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Зачем они едут в Россию?

№ 25(25) от 26.10.2006 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

Зачем они едут в Россию?
Славо Муслин – последний из уволенных на сегодня

Еще пять лет назад тренер-иностранец считался в российском футболе фигурой почти мистической. На него возлагали большие надежды и верили, что он-то уж точно поднимет команду до сияющих высот. Со временем мистический ореол поблек, потому что до высот так же далеко, как и раньше, а умение с огромной выгодой для себя составлять контракты как-то перестало вязаться с обликом романтиков, героически поставивших в России на кон свою репутацию.

Первым тренером-иностранцем, приглашенным на работу в нашу страну, в элистинский «Уралан», стал в 2000 году юго­слав Борис Буняк. Последним, уволенным со своего поста на прошлой неделе после поражений от бельгийского «Варегема» в Кубке УЕФА и от ФК «Москва» (0:1) в чемпионате России, оказался наставник «Локомотива» серб Славо Муслин. Между ними - итальянец Невио Скала и латвиец Александр Старков (оба - «Спартак»), португалец Артур Жорже (ЦСКА), чех Яро­слав Гжебик и бразилец Иво Вортманн (оба - «Динамо»), француз Ролан Курбис и израильтянин Ицхак Шум (оба - «Алания»), англичанин Пол Эшворт («Ростов»), чех Властимил Петржела и голландец Дик Адвокат (оба - «Зенит»), словак Владимир Вайсс («Са­турн») и чех Йозеф Хованец («Кубань»). Был еще белорус Сергей Алейников («Торпедо-Метуллург»), есть также украинец Павел Яковенко («Кубань», раньше «Химки») и туркмен Курбан Бердыев («Рубин»), но последние трое - почти свои.

Элистинский клоун

С Борисом Буняком произошел почти анекдотичный случай. Президент Калмыкии и «Уралана» Кирсан Илюмжинов якобы перепутал югослава со знаменитым украинским футболистом Леонидом Буряком, потому и дал добро на приглашение иностранца. Буняк, который стал в сезоне-2000 четвертым (!) тренером элистин­ского клуба вслед за Александром Аверь­яновым, Владимиром Дергачом и Александром Ирхиным, запомнился обещанием научить «Уралан» играть в тотальный футбол и прессинговать по всему полю, приглашением восьми соотечественников, с трудом попадающих по мячу, и поражением от «Локомотива» со счетом 0:9.

В дальнейшем «клоуны» в российских клубах не работали, хотя некоторые тренеры (Гжебик, Жорже, Эшворт, Вортманн, Шум) продержались на своих постах даже меньше Буняка, который усидел целых шесть месяцев.

В списках кандидатов на работу в России фигурировали в разное время голландец Луи ван Галь и немец Клаус Топмеллер, хорват Мирослав Блажевич и румын Ангел Йорданеску, немец Лотар Маттеус и парагваец Серхио Маркарян (список можно продолжить). Один из этих тренеров, хотя и не согласился поехать в Россию, посоветовал коллегам на переговорах с русскими сразу умножать предложенную ими зарплату вдвое. Не сомневаюсь в том, что большинство так и делало, объясняя непомерные требования сложностью работы в России, «сибирскими морозами» и «чеченскими террористами». И ставки наверняка выросли после того, как рядом с гостиницей «Националь» в Москве, где проживал кандидат на пост главного тренера «Спартака» итальянец Скала, была взорвана бомба.

Когда же домой вернулся уволенный из ЦСКА португалец Жор­же, одна лиссабонская газета так озаглавила материал о его российской эпопее: «Как за полгода заработать два миллиона?»

Чужая Россия

Сегодня можно делать первые выводы о том, нужны России иностранные тренеры или нет. Они будут скорее отрицательными, потому что те, кто приезжал, мало интересовались новой для них страной, ее языком и культурой. И чаще всего не стремились понять менталитет людей (игроков и персонала клубов), с которыми работали. Большинство не представляло также, как готовить команды во время долгих зимних сборов, - за границей-то их нет! Говорят, что «спартаковец» Скала в конце концов начал поручать проводить тренировки своему помощнику и переводчику Андрею Талалаеву, известному в недавнем прошлом игроку, ныне возглавляющему одну из юношеских сборных России.

Россия не стала «своей» и для француза Курбиса, который сорвался домой сразу после трагедии в Беслане. К тому моменту главный спонсор «Алании» отказался от дальнейшего финансирования клуба, и Курбис, не скрывавший, что его гораздо больше устраивает 13-процентный налог на доходы в России, чем 45-процентный во Франции, нашел благовидный предлог для отъезда - болезнь матери.

Никто уже не вспомнит, зачем приезжал в «Динамо» бразилец Вортманн. Вроде бы он должен был подготовить почву для работы в Москве своего друга, знаменитого Луиса Фелипе Сколари, с которым сборная Бразилии побеждала на чемпионате мира. Возможно, хозяин «Динамо», король минеральных удобрений Алексей Федорычев и имел какие-то договоренности со Сколари. Но, скорее всего, Вортманн просто воспользовался случаем подзаработать. В какой еще стране двойной тариф?

Заслуги прошлые и нынешние

Магия иностранных имен действовала не только на Федорычева. Мало кто обращал внимание, что успехи Жорже или Скалы приходятся на конец 80-х - начало 90-х годов (португалец выиграл Кубок чемпионов, а итальянец - Кубок УЕФА и Кубок Кубков). Но объективности ради добавим, что оба работали в России в тот период, когда и ЦСКА, и «Спартак» переживали перестройку. Армейцы должны быть благодарны Жорже хотя бы за то, что он открыл Юрия Жиркова и изменил силовой стиль команды на более комбинационный. Скала тоже пытался искать молодые таланты, которые при его преемнике Александре Старкове сели было на скамейку запасных, но сегодня при Владимире Федотове вновь появляются на поле.

При Курбисе «Алания» завершила первый круг чемпионата-2004 на высоком для себя шестом месте, а «Зенит» в том же сезоне выиграл с Властимилом Петржелой свою первую бронзу в российской истории.

Но все это, конечно, далеко не выдающиеся заслуги иностранцев перед нашим футболом, который дал им гораздо больше (хотя бы в материальном плане), чем они ему. Поэтому и не жалеет особо никто, когда иностранцев увольняют или они уходят сами. Но, может быть, их время в России еще не наступило?

Пока же очевидно, что чудес от иностранцев ждать не стоит. Чтобы это понять, потребовалось шесть лет и десятки миллионов долларов.

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