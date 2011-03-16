Японии сейчас не до ледовых пируэтов

Катастрофическое землетрясение в Японии заставило Международный союз конькобежцев (ISU) не проводить на следующей неделе в Токио чемпионат мира по фигурному катанию. Турнир, который должен был пройти с 21 по 27 марта, перенесен на неопределенный срок. Где и когда состоится мировое первенство фигуристов и состоится ли оно вообще, пока неизвестно.

Причина отмены – экологическая ситуация в японской столице после разрушительных стихийных бедствий. Хотя изначально организаторы турнира сообщали, что стадион в Токио не пострадал и отменять соревнования нет никаких оснований. Однако было очевидно: все не столь просто. Токийский ледовый дворец расположен в двухстах километрах от одной из АЭС с поврежденным землетрясением ядерным реактором. И угроза здоровью спортсменов, гостей чемпионата, зрителей очевидна.

«ISU с большим уважением и пониманием относится к стремлению японцев во что бы то ни стало провести у себя мировое первенство, – говорится по этому поводу в официальном заявлении Международного союза конькобежцев. – Но нельзя не принимать во внимание тот факт, что многие страны не рекомендуют своим гражданам посещать Японию в ближайшее время».

Кроме того, одна из главных проблем организаторов отмененного чемпионата заключалась в том, что из-за состояния атомных станций в Японии пока не удается нормализовать энергоснабжение. С начала этой недели проводятся веерные отключения электричества в отдельных городах, включая Токио. Что, в свою очередь, создало бы новые серьезные трудности для проведения крупных состязаний.

Поэтому вместе с чемпионатом мира ISU перенес и командное мировое первенство фигуристов, которое должно было пройти в Йокогаме с 14 по 17 апреля. Решив отказаться от второго турнира заранее, ISU как бы дал понять: соревнований под его эгидой нынешней весной в Японии не будет.

Как же в сложившихся обстоятельствах поступят в Международном союзе конькобежцев? Вариантов несколько. Чемпионат мира могут перенести в другую страну. Хотя сделать это будет крайне трудно из-за слишком малого времени на подготовку. Тем не менее в западных СМИ уже появилась информация о том, что ISU рассматривает возможность переноса мирового первенства в Лозанну, Турин, Ванкувер или Тайбэй. Там в недавнем прошлом накоплен опыт по проведению соревнований фигуристов в авральном порядке. Можно предположить, что на организацию турнира потребуется минимум времени. Однако не стоит забывать: подобное мероприятие требует больших финансовых затрат. С другой стороны, людям нужно получать визы, заказывать билеты… Все это потребует переноса не только места, но и сроков проведения соревнований. Возможно, чемпионат придется вообще отменить. В истории фигурного катания такое случилось только раз – ровно 50 лет назад. Тогда, в 1961 году, в авиакатастрофе погибла вся сборная фигуристов США.

Пока суд да дело, домой по собственному желанию или по велению федераций своих стран возвращаются спортсмены, которые уже приехали в Японию для завершения подготовки к главному старту сезона. Например, действующий чемпион Европы Флоран Амодио из Франции, которого тренирует российский специалист Николай Морозов. В Фукуоке расположена база, где традиционно работает группа Морозова, когда тот находится в Японии. Недавно к ней присоединилась наша пара Татьяна Волосожар/Максим Траньков. Остальные российские сборники планировали вылететь в Токио двумя группами 19 и 21 марта. Отечественная федерация фигурного катания предприняла все необходимые усилия по возвращению Волосожар, Транькова и их тренера Нины Мозер. Авиарейсом через Сеул они должны были вчера прибыть в Москву.