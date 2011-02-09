Лучшие культуристы Европы собираются в Россию

Известный актер и обладатель титула «Мистер Вселенная» Александр Невский недавно побывал в Твери и встретился с губернатором Дмитрием Зелениным.

Именно в Твери планируется проведение международных соревнований по культуризму и фитнесу среди профессионалов «Мистер Европа – 2011» и спортивный конкурс красоты «Мисс Фитнес Европа», организатором которых выступят Всемирная федерация бодибилдинга и Всемирная федерация фитнеса (WBBF/WFF). Тверские спортсмены-бодибилдеры хорошо известны в мире, и самым титулованным из них является чемпион мира по фитнесу Дмитрий Чижов.

«Мне очень приятно, что в Твери на самом высоком уровне поддерживается мода на фитнес и здоровый образ жизни! Губернатор Зеленин сам регулярно занимается спортом, а также является инициатором разных важных фитнес-проектов, в том числе – постройки новых спортивных комплексов для детей и молодежи, которые уже появились во многих районах Тверской области. Мы постараемся провести настоящий международный праздник силы и красоты, который прогремит не только на всю Россию, но и на весь мир!» – заявил Невский.

Проведение этих важных спортивных событий намечено на май. Александр Невский также обсудил с Дмитрием Зелениным возможность съемок в Тверской области российских сцен нового международного супербоевика «Пилот», в котором планируется участие не только самого Невского, но и многих голливудских звезд.