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Подкоп под Третьяковку

№ 26(26) от 02.11.2006 [«Аргументы Недели », Геннадий СОКОЛОВ ]

Подкоп под Третьяковку
Третьяку нужна своя команда

 

Подножка от клубных боссов

Некоторые руководители россий­ских клубов, единогласно поддержавшие Третьяка на выборах, пожалели об этом. Дело едва не дошло до бойкота нынешнего чемпионата страны.

- Мы думали, что он будет у нас свадебным генералом и станет достойно представлять федерацию на приемах и переговорах. Но не более того, - признал президент одного из столичных клубов, попросивший не называть его  фамилии. - Однако мы ошиблись. Очень скоро убедились в том, что Владислав Александрович умеет не только произносить красивые речи, но и закручивать гайки, принимать неожиданные решения.

Для начала Третьяк провел реорганизацию в своем хозяйстве. Г-н Стеблин, прежде занимавший президентский пост как в ФХР, так и в профессиональной хоккейной лиге (ПХЛ), по сути, отдал ей на откуп проведение соревнований. И в ПХЛ потекли финансовые реки. Новый же президент преобразовал ПХЛ в Управление по проведению соревнований, и деньги стали поступать уже в федерацию.

Но сыр-бор разгорелся не только из-за того, что «лиговские» чиновники лишились возможности распоряжаться хоккейным «общаком». В канун чемпионата горячо обсуждался вопрос: сколько же клубов будут допущены на второй этап, так называемый плей-офф? Руководители сильных команд высказывались за допуск только восьми из них.

- А что будут делать два месяца до отпуска хоккеисты остальных клубов? - резонно спрашивал Третьяк. - Тренироваться? Но ведь не секрет, что спонсоры вкладывают деньги не в тренировки, а в матчи, которые определяют место в таблице. Если же мы не расширим число финалистов до 16, то еще до начала чемпионата лишим игроков и тренеров восьми команд дополнительного заработка, а любителей хоккея восьми городов - возможности посмотреть финальную стадию.

Ясно, кто был прав в этом споре. Тем не менее Третьяку пришлось защищать «свои ворота» с таким же искусством, как он это делал в сериях встреч с профессионалами НХЛ. И он отстоял свою точку зрения.

В поисках компромисса с НХЛ

Кстати, о заокеанских профессионалах. Третьяк сейчас вынужден сражаться с ними так же отчаянно, как раньше на ледовой площадке. Увы, за столом переговоров он выступает не столь убедительно, нежели в воротах. Но не его в этом вина - многие руководители наших клубов просто не хотят идти ни на какие уступки, а в результате оказывается на мели весь российский хоккей.

ФХР - единственная в Европе федерация, не заключившая с НХЛ договора о выплате компенсаций за хоккеистов, приехавших в Новый Свет из Старого. Причина - финансовые условия, предложенные руководителями заокеанской лиги, не отвечают нашим пожеланиям. Между тем ежегодно наши самые одаренные молодые хоккеисты правдами и неправдами перебираются в США и Канаду. Причем их родные российские клубы не получают компенсации.

Впечатляюще дебютировал недавно в НХЛ нападающий сборной России, сбежавший из Магнитогорска в Питсбург Евгений Малкин. Руководители магнитогорской команды подали на «Питсбург» иск в американский суд. На 9 ноября назначено заседание в Нью-Йорке. Но для магнитогорцев это, скорее всего, станет моральным удовлетворением - мол, боролись до конца. На самом же деле если они не найдут общий язык с коллегами из «Питсбурга», то останутся без компенсации. Более того, не исключен и оскорбительный для уральцев вариант - Малкин в зале суда может написать в «Металлург» заявление об увольнении и через две недели станет свободным игроком, как любой работник магнитогорского металлургического комбината.

Понимая это, Третьяк призывает руководителей наших клубов подписать договор с НХЛ даже на невыгодных для них на сегодняшний день условиях. В дальнейшем поиски договоренностей будут продолжены.

Кому доверить сборную?

Третьяка выбрали президентом, конечно, не только для решения клубных проблем. На него возложена ответственность за выступление сборной России. Тем более - очередной чемпионат мира пройдет в Москве. В этой связи главное требование Третьяка - в сборной должен работать освобожденный тренер. Таких в стране, увы, не нашлось.

За несколько дней до начала Евротура в Чехии Третьяк наступил на горло собственной песне и главным тренером назначил Вячеслава Быкова, хотя тот продолжает работать в ЦСКА. Под руководством нового тренера наши выступили в Чехии успешно. Но это еще не решение проблемы. Получается замкнутый круг: высококвалифицированных специалистов, которым можно доверить сборную и готовых работать только в национальной команде, выходит, нет. А те, кто претендует на этот пост, не хотят уходить из клубов.

Третьяк руководит российским хоккеем всего полгода, и не удивительно, если он в чем-то непоследователен, допускает ошибки, проявляет нерешительность. Все это - трудности роста. Он возглавил штаб, в котором далеко не все отвечают требованиям работы на таком высоком уровне. Пришлось кое-кого освободить от занимаемых должностей.

Когда-то он надежно защищал ворота не только благодаря собственному таланту. Рядом с ним постоянно были великолепные партнеры - защитники Рагулин, Кузькин, Лутченко, Фетисов, Касатонов, которые не позволяли соперникам разгуляться вблизи своей вратарской. Сейчас такой команды единомышленников у Владислава Александровича еще нет...

 

 

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