Пару фигуристов за одного опорника?

Когда-то во время застоя, говорят, существовала тайная инструкция КГБ. Она запрещала включать в состав сборной по фигурному катанию представителей трех самых «неблагонадежных» народов Союза: евреев, крымских татар и поволжских немцев. Кто бы мог подумать, что «немецкая проблема» встанет перед руководством нашей федерации в полный рост сейчас, после успешного дебюта в Берне российской пары Катарины Гербольдт и Александра Энберта…

Это только в арифметике от перемены мест слагаемых сумма не меняется. В фигурном катании совсем наоборот. Вот была у нас такая одиночница со странным именем Катарина и нерусской фамилией Гербольдт. Смотреть на выступления этой красотки было сущим наказанием. У нее имелись огромные проблемы с прыжками, выносливостью и еще большие – со здоровьем. Из-за хронического гайморита ей нередко приходилось выступать с трубкой в носу. Как раз в это же время мучился с «деревянной» партнершей юниор Александр Энберт. И решили тренеры объединить двух неудачников с немецкими фамилиями в одну пару. Свели их вместе – и пришли в полный восторг! Более красивой и сексапильной пары не было ни в отечественном, ни в мировом катании со времен Гордеевой и Гринькова!

Созданная лишь прошлым летом пара заняла третье место на чемпионате страны и получила путевку на европейское первенство в Берн, где заняла нехилое четвертое место. Все бы ничего, да только приглянулись Катарина и Александр президенту федерации фигурного катания Германии Дитеру Хиллебранду. Тот, узнав о немецком происхождении россиян, решил заполучить их любой ценой. Предвижу удивление на лицах читателей: зачем немцам начинающая пара, когда у них есть Савченко и Шолковы. Но дело в том, что бывшая украинка и получех-полуафриканец уже немолоды и собираются оставить лед. А нормальной замены им нет – все запасы приснопамятной ГДР нынешние немцы давно проели.

Поэтому для них появление в начале олимпийского цикла Гербольдт и Энберта с их чистокровной арийской внешностью стало настоящим подарком с небес.

Переходы из одной сборной в другую давно не считаются чем-то необычным в фигурном катании. За эти годы утвердилась их особая процедура. Сначала переговоры главных начальников, которые могут быть либо очень быстрыми, либо долгими и трудными. Важную роль здесь играет компенсация, сумма которой может существенно возрасти по мере приближения Олимпиады. Сильно помогают смазать шестеренки дополнительные бонусы типа беспроцентного кредита на покупку недвижимости. Но в этой истории немцы собираются предложить россиянам самый необычный из всех бонусов: одного из талантливейших футбольных юниоров планеты – Александра Меркеля. Дело в том, что 19-летний опорник итальянского «Интера» появился на свет в Казахстане, был крещен православным и спит и видит себя в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года.

Однако даже если с Меркелем ничего не получится, остается еще компенсация. По слухам, речь идет о рекордной для фигурного катания сумме в 500 тыс. евро. Эти деньги станут солидной добавкой в бюджет небогатой российской федерации. К тому же переезд «русских немцев» совсем не ослабит наше парное катание. Их легко заменит еще одна талантливая пара – Любовь Илюшечкина и Нодари Майсурадзе. Зато от перехода Катарины и Александра выиграет все фигурное катание. Ведь Гербольдт вполне по силам отобрать у финки Корпи титул главного секс-символа на льду. Что, в свою очередь, приведет к дальнейшему росту телерейтингов и, соответственно, доходов от соревнований. Но для этого нужны две вещи: чтобы Катарина с партнером выступала за европейскую страну и участвовала во всех чемпионатах мира и Европы.

По планам, разработанным в штаб-квартире федерации в Мюнхене, немцы собираются закончить формальности с переходом к осени. С тем чтобы Гербольдт и Энберт смогли дебютировать за свою новую родину ровно за год до начала зимней Олимпиады.