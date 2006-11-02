Формула Газзаева

Остановить армейцев может еще питерский «Зенит», с которым команде Валерия Газзаева играть в воскресенье, 5 ноября, на своем поле. Нет сомнений в том, что Аршавин и Ко дадут бой ЦСКА, но, возможно, он будет последним. Впрочем, любители интриги надеются, что этого не произойдет. Так что не будем заранее отдавать ЦСКА чемпионство.

В советское время существовала победная формула Валерия Лобановского: выигрыш дома и ничья на чужом поле гарантировали любой команде победу в чемпионате. Под эту формулу разрабатывались и игровые схемы. На своем поле надо было с первых минут подавить соперника за счет скоростно-силового натиска и забить по возможности быстрый гол. А затем ловить гостей на контра­таках, проводить которые киевляне были большие мастера. Рваный ритм - то бешеная скорость, то убаюкивающее катание мяча поперек и назад - также должен был создавать для соперника проблемы.

На выезде, напротив, в первую очередь нужно было обезопасить свои ворота. Получится забить - хорошо, не получится - тоже не беда, главное - не пропустить.

При Лобановском схема сработала трижды - в 1985, 1986 и 1990 годах, хотя, признаем, что по многим футбольным показателям киевское «Динамо» вполне могло считаться одной из сильнейших команд Европы того времени.

С ЦСКА Газзаева грандам тоже приходится считаться. Полтора года назад армейцы в отличном стиле выиграли Кубок УЕФА, а в этом сезоне показывают футбол высокого уровня уже в Лиге чемпионов. В национальном же первенстве победная схема Газзаева имеет, пожалуй, такую формулу: взять очки у слабых и сыграть вничью с сильными.

Осечку во встречах с теми, кто не относится к ведущим клубам России, ЦСКА допустил лишь однажды, проиграв на своем поле «Ростову» со счетом 1:2. Остальные хотя и сопротивлялись - могли рассчитывать в лучшем случае на ничью. Армейцы лишь дважды забивали в ворота соперников больше двух голов («Шинник» - 5:1 и «Динамо» - 3:2). Но в последних турах ЦСКА показывает удивительное умение добиваться результата при минимальном расходе сил (их нужно экономить для Лиги чемпионов) - «Рубин», «Москва» и «Ростов» были обыграны со счетом 2:1.

Во встречах с прямыми конкурентами - московским «Спартаком», «Локомотивом» и «Зенитом» - картина иная. Железнодорожникам ЦСКА дважды проиграл (2:3, 1:2), с красно-белыми дважды довольствовался ничьей (1:1, 2:2), с питерцами в первом круге также лишь ничья (1:1). Но формула сработала - теперь все в руках армейцев. В матче с «Зенитом» они могут за три тура до конца решить свои проблемы в первенстве России и затем полностью сосредоточиться на Лиге чемпионов.

Статистика, правда, утверждает, что участники самого престижного клубного турнира после матчей в Европе теряют более трети очков в национальных первенст­вах. Относится это и к ЦСКА, который в трех «послелигов­ских» встречах набрал всего 5 очков из 9 (победа над «Томью» - 1:0 и ничьи с «Сатурном» - 2:2 и «Амкаром» - 0:0).

Впрочем, жизнь армейцам облегчили прямые конкуренты, каждый из которых сделал в последнем туре по подарку. «Спартак» упустил на последней минуте победу в Ярославле (1:1). «Зенит» позволил «Москве» сравнять счет уже в компенсированное время (1:1). А «Локомотив», которому смена главного тренера (место Славо Муслина занял Олег Долматов) не пошла на пользу, - только 1 очко в последних трех матчах уступил «Динамо» (0:2).

Теперь в центре внимания только «Зенит». Лишь он может поставить под сомнение правильность формулы Газзаева.