающие дружеские отношения с игроками, еще до матча с улыбкой сообщали, что счет будет 2:0 либо 3:1 в пользу россиян. Потому что при минимальном счете теоретически возможен роковой гол на последней минуте, а крупный счет был бы оскорбителен для дружелюбных грузин. Со счетом 3:1 этот матч и разыграли.

Как Ковтун перепутал «правый» с «левым»

02. 06. 2001. Москва. Россия - Югославия 1:1

Ничья в отборочном матче к чемпионату мира 2002 года между сборными России и Югославии была выгодна обеим командам. Россиянам, накануне выигравшим в Белграде, ничья открывала дорогу к первому месту в группе, а югославам - ко второму. Правда, последующее поражение от Словении отбросило югославскую команду на третье место в отборочной группе.

Россияне и югославы быстро обменялись голами - на 24-й минуте у подключившегося к атаке Юрия Ковтуна мяч срезался с ноги и попал в самую «девятку» ворот Радаковича. «Целился в один угол ворот, а попал в другой», - честно признался Ковтун после матча. Что ж, в карьере Ковтуна были и не такие неожиданности.

Статус-кво был восстановлен уже через восемь минут. Ответный гол стал заслугой скорее не Миятовича, чья фамилия зажглась на табло, а Чугайнова, который, выбивая мяч вблизи линии ворот, попал точно в ногу югославскому форварду. За оставшийся час игры команды нанесли лишь по одному удару в створ ворот соперника, и матч завершился закономерной ничьей.

«Огорчаться нет причин», - заявил на послематчевой пресс-конференции Олег Роман­цев. Когда же главный тренер сборной России прочитал в газете обвинение в договорном характере матча, он спешно провел собрание команды. После которого пресс-атташе сборной Александр Львов написал от имени всех игроков письмо с объявлением обета молчания. Несколько месяцев футболисты сборной отказывались от интервью. А ведь вопросы-то были...

Кстати, на следующий год, когда РФС перед чемпионатом мира решил провести в Москве турнир четырех сборных, сборная Югославии конечно же получила на него приглашение. И даже обыграла россиян в матче за третье место.