Серебряных дел мастер

Если перебирать горстку серебряных наград, завоеванных в этом сезоне представителями самых популярных зимних видов спорта – лыжниками и биатлонистами (золота не взял никто!), то, наверное, следует выделить две. По степени накала борьбы за них и личности соперника, участвовавшего в противостоянии. Речь, конечно, о двух медалях 28-летнего Максима Вылегжанина на чемпионате мира в Осло – в дуатлоне на 30 км и 50-километровом марафоне. Причем оба раза он уступал лишь на самом финише Королю лыж Петтеру Нортугу из Норвегии.

Ботинок величайшего

– В Осло-2011 вы, Максим, увеличили свою коллекцию на чемпионатах мира до трех серебряных наград и стали едва ли не самым титулованным действующим лыжником России. И, возможно, самым удачливым – в этом сезоне вам удалось-таки разок выиграть финиш у непобедимого Нортуга…

– Да уж, такого не забудешь – в декабре прошлого года на этапе Кубка мира во французской Ла Клюза. В 30‑километровой гонке в финишном створе опередил не только Сашу Легкова, но и Петтера Нортуга. Норвежца – впервые в карьере. Осознавать это было очень приятно.

– Сейчас и не вспомнить, когда вот так Петтер отдавал золото на самом финише…

– Исход той гонки точно не забуду никогда. Я выкатился первым на финишную прямую и краем глаза видел ботинок Нортуга, который на тот момент проигрывал мне около полуметра. Подумал еще: неужели он меня опять обойдет? Замучился уже постоянно уступать норвежцу. Ни разу концовку гонки у него не вырывал. Но где-то метров за десять до финиша сообразил: сейчас-то он меня не достанет!

– Вы впервые выиграли что-то значительное в 26 лет. Взяли серебро на чемпионате мира – 2009 в Либереце. Тот же Нортуг в свои 25 давно слывет Королем лыж, многократный олимпийский чемпион и победитель мировых первенств. Вас это как-то раздражает?

– Нет. Абсолютно! В спорте у каждого свой путь. У меня, в частности, никогда не было застоя в результатах. Каждый год делал шаг вперед. Ну или полшага: все-таки не поехал на Олимпиаду в Турине, да и на чемпионаты мира не всегда попадал. Однако руки не опускал. Штука в том, что есть лыжники, которые один сезон выступают так себе, а в следующем вдруг прыгают выше собственной головы. Но такие взлеты могут так же внезапно и закончиться. Мне же пришлось идти наверх пусть небыстро, но верно. Потому-то и рассчитываю остаться там надолго.

Стреляю неплохо. Мне нравится

– Из ваших интервью знаю, что у вас есть старшая сестра и младший брат. Не могли бы подробнее рассказать о своей семье?

– Родился я в Удмуртии, в селе Шаркан. Все мои там и живут. Ни отец, ни мать к спорту отношения не имели, в этом плане никак меня не направляли. Отец до пенсии работал в органах внутренних дел. Потом какое-то время посидел дома, да не выдержал, снова вышел на службу. Мама, сколько помню, в библиотеке трудилась. По сей день.

– Читать, стало быть, вы любите?

– Книги? Действительно, люблю с детства и сейчас довольно много читаю. Когда-то нравилось перечитывать классику – наверстывал то, с чем из-за спорта не успел познакомиться вовремя. Сейчас больше интересует художественная литература. Есть круг друзей и хороших знакомых, с которыми по поводу книг постоянно общаемся, обмениваемся ими, что-то друг другу советуем.

– В родном селе Шаркан регулярно бываете?

– Как только хоть на денек попадаю в Ижевск, где у меня квартира, то приезжаю к родным обязательно. Правда, задержаться там надолго из-за разных дел не удается.

– Для Шаркана или даже Ижевска вы знаменитость мирового уровня? Нравится, когда в лицо узнают?

– Честно? Конечно, нравится! И потом не так уж часто это случается, чтобы неудобным стало.

– Но в Ижевске-то, поди, в большем почете биатлонисты. Доводилось бывать на популярнейшей «Ижевской винтовке»?

– Хотите верьте, хотите нет: ни разу. Меня же никогда дома не бывает в те дни, когда она проводится.

– То есть с биатлоном в своей жизни никак не пересекались?

– Почему же, было дело – и не раз. Пересекался с биатлонистами на сборах, брал винтовку, пробовал стрелять. Мне что-то подсказывали и поправляли. Не стану утверждать, будто закрывал все мишени, но кое-что удавалось. Думал, будет хуже. Самое главное, мне нравится процесс. Действительно, люблю стрелять.

– Мысли о том, чтобы попробовать свои силы в биатлоне, не посещали?

– Думал об этом. Отнюдь не исключаю, что под конец карьеры попробую биатлон на серьезном уровне.