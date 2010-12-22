Учудили и в лыжах, и в скелетоне

Первую в карьере победу на этапах Кубка мира одержал наш лыжник Максим ВЫЛЕГЖАНИН. В 30-километровой гонке во французской Ла Клузе в финишном створе он опередил реактивного норвежца Петтера Нортуга. На последнем этапе мирового Кубка у скелетонистов сенсационно блеснул еще один россиянин – Сергей Чудинов.

Перебранка на финише

Громкой перебранкой между двумя российскими лыжниками, случившейся прямо перед объективами телекамер, завершилась гонка на 30 км в Ла Клузе. К счастью, несмотря на разгоревшиеся страсти, дело обошлось без потасовки. Причиной для столь бурного выяснения отношений стал финиш гонки, которую выиграл Максим Вылегжанин, а Александр Легков был «только» третьим. Причем побороться под занавес в финишном створе со знаменитым норвежцем Петтером Нортугом ему отчасти помешал именно Вылегжанин, ставший помехой для партнера по команде.

Как выяснилось позднее, Легков еще по ходу дистанции просил Вылегжанина помочь ему оторваться от соперников. Максим этого делать не стал, объяснив, что не чувствовал в себе достаточно сил для отрыва. Потому, мол, и решил сэкономить их для финишного рывка. В самом же конце гонки он оказался в лидерах, за ним – Нортуг и Легков. По логике командной борьбы Вылегжанин должен был стать живой препоной норвежцу, пропустив вперед Легкова. Но делать этого не стал: Нортуг находился в опаснейшей близости…

–…Я выкатился первым на финишную прямую и краем глаза видел ботинок норвежца, уступающего мне каких-то полметра, – рассказал потом Максим Вылегжанин. – В голове мелькнула еще мысль: неужели он меня опять обыграет? Надоело ему постоянно уступать! Ни разу финиш у Нортуга не выигрывал. Но метров за 10–15 до того, как все закончилось, понял, что сегодня он меня не достанет.

– «Достать» вас – все видели и слышали – пытался Легков, предъявляя в общем-то справедливые претензии…

– Саша очень расстроился, что лидировал, а в результате закончил гонку третьим. Он хотел выиграть, я тоже хотел. Эмоции у обоих били через край. Спустя какое-то время Саня извинился, сказал, что зря он так рубанул сплеча.

– Наши лыжники сейчас идут в лидерах Кубка мира. Почему же, позвольте спросить, вы с Легковым не обыгрывали тех же соперников в прошлом олимпийском сезоне?

– Не считаю предыдущий таким уж безнадежно неудачным. У меня, например, тогда случился первый в жизни подиум в индивидуальных гонках. Что же касается Олимпиады в Ванкувере, то мы втроем – Легков, Панкратов и я – при подготовке к ней приболели. Не выдержали, преждевременно возобновили тренировки и заболели снова…

– Хорошо, что сейчас ситуация иная. Двое российских лыжников в первой тройке общего зачета Кубка мира. В чем причина такого качественного скачка?

– У каждого из нас появилась уверенность в том, что мы можем бороться через «не могу» и побеждать. При этом кардинально поменялась подготовка к сезону. Хотя по-прежнему пик формы намечен к главному старту – чемпионату мира. Так что считаю, я еще не на пике.

Побеждать – это легко!

Ощущения от первой в карьере победы в Кубке мира у 27-летнего российского скелетониста Сергея Чудинова были, по его словам, самыми обычными. Правда, потом Сергей все же уточнил, что обрадовался очень, хотя поначалу и сам не поверил. Оказалось, побеждать так легко!

– Эта победа, надо думать, придаст вам уверенности на будущее?

– Наверное, да. Во всяком случае, я на это рассчитываю.

– А что прежде мешало выигрывать?

– По-видимому, разные мелочи, о которых знаешь только ты и твой тренер. Скажем, на стартовом этапе этого сезона в Ванкувере первую попытку проехал будто бы неплохо, оказался в шестерке. А во второй у меня запотела маска. В итоге добрую половину трассы мчался исключительно по ощущениям. Конечно, насобирал, как мы говорим, «бортов» и откатился на восьмое место. Такое бывает, хотя не столь уж и часто…

– Рассказывают, в скелетон вы пришли из саней. Как это произошло?

– В санях я гонялся в двойке. После Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити наш экипаж распался, партнер вообще радикально сменил сферу деятельности. Ну, а мне как-то подвернулось предложение поучаствовать в Кубке России по скелетону, который тогда в нашей стране только начал развиваться. Попробовал и сразу стал третьим, хотя, по правде, участников было всего-то человек восемь.

– Цель на нынешний сезон какую ставите?

– Прошлый год у меня получился неудачным. Под его занавес выяснилось, что выступал на сломанном скелетоне. Совсем уж было отчаялся, чего только в голову не приходило. Но отдохнул, подумал… Сейчас хочу попасть в тройку на чемпионатах Европы и мира. Даже несмотря на то что трассы там не «мои» – короткие и не очень сложные. Но меня это не смущает.

– О домашней Олимпиаде в Сочи уже задумываетесь?

– Задумывался, конечно. Однако и там многое будет зависеть от трассы. Вот, к примеру, у нас в Парамонове построили такую, что скелетон по ней вообще не едет. Это все равно, что конькобежцам, которые привыкли бегать по овалу, соорудили бы квадрат. К счастью, мы там пока не готовимся.