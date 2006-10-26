В США Фетисов – свой!

Единства старосветских чиновников в этом вопросе, однако, достигнуто не было. Чего и следовало ожидать - ведь на кону чрезвычайно ответственная должность. По сути, речь шла о выборе будущего «главного спортивного полицейского», как любит называть свое ведомство нынешний председатель агентства канадец Дик Паунд. Срок его полномочий заканчивается, но за 7 лет существования «полицейская служба» Паунда обзавелась не только солидным бюджетом, но и, что несравнимо важнее, колоссальными административными возможностями.

Сейчас они вполне сравнимы с теми, которыми обладают международные спортивные федерации и даже МОК. В частности, решение о дисквалификации попавшихся на допинге атлетов Международный олимпийский комитет и федерации принимают в строгом соответствии со Всемирным кодексом, разработанным WADA. У агентства есть право устраивать по собственному усмотрению проверки спортсменов на допинг где и когда угодно: во время соревнований, тренировочных сборов или отдыха. WADA же сертифицирует и национальные антидопинговые лаборатории.

Еще в 2001 году совет учредителей Всемирного агентства решил следовать неофициальному принципу постоянной ротации председателей, чтобы пост главы организации поочередно занимали представители разных континентов.

Председатель WADA избирается членами совета учредителей из числа своих коллег сроком на три года. Пока без протокола ими была достигнута договоренность, что после ухода канадца возглавить организацию должен европеец. Участники неформальной встречи спортивных министров в Москве выбирали этого кандидата из двух претендентов - руководителя Росспорта Вячеслава Фетисова и министра спорта Франции Жана-Франсуа Лямура. «Своего» выдвиженца единодушно поддержал Евросоюз (а это 25 министров). Фетисов получил 9 голосов. Но состоявшееся голосование носило всего лишь рекомендательный характер и ратифицировано не было. Так что записывать председателя Росспорта в проигравшие ни в коем случае не стоит.

И вот почему. В отличие от француза Вячеслав Фетисов уже занимает два руководящих поста в WADA. В течение нескольких лет он является членом совета учредителей (Лямур - нет, а именно из членов совета, повторимся, по регламенту может быть избран председатель). И представляет там не только интересы России, но и - неофициально - стран СНГ и Восточной Европы. К тому же год назад он возглавил новообразованное подразделение Всемирного агентства - комиссию спортсменов.

Наконец, по некоторым данным, влиятельнейшие в олимпийском и международном спортивном движении североамериканцы хотели бы видеть новым председателем WADA именно Фетисова. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, выигравший в НХЛ три Кубка Стэнли, им известен куда лучше дву­кратного олимпийского чемпиона по фехтованию месье Лямура. Не случайно сам Дик Паунд не раз говорил, что ему случалось советоваться с мистером Фетисовым по важным вопросам. А однажды даже заявил, что расценивает его как наиболее желательного своего приемника.

Так что именно от мнения североамериканцев на голосовании совета учредителей WADA и будет зависеть, кто же придет на смену Паунду 20 ноября. Имя европейского кандидата на должность вице-председателя Всемирного антидопингового агентства, скорее всего, станет известно непосредственно перед заседанием совета.