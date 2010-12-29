Кто отменил бразильский карнавал

Единственное игровое золото на чемпионатах мира – 2010 завоевала женская сборная России по волейболу. На мировом первенстве в Японии наши в блестящем стиле обыграли в финале олимпийских чемпионок из Бразилии – 3:2. Невероятные 35 очков в этом матче набрала Екатерина Гамова, ставшая лучшим игроком турнира. Под стать ей выступила и другая ключевая волейболистка команды – Любовь Соколова. А ведь обе отказались было выступать за сборную после Олимпиады в Пекине. Немало усилий приложил главный тренер Владимир Кузюткин, чтобы вернуть в команду обеих…

По сценарию Довлатова

«Не так связывают любовь, дружба, уважение, как общая ненависть к чему-либо», – писал Сергей Довлатов. Применительно к тому, что сотворила российская сборная в Токио, стоило бы только заменить существительное «ненависть» на более мягкое – «неприятие». Заклятого соперника, конечно. Потому что в который уже раз коса нашла на камень, а поединок оказался, что называется, не на жизнь, а на смерть. Но не случайно же после его окончания публика требовала для Гамовой звания Героя России.

– Я, наверное, щедрее публики, – рассказывал «АН» Владимир Иванович Кузюткин. – Я бы всем девочкам дал Героя России. У нас на площадке стояли волейболистки, которые никогда не играли на таком уровне. А по ту сторону сетки – частокол олимпийских чемпионок. Но наша подача против них обернулась грозным орудием. А блок? 15:7 по эйсовым блокам. При том что Бразилия – лучшая команда десятилетия. За последние 10 лет они выиграли столько, сколько другим и за век не осилить.

– Правда, что перед финалом вы сказали своим подопечным: «На сей раз никакого карнавала не будет!»?

– В прошлом году на Гран-при я увидел их карнавальную самбу. Тогда и заметил девчонкам: «Я этого никогда не забуду». Как бразильянки, обыграв нас, со своими традиционными карнавальными штучками на пьедестал поднимались. «А теперь, – напутствовал я своих в Токио, – вы подниметесь на верхнюю ступеньку так же, как это делали они!»

– Что же, карнавальные штучки содержали какие-то оскорбительные движения в адрес россиянок?

– Не стал бы так утверждать. Они просто праздновали по-своему. Видимо, я органически не выношу вида торжествующего соперника! Мне ближе и приятнее, когда это делает моя команда…

– …Скажите, Екатерина, была ли у нынешней команды какая-либо счастливая примета, которой сборная следовала по ходу всего турнира?

– О приметах говорить не люблю, – довольно резко обрывает Гамова. Но тут же смягчается. – все 11 матчей мы отыграли в одном и том же комплекте формы, хотя на чемпионат привезли, как и положено, три. Разумеется, форму между матчами стирали, но расцветка оставалась неизменной. Чем не счастливая примета?

– Лично у вас есть какой-нибудь талисман на удачу?

– У меня есть крестик, который когда-то мне подарила мама. (мама Екатерины умерла 5 лет назад. – Прим. «АН».) Он всегда со мной.

– И во время игры тоже?

– Я же сказала, он всегда на мне.

– Почему в своих интервью вы утверждаете, что, мол, по натуре не являетесь лидером?

– Потому что так и есть. Ну, я так думаю…

– Ваша тетя и первый тренер Любовь Борисовна Гамова из челябинской детско-юношеской школы «Юность – Метар» уверена, что вы так говорите из скромности. Другого объяснения она не видит. Как это не лидер, если восемь мячей в пятом сете финального матча на чемпионате мира Катя заколотила?! «Не лидер» на такое изначально не способен!

– Я же не только за себя играла.

– Вот именно. Так, как вы играли в финале, за себя играть невозможно. Из какой искры разгорелось это сумасшедшее вдохновение?

– Определенный заряд, конечно, был. Я играла так, чтобы диких бразильских плясок после матча не видеть. Знала, к чему нужно было готовиться, если мы вдруг проиграем. К какому светопреставлению. Можете поверить, что это очень серьезная мотивация!

Было интересно и смешно

Любовь Соколова умеет в волейболе все. Принимать, атаковать, подавать, пасовать, защищаться, блокировать. Причем умеет одинаково хорошо. Таких универсальных волейболисток в мире – одна-две и обчелся. Только бы здоровье не подкачало.

– Люба, рассказывают, что Кузюткин добился от вас предварительного согласия выступить через два года на Олимпиаде в Лондоне.

– На самом деле такой договоренности не существует. Не вижу смысла загадывать наперед. Вот если бы меня спросили, хочу ли я сыграть в Лондоне, то отвечу «да». Олимпийское золото – моя заветная мечта, которая пока не осуществилась. Однако мы не можем знать, что будет с нами через два года. Поэтому на олимпийской теме я сейчас не зацикливаюсь.

– В чем преимущество Кузюткина над Джованни Капрарой, при котором после золотого ЧМ-2006 сборная России погрязла в конфликтах, что, собственно, и привело к провалу на Играх в Пекине?

– Главное преимущество: Кузюткин – русский. С определенного момента контакт с Капрарой команда полностью утратила. А на компромиссы он идти не хотел. При Кузюткине такая ситуация в принципе исключена. Владимир Иванович более гибок в отношениях с волейболистками, умеет найти к каждой свой подход. И, хотя тренер он довольно жесткий, проблем в команде не возникает. Атмосфера в коллективе сейчас замечательная, что отражается и на нашей игре.

– Есть мнение, что с уходом вас и Гамовой наша сборная автоматически откатится из фаворитов любого турнира в разряд середняков.

– Хм… Талантливая молодежь в России есть. Но, во-первых, у нее должно быть больше желания трудиться, прогрессировать. Во-вторых, с ней еще качественнее должны работать тренеры. Не столько в сборной, сколько в российских клубах. В них тренировочный процесс поставлен не так хорошо, как мог бы. Если эти два условия будут выполнены, ничего плохого с российским женским волейболом в обозримом будущем не произойдет.

– Вы долго играли в Италии, теперь выступаете за турецкий «Фенербахче». Не так давно Гамова вернулась из-за границы и воцарилась в казанском «Динамо». Ее пример не вдохновляет?

– Так уж все в моей карьере получилось. К тому же в Стамбуле мне помогли очень быстро устроить сына в итальянскую школу. Этот момент был для меня тоже очень важен.

– Тем не менее и с российской жизнью вы не порываете. Например, снимались в телесериале «Счастливы вместе». Чья была идея?

– Мне позвонили и спросили, как я посмотрю на такое предложение. Заманчивое, определилась я. И сказала, что обязательно приеду.

– Сценический грим, дубли на площадке – все было, как положено?

– Да. Правда, меня очень сильно накрасили и одели при этом в тренировочный костюм. Я сказала, что для созданного образа мои макияж и одежда не подходят. А так записались быстро, за три дубля.

– Гонорар-то получили?

– Ничего не получила. Зато было интересно и смешно.