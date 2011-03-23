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Американские горки Тимофея Мозгова

№ 11(252) от 24.03.2011 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Американские горки Тимофея Мозгова

Прежде у выступающих на Западе наших спортсменов проблемы в карьере возникали из-за нарушений режима, неспособности к языкам и обычной лени. Но баскетболист Тимофей Мозгов сумел внести свою лепту в этот проблемный список. В начале марта он лишился места в самом богатом клубе НБА «Нью-Йорк Никс» и был отправлен в захолустный Денвер только потому, что вопреки рекомендациям менеджеров тайком женился в Лас-Вегасе на своей московской подружке.

Спортивная жизнь Тимофея очень напоминает столь любимые им американские для россиян и русские для американцев горки. Случайно попал в один из ведущих российских клубов «Химки», всего за один сезон стал там игроком первой пятерки, получил приглашение в сборную и стал главным открытием чемпионата Европы 2009 года. А дальше, как это часто бывает у наших спортсменов, возомнил себя суперзвездой и в воспитательных целях был отправлен в запас. И неизвестно, сколько полировал бы скамейку 216-сантиметровый гигант, если бы не произошло чудо – на него положил глаз клуб НБА. И не замшелый «Нью‑Джерси», а знаменитый «Никс» из Нью-Йорка – общепризнанной столицы мира и города, который, как говорят, никогда не спит. Подмосковный клуб был так рад избавиться от обузы, что уступил Мозгова всего за полмиллиона долларов.

Мозгофф Тимми гарден

Бредовая на первый взгляд идея с покупкой запасника из «Химок» на самом деле оказалась маркетинговым ходом президента «Никс» Джонни Уолша. Ведь как рассуждал хозяин клуба: русскоязычная община уже четвертая по численности в Нью-Йорке, но знакомый им с детства баскетбол русские игнорируют из-за засилья в нем чернокожих. И новому центровому из России вменялось в обязанность привлечь русскоязычных болельщиков в заполняемый лишь на три четверти легендарный «Мэдисон Сквер гарден». По слухам, в контракт Мозгова были внесены пункты, обязывающие его пропагандировать баскетбол среди жителей Брайтон-Бич. А также не связывать себя брачными узами, если только избранница не будет топ-моделью или звездой Голливуда. Чтобы у баскетболиста Тимофея появились поклонницы среди русских американок, его фотосессию поместили в одном модном журнале и в продажу выбросили большую партию маек с логотипом «Тимоха – парень моей мечты».

Как показали дальнейшие события, зазывала из Мозгова получился не ахти, зато «Никс» обрел неплохого центрфорварда, отрабатывающего каждый цент из своей – самой маленькой зарплаты в клубе, – «всего» три миллиона долларов. Местные болельщики буквально влюбились в симпатичного новичка и даже стали называть домашнюю арену клуба «Мозгофф Тимми гарден». А после того как стало известно, что Мозгов поселился в одном доме с только что разведенной Скарлетт Йоханссон – большой фанаткой «Никс», поползли слухи о тайном романе между россиянином и кинодивой, которая на 66 сантиметров ниже его. Но, к огромному сожалению папарацци и, надо полагать, менеджеров клуба, слухи так и остались лишь слухами. Более того, в ноябре к Мозгову прилетела его московская подружка Алла Пиршина – бывшая профессиональная баскетболистка с внешностью топ-модели.

Ее и только ее парень

На первой же встрече с женами, подругами баскетболистов и прочими чирлидерс 183-сантиметровая россиянка на прекрасном английском языке предупредила дамочек, что Тимми принадлежит только ей и она оторвет голову любой, кто начнет строить глазки ее парню. Более того, могучая россиянка взяла под полный контроль всю жизнь бойфренда вне баскетбольного зала. К вящему ужасу клубных врачей, Мозгов стал питаться дома страшно калорийными борщами, пельменями и жареной картошкой с грибами. Неоднократно бывавшая прежде в Штатах Алла быстро освоилась в Нью-Йорке и вскоре сама уже возила баскетболиста на тренировки и сама же отшивала пристававших к ее сокровищу юных фанаток. Появление любимого человека благотворно сказалось на игре россиянина, и в одном из матчей он даже набрал больше 20 очков! Кончилось тем, что в начале марта Тимофей с Аллой тайком от всех отправились в Лас-Вегас, где в одной из тамошних экспресс-часовень заключили брак.

…Но, женившись по большой любви на соотечественнице, Мозгов утратил товарную ценность в глазах менеджеров и маркетологов. Тем более что число русскоязычных покупателей клубных абонементов за 8 месяцев Мозгова в «Никс» увеличилось всего на 74 человека. И тогда россиянина в ходе весьма сложного обмена отправили в один из самых захудалых клубов НБА – «Наггетс». В Денвер, который на фоне Нью-Йорка выглядит дремучей провинцией, где живут более 20 тыс. потомков «бандеровцев», люто ненавидящих «москалей». Неудивительно, что россиянин теперь выходит играть лишь по большим праздникам, да и то на пару минут.

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