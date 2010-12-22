В полет над жерлом вулкана

Наши пловцы отлично выступили на чемпионате мира в «короткой» (25‑метровый бассейн) воде, прошедшем в ОАЭ. Сборная России завоевала четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. Одним из главных героев турнира стал капитан команды Евгений КОРОТЫШКИН, взявший золото на стометровке баттерфляем.

Два сапога пара

Впрочем, как и положено справедливому капитану, Евгений в первую очередь отмечает не собственный успех, а победы в Дубае на дистанциях 50 и 100 м в плавании на спине своего доброго приятеля Станислава Донца:

– Я очень за Стаса обрадовался. Мы с ним вообще похожими путями в плавании движемся. Два года назад вместе стали чемпионами мира в Манчестере, выиграв комбинированную эстафету. Причем и для него, и для меня та победа была первой. Как и рекорд мира, который мы установили тогда в финале. Да и потом выходило так, что мы часто выступали в одних и тех же соревнованиях и добивались одинаковых наград. В Дубае также сработали синхронно хорошо, хотя от себя я такого результата не ожидал.

– То есть не были уверены в том, что сумеете победить?

– Не был. Понимал, что пик формы близко, что я практически не устаю от нагрузок. Но тонкие скоростные ощущения еще не пришли. В такой ситуации приходится думать, как не потерять на дистанции ни единой сотой секунды. Поэтому сейчас, что называется, имею право гордиться собой…

– Даже несмотря на то, что победа на стометровке одержана в отсутствие вашего главного соперника – феноменального американца Майкла Фелпса? По летним результатам этого сезона вы уступили только ему.

– Товарищ Фелпс сам выбирает, где ему стартовать, а где – нет. Скорее всего, мы теперь встретимся с ним лицом к лицу на «большом» мировом первенстве – 2011 в Шанхае. Прошлым летом, уже после отмены костюмов, я планировал проплыть стометровку баттерфляем за 51 секунду. Трудно, но возможно. Мировой рекорд без скоростного комбинезона до сих пор принадлежит американцу Яну Крокеру. На монреальском чемпионате мира в 2005 году он показал на сотне 50,40. Мой результат тогда в полуфинале был 52,5, а в финале – 53. Казалось, достать Крокера просто нереально. Но сейчас можно не сомневаться, что на Олимпиаде в Лондоне-2012 Фелпс будет плыть еще быстрее, хотя из 50 секунд вряд ли выйдет. Вот на это время нам и нужно ориентироваться.

Первый парень на деревне

– «Нам» – это вам и вашему нынешнему тренеру-итальянцу Андреа ди Нино, который за последние два года и вывел вас на уровень теперешних результатов?

– Именно так. Мы с тренером удлинили гребок, раскачали силу. Пытаемся удержать эту технику на протяжении всей стометровки. До идеала еще далеко. Но меня обнадеживает, что я учусь плавать быстрее и быстрее.

– Как вообще вы оказались в Италии и конкретно в группе подопечных ди Нино?

– После Олимпийских игр в Пекине я всерьез начал подумывать о завершении карьеры. Не было бы профессионального счастья, да несчастье помогло – грянул экономический кризис. С предполагаемой новой работой возникли проблемы. И я решил переждать «смутное время» в воде, занимаясь тем, что лучше всего пока умею делать. Вернулся в бассейн и почти тут же получил предложение о спарринг-партнерстве от серба Милорада Чавича. Того самого, что в Пекине чуть было не надрал Фелпсу задницу. К Олимпиаде и другим турнирам Чавич готовился в Италии как раз у Андреа ди Нино. Так мы с тренером и познакомились.

– Как вам живется на Апеннинах, работается с синьором Ди Нино?

– Мне с ним очень интересно. Это совсем другой формат отношений с тренером, далеко не российский. Мы с ним обсуждаем все что угодно – от блюд национальной кухни до девушек. В выходные можем вместе пойти в клуб, потанцевать, пройтись по магазинам, поужинать в уютном ресторанчике. Хотя, по правде, жизнь в маленьком городке Казерта, где расположена наша база, размеренная, без изысков, вполне деревенская. От скуки и ностальгии спасает то, что долго мы на месте не сидим. Постоянные переезды, тренировки, соревнования, показательные и благотворительные выступления.

– На носу Новый год. Готовитесь?

– Еще бы! В его канун я подписался выступить на турнире, который пройдет на соседнем с Мадагаскаром острове. Для победителей пообещали устроить экскурсию на вертолете вокруг жерла огромного вулкана. Незабываемые предпраздничные впечатления гарантированы!