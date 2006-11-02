Маленькие хитрости

«Покажите мне желтую, пожалуйста!»

В 19-м туре нынешнего чемпионата России команды премьер-лиги поразила эпидемия желтых карточек. Причем более двух десятков футболистов получили их за нарушения, которые легко могли бы не совершать. Более того, некоторые из них словно просили арбитров вынести им предупреждения. Причина эпидемии объяснялась просто: карточки получили футболисты, которые уже имели по 3 или 7 предупреждений. Регламент же требует, чтобы игроки с 4 или 8 желтыми карточками пропускали очередной матч чемпионата или Кубка России.

Как раз после 19-го тура на середину недели выпали ответные встречи 1/16 Кубка, в которых старшие по классу встречались с командами низших дивизионов. Разумеется, футболисты воспользовались лазейкой в регламенте, чтобы отбыть дисква­лификацию в малозначащем матче. «А я-то думал, что я такой принципиальный!» - в шутку сокрушался наш известный судья Юрий Баскаков, когда понял истинную причину, почему игроки так себя вели...

Благополучие футбольного клуба зависит от многих факторов. У него должны быть современная инфраструктура (стадион, база), устойчивое финансовое положение, эффективно работающий аппарат (менеджеры, администраторы, врачи и т.д.) и хороший микроклимат в команде. Если что-то не так, жди беды.

Даже простой массажист может снять главного тренера. Вот красноречивый пример, рассказанный известным в прошлом игроком, а ныне одним из руководителей нашего футбола.

Приходит к массажисту нападающий, который при новом тренере показывает не столь яркую игру, как при прежнем. «Что-то у тебя мышцы забиты, - говорит ему ненавязчиво массажист. - Главный, наверное, слишком нагружает. Ты когда последний раз забивал? Полгода назад? Так ничего удивительного, вы же как лошади тренируетесь. Бывший-то тебя ценил, у него индивидуальный подход был».

Игрок отправляется в столовую. А там повар: «Ты извини, парного мяса нет, только мороженое. При бывшем-то главном у нас договор был с мясокомбинатом, а при этом нет».

Дальше - в бухгалтерию. Там кассир: «Ты прости, но зар­плату на две недели задержали. При прежнем главном такого, сам знаешь, не было».

Идет нападающий к себе в комнату и думает: а ведь правы и массажист, и повар, и кассир. Делится своими соображениями с соседом, тот соглашается, потому что при новом тренере редко в состав попадает. Дальше начинается цепная реакция. Глядишь, и сплавили нового главного. А ведь все началось с массажиста.

Установка для гипса и автогена

Бывший защитник московских «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов знает все о маленьких футбольных хитростях.

«В мое время тоже держали за руки, били локтем по ребрам, хватали ниже пояса, плевали в лицо, чтобы вывести из себя, - вспоминает он. - Никогда не уважал таких футболистов, хотя сам всегда играл жестко. В «Динамо» перед важными матчами мы применяли психологическое воздействие на соперника. У моего партнера по обороне Сергея Никулина было прозвище Гипс. Все знали, что когда Гипс выходит на поле в футболке с закатанными рукавами, кому-то достанется. Александра Новикова окрестили Автогеном - тоже за жесткость. Добавьте меня со 186 см и 86 кг - и получите защиту «Динамо». Понятно, что нас побаивались. Даже против сильного нападающего достаточно было в первые минуты сыграть жестко, чтобы он подумал, стоит ли соваться в нашу штрафную».

Мелкий фол в середине поля - также один из приемов затянуть время, сбить соперника с игрового ритма. «Эта зараза пошла от Валерия Лобановского с его схемой выездных матчей, - считает Бубнов. - В «Спартаке» фолили гораздо меньше, старались в основном играть в мяч. Сегодня тактикой мелкого фола лучше всего владеет ЦСКА. Газзаев вообще многое взял от Лобановского».

Знание иностранного

В советское время, когда в высшей лиге выступали команды из разных республик Союза, некоторые футболисты умело использовали знание языка соперника. Достаточно было выучить несколько базовых слов - «пропусти», «отдай», «свой», скажем, на армянском или грузинском, чтобы в нужный момент пустить их в дело. «Этим хорошо владел защитник «Динамо» Владимир Кесарев, - вспоминает Бубнов. - Но надо было помнить, что, если услышит судья, может и наказать. Да и соперник сильно обижался».

Против команд из южных республик опытные игроки пускали в ход и мат. То, что сказал итальянец Матерацци французу Зидану в финале чемпионата мира-2006, цветочки по сравнению с тем, что нередко слышали южане. «Вывести их из себя было проще простого, - говорит Бубнов. - Пара столкновений, проведенный жесткий прием, как учил нас Сан Саныч Севидов, вот они и начинали ругаться. Ты отвечал, дальше они себя не контролировали, и их можно было брать теплыми. Но южане сами были мастерами провокаций и красивых падений».

Сегодня, когда в футболе крутятся огромные деньги, маленькие футбольные хитрости приобретают еще большее значение. Правда, только за счет них все время побеждать не удастся. Надо еще уметь хорошо играть в футбол.