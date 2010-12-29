Аллергия на зайцев

Главным спортивным событием уходящего года стала зимняя Олимпиада – 2010 в Ванкувере. Несмотря на небывалый провал на Играх российских спортсменов, миллионы наших болельщиков все-таки имели возможность испытать и гордость, и радость, даже эйфорию от того, что кто-то из россиян поднимался на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Как это сделала, например, биатлонистка Ольга ЗАЙЦЕВА, ставшая в Ванкувере уже двукратной олимпийской чемпионкой и завоевавшая также серебряную медаль.

Зачем смущаться?

– Болельщики и комментаторы давно называют вас, Оля, ласковым прозвищем Зайка…

– Я же не слышу, что говорят комментаторы, потому что бегу в это время. Когда впервые услышала про Всемирную Зайку, испытала чувство неловкости. Но потом подумала: «На самом деле здорово, что тебя знают и любят, болеют за тебя и поддерживают. Ну и зачем же смущаться?»

– Фанаты, вроде как по традиции, бросают вам с трибун, когда вы от них недалеко, плюшевых зайцев. Большую коллекцию собрали?

– С прошлых лет накопилось очень много, мне их и впрямь постоянно дарят. Не так давно пришлось собрать всех в огромный пакет и унести из квартиры. Потому что у сынишки началась аллергия на пыль, которая в них скапливалась!

– Саша уже пробовал встать на лыжи?

– На лыжах он стоит с двух с половиной лет, уже достаточно уверенно. Катается на скейтборде, коньках, в футбол играет. Он спортивный мальчик в свои три года – есть в кого.

– Правда, что ваш сын уже имеет собственную винтовку?

– Ему подарили игрушечную. Но она уже стала мала, ремни жмут. Однако Сашка все равно ходит с ней такой гордый!

Патриотка своей страны

– Если сын и впрямь станет биатлонистом, будет выступать за Россию или Словакию, гражданином которой является ваш муж?

– Этого я не знаю… Глупо, если мы с Миланом сейчас начнем тянуть каждый в свою сторону. Жизнь покажет, что и как будет.

– Кем вы себя ощущаете – россиянкой или гражданином мира? Сами родились и выросли в Москве, а супруг – словак, который нынче работает в Брюсселе.

– Чувствую себя, конечно, россиянкой. Комфортнее всего там, где ты родился. Ведь ни один из русских, которые долго живут за границей, не скажет, что он вполне счастлив в другой стране. Я-то вообще патриот своей страны. Но к остальным государствам отношусь очень уважительно.

– Дома по-словацки, по-русски или по-английски общаетесь?

– С мужем по-русски разговариваем. С сыном Милан на словацком, естественно, общается, а я – на русском. Когда Александр вырастет, будет хорошо говорить на обоих языках. Лично для меня словацкий – очень доходчивый, схож с русским.

– За последние годы биатлон фантастически прибавил в популярности. И как вам этот новый мир с персональными фан-клубами, охотниками за автографами, многочисленными интервью?

– Все изменилось не за какой-то миг, а примерно в течение последних десяти лет. Сегодня нас активно раскручивают, везде фотографируют, даже на сборах. Наверное, для популярности биатлона это хорошо. Дети видят наши выступления и тоже хотят прийти в секцию. Я же общение с прессой и болельщиками теперь считаю частью своей работы. Должна это делать точно так же, как тренироваться и соревноваться.

Капитан, улыбнитесь

– В нынешнем сезоне вы выступаете в роли капитана женской сборной России. Что входит в ваши обязанности?

– Нет никаких особых обязанностей, хотя девчонки порой пытаются напрягать: «Ты – капитан! Давай, мол, отдувайся за нас». Держу связь между спортсменками и тренерами, хожу на собрания руководства. В этом сезоне к нам пришли новые руководители. Теперь в сборной есть тим-менеджеры, которые также осуществляют связь между тренерами и командой.

– У капитана есть рецепт поднятия боевого духа товарищей по команде?

– У нас индивидуальный вид спорта, поэтому каждый отвечает за себя. Какие-то слова для поддержки ищем друг для друга только перед эстафетой. Обычно говорим, что все будет нормально, чтоб не волновались, а делали то, что умеем. Этого, на мой взгляд, хватает для поднятия духа.

– Практически ни разу не приходилось видеть вас в плохом настроении. Бывают дни, когда улыбаться не хочется?

– Еще как бывают. Я же только перед камерой улыбаюсь! Спросите у любого из команды: скажут, что Зайцева занудствует постоянно и всегда ходит недовольная. Ну конечно, я же нормальный человек. Бывает и плохое, и хорошее настроение.

Персональная елка

– В этом сезоне после двухлетней дисквалификации в биатлон вернулись Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко. Их ждут в сборной команде?

– Как я могу ответить, ждут или нет? – пожимает плечами Ольга. – Когда провожали Юрьеву и Альбину Ахатову, все плакали и говорили им: «Возвращайтесь скорей!» Дисквалификация закончилась. Вернуться в большой спорт после двух лет простоя очень непросто. Альбина этого делать не стала. Катя и Дима – амбициозные спортсмены. Хотелось бы верить, что все у них получится.

– Министр спорта Виталий Мутко рассказывал, что после допинговых скандалов к сборной России в Ванкувере было повышенное внимание со стороны офицеров ВАДА. Это сильно мешало настраиваться на гонки?

– Мне кажется, со стороны ВАДА внимательное отношение было ко всем. И скандалы – не причина для необычной проверки. У них такая работа, и каждый спортсмен находится под пристальным вниманием офицеров. Мешает ли? Для меня такое вообще не проблема.

– До Олимпиады в Сочи осталось три с лишним года. Как, по-вашему, это много или мало, чтобы хорошо подготовиться к домашним Играм?

– Знаю, что время летит быстро, но сейчас мне кажется, что до сочинских Игр еще далеко.

– В Сочи приходилось бывать?

– Да, как раз в Красной Поляне, где возводится лыжно-биатлонный комплекс. В прошлом году я вместе с другими чемпионами там сажала Аллею олимпийцев. Надеюсь, что с моей елью все в порядке. Хотя и волнуюсь за нее: поливать в этом году почему-то не позвали.