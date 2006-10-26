В Лондоне Красной армии придется несладко

«Забьем сколько нужно»



- Эпизод породил немало споров. Можно десятки раз промотать видеоповтор, но так и не составить четкого представления, была ли у вас игра рукой, которая, должно быть, послужила причиной отмены гола.

- Повтор ничего не говорит, а я говорю со всей убежденностью: руки не было, гол был чистый! Мехуто Гонсалес просто переложил ответственность на бокового арбитра, который махнул флажком. Представляете комизм ситуации: главный, который находился в двух шагах, никакой руки не видел, а боковой через полполя, зашоренный игроками, ее разглядел. Хотя какой тут комизм, если по вине этого человека мы потеряли очко, а соперник получил лишних два. Дистанция в группе достаточно короткая, и Лига чемпионов - достаточно серьезное соревнование, чтобы дорожить каждым очком.

- Вы, судя по всему, все еще не отошли от нанесенной коварным испанцем вам лично и вашему клубу обиды...

- Ладно бы просто гол не засчитать - но за что карточку-то было показывать? Было полное ощущение, что я ему чем-то насолил, и он ждал повода что-то сделать мне в ответ. Я с таким свинством давно не сталкивался. Ну ничего, в Лондоне забьем столько, сколько нужно, чтобы обезопасить себя от любых судейских неожиданностей.

- Откуда такая уверенность?

- Мы быстро набираем форму. Уже вышли если не на пик, то близко к нему. Вы видели, как лихо мы раскатали «Ридинг» в последнем туре? 4:0 - и никаких вопросов. Не обижайтесь, но боюсь, та же участь постигнет и вашу команду. Лично я постараюсь организовать парочку, как «Ридингу», - чтобы было и за Лондон, и за Москву.

- Словом, вы уже видите «Арсенал» в плей-офф?

- А как иначе, если мы явно превосходим классом как минимум две команды из группы - «Порту» и «Гамбург», которые уже по разу обыграли. Постараемся доказать то же самое и в отношении ЦСКА.

- Какую цель ставите перед собой в турнире?

- Только победить. В прош­лом сезоне мы были буквально в четверти часа от выигрыша Лиги чемпионов. Только в последние 15 минут «Барселона», имея на человека больше, реализовала свое преимущество. Играй мы в равных составах - могло бы получиться совсем по-другому.



«Золотой мяч» Зидану? Почему бы и нет?



- Главный клубный трофей Евро­пы покорялся целому ряду английских клубов, и не только грандам - «Ман­честеру» и «Ли­вер­пулю», но даже выскочкам вроде «Нот­тингема» и «Ас­тон Виллы». А вот «Арсе­налу» он пока не дается.

- Не только «Ар­сеналу». «Челси», к примеру, тоже. Но это так, к слову. Что до нас, верно, мы предпринимаем сейчас десятую подряд попытку порадовать наших болельщиков Кубком чемпионов. Долгое время нас считали «неевропейской» командой: у себя дома взяли три чемпионата, четыре кубка, почти по 50 игр подряд не проигрывали. А в Европе - неудача за неудачей. Что сказать на это? Надо было просто подождать. Теперь никто больше не посмеет сказать, что мы не обладаем европейским классом.

- К 10-летнему юбилею работы в «Арсенале» Арсена Вен­гера победа в Лиге чемпионов была бы особенно кстати...

- Так получилось, что почти вся моя карьера от начала и до конца переплетена с его карьерой. С 17-летнего возраста я попал к Венгеру в «Монако», потом после небольшого перерыва мы воссоединились в «Арсенале». Не перестаю благодарить судьбу, что она послала мне такого тренера. Без преувеличения, он для меня как второй отец. Видя, как мучаются другие талантливые футболисты с тренерами, которые их не понимают, отдаю себе отчет, что то же самое могло произойти и со мной. Но мне в этом смысле повезло на все сто процентов.

- Не везет пока только с «Золотым мячом». Уже несколько лет подбираетесь к нему вплотную: третьи места, вторые... И постоянно находятся те, кто вас опережает: то Недвед, то Шевченко, то Роналдиньо. Может быть, долгожданное для вас событие произойдет на этот раз?

- Не загадываю. Если произойдет, пусть это будет приятным сюрпризом. Явного лидера, каким был год назад Роналдиньо, действительно не просматривается. Но хорошие шансы номинироваться кроме меня имеют и другие. В первую очередь герои чемпионата мира - итальянцы Буффон, Каннаваро, Пирло, да и Зидана, думаю, тот скандальный случай с Матерацци не вычеркивает из списка соискателей.