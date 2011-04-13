Супердублер

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике, прошедшем в Берлине, золотую медаль в самом престижном виде соревнований – многоборье – завоевала 16-летняя Анна Дементьева из Самары.

Не было бы счастья, да несчастье помогло?

Как ни цинично это прозвучит, но в жестоком большом спорте таких примеров – не счесть. Та же Дементьева вполне могла и не стать главной героиней берлинского первенства. Абсолютная чемпионка мира прошлого года москвичка Алия Мустафина очень уверенно отработала квалификацию и вышла в решающий раунд многоборья с лучшей суммой оценок. Занимавшую второе место волжанку она опередила на 2,85 балла – значительное преимущество. Однако после стартового упражнения уже в финале – опорном прыжке – Алия неудачно приземлилась на помост, получила болезненную травму левой ноги и была вынуждена сняться с турнира.

Чуть позже в больнице врачи обнаружили у спортсменки разрыв крестообразных связок колена. В начале этой недели Алие сделали операцию в одной из известных мюнхенских клиник. Вернуться в гимнастику она сможет примерно через полгода и, скорее всего, пропустит осенний чемпионат мира. Сам-то прыжок Мустафина выполнила блестяще. Поэтому произошедшее с ней на приземлении так взволновало публику и журналистов. Виной всему – чрезмерная сложность?

№2 эстафету приняла

По горячим следам случившееся с Алией прокомментировал старший тренер женской сборной России Александр Александров.

– То, что выполнила Мустафина в начале финала, – отнюдь не самое трудное в ее репертуаре, – заметил опытнейший специалист. – Это именной прыжок Юрченко с двумя с половиной пируэтами. Алия уже пробовала делать и три винта. Хотя, конечно, берлинский прыжок был по-настоящему рисковым. Когда гимнастка приземляется после него, ее все еще продолжает вращать. И колени по инерции также поворачиваются. Вот так иногда связки и летят…

Рассказ коллеги продолжила гостренер российской сборной Валентина Родионенко.

– Когда Мустафину унесли в раздевалку, наши гимнастки выглядели немного растерянными. В том числе и Аня Дементьева, которой нужно было продолжать выступление в финале многоборья. Все-таки из борьбы выбыл лидер команды не только по достижениям, но и в психологическом плане. Алия же обычно держит девчонок вокруг себя, помогает им с настроем, мотивацией. Но, к счастью, второму номеру сборной удалось удержать себя в руках. Оставшись в одиночестве в финале, Дементьева как бы приняла эстафету у травмированной подруги…

Ну а как Анна ее пронесла по этапам – все, кто хотел, видели своими глазами. Какое чудо, например, сотворила Дементьева на брусьях?! Семеро ее соперниц после выступления россиянки на этом коварнейшем снаряде могли на помост не выходить. В очень сложной комбинации Аня не допустила ни единой не то что ошибки, а малейшей помарки. И набрала немыслимые 15,350 балла! Между прочим, именно с бревна Дементьева упала на чемпионате мира в прошлом году. Очевидно же, что должные выводы были вовремя сделаны. Не случайно видавший виды Александр Александров, по его словам, считает Аню едва ли не самой трудолюбивой в своей команде.

Ах, Самара-городок, беспокойная я…

Новая звезда российской спортивной гимнастики родилась и выросла в Самаре. Рассказывают, была подвижным как ртуть, неусидчивым ребенком. Чтобы направить неуемную энергию дочки в полезное русло, мама отвела ее, четырехлетнюю, в гимнастическую секцию при местном стадионе «Металлург». На гибкую, как тростинка, и ловкую девчушку обратили внимание тренеры Елена Жиганова (она и сейчас является личным наставником Ани) и Михаил Савушкин. Самарские специалисты сумели привить юной Дементьевой любовь к сложному, небезопасному, но потрясающе красивому виду спорта.

За последние три года Аня стала трехкратной чемпионкой России, чемпионкой мира в командном зачете, а теперь еще и абсолютной чемпионкой Европы. По времени столько же она живет, тренируется, учится в школе на подмосковной спортивной базе «Озеро Круглое». После берлинской победы наставники сборной дали Дементьевой целых пять дней отдыха. Их Аня проводит в родной Самаре. Вот-вот вернется обратно в Подмосковье и начнет целенаправленную подготовку к осеннему мировому первенству. На нем будут разыгрываться олимпийские лицензии Лондона-2012.