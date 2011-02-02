По Бернскому счету

Прошедший чемпионат Европы продемонстрировал всем скептикам и злопыхателям, что российское фигурное катание отнюдь не умерло, как могло показаться после провального прошлогоднего сезона. Наоборот, подзарядившись новой кровью, оно имеет все шансы триумфально выступить в 2014 году на сочинской Олимпиаде.

Такие чемпионаты, как в Берне, специалисты называют «открывающими новый олимпийский цикл». Главное их предназначение – дележ освободившихся после ухода олимпийских триумфаторов и старперов мест в первой шестерке и представление новичков. На таких вот суматошных турнирах, когда неизвестно, чего ждать, сборная России в прежние годы выступала не слишком удачно. Четыре года назад на тогдашнем «открывающем» турнире в Варшаве россияне завоевали две серебряные медали. Эти же два серебра плюс одну бронзу наши ребята получили на нынешнем первенстве. На первый взгляд разницы почти не видно, на самом деле она огромная!

Тогда в 2007 году в воздухе витало ощущение грядущего коллапса, олицетворением которого стала одиночница Доронина. Она установила антирекорд выступлений российских фигуристов на европейских и мировых первенствах – 28-е место. Сборную страны едва ли не каждый день сотрясали склоки и скандалы, а сами фигуристы мечтали только об одном – любой ценой попасть в известное телешоу Первого канала. Прошло четыре года, и все изменилось. С поста президента федерации наконец ушел «Мубарак» отечественного катания Валентин Писеев. И, как по мановению волшебной палочки, исчезли все (ну, почти все) склоки и интриги. В сборной создалась такая благоприятная атмосфера, какой не было даже в те времена, когда мы брали по три золота из четырех.

Новая волна

Но самое главное – на лед пришло новое поколение фигуристов, которому вполне по силам (и в этом никто из специалистов уже не сомневается) выиграть все медали высшей пробы в Сочи. Однако еще не факт, что все участники бернского чемпионата сумеют через три года попасть на Олимпиаду. Потому что такой длинной скамейки в сборной и конкуренции во всех четырех видах программы не было за всю историю отечественного фигурного катания. Именно поэтому возможное возвращение любительского статуса Евгению Плющенко столь пугает наш тренерский штаб. До Сочи «экс-король» вряд ли докатает, но зато вполне может помешать прогрессу нового суперталанта – Артура Гачинского.

Да и столь разрекламированные Кавагути/Смирнов с годами лучше не становятся, рискуя превратиться в преграду на пути целой плеяды молодых парников. Таких как новоиспеченные бронзовые призеры первенства Европы Вера Базарова и Юрий Ларионов. Появление этой пары на чемпионате – уникальное событие. Начнем с того, что они родились и до сих пор тренируются в глухой провинции – Перми, где никогда не появлялось классных фигуристов. В 2008 году после победы на юниорском Гран-при в пробе Ларионова неожиданно обнаружился запрещенный фуросемид, и он был дисквалифицирован. Целых два года тренеры и партнеры со всего мира осаждали Веру, предлагая контракты, один заманчивее другого. Но миниатюрная провинциалка проявила удивительную по нынешним временам принципиальность, сохранив верность своему партнеру и другу по жизни.

Секс-бомбы из Питера

Разговор о новой волне в отечественном фигурном катании был бы не полон без упоминания внешних данных наших фигуристок. За эти пять дней в насквозь продуваемом и почти не отапливаемом бернском дворце с весьма подходящим названием «Пост-Финанс Арена» было необычно много агентов из менеджерских контор «Просерв», «Ай-Эм-Джи» и «Адвантадж». А также разного рода потенциальных спонсоров. Многие из этих шишек досрочно покинули Открытый чемпионат Австралии по теннису и прилетели в Швейцарию специально на первенство фигуристов, точнее сказать, фигуристок. Как выразился один из агентов «Ай-Эм-Джи», «времена меняются – и новых секс-бомб нужно искать на катке, а не на корте».

Хотя львиная доля внимания новоявленных охотников досталась уже раскрученным сексапилкам – финке Кире Корпи и итальянке Каролине Костнер, они не могли не отметить красоту двух россиянок из Питера. Прежде всего роскошной блондинки Катарины Гербольдт, занявшей со своим партнером Александром Энбертом 4-е место в парном катании. И это несмотря на все происки местного военкомата, решившего за месяц до начала чемпионата призвать парня в армию. Невозможно было не оценить и русскую американку Ксению Макарову, ставшую четвертой среди одиночниц. Кстати, по мнению многих рекламодателей, у длинноногой Ксюши, говорящей на англо-американском языке без акцента, есть все шансы в ближайшие годы отобрать у Шараповой звание секс-символа №1 в мировом спорте.