С подачи Устюгова

В гонке преследования на австрийском этапе Кубка мира по биатлону Иван Черезов размочил затянувшуюся безмедальную засуху нашей сборной (подряд восемь гонок без наград), взяв бронзу. Впрочем, эта медаль лишь слегка скрасила удручающее впечатление от выступления мужской сборной в эстафете.

Сокрушительное поражение российских биатлонистов в эстафете 4х7,5 км стало главным событием второго кубкового этапа, прошедшего в Хохфильцене. Бронзовые призеры Олимпиады-2010 в Ванкувере Иван Черезов, Максим Чудов, Антон Шипулин и Евгений Устюгов заняли 13-е место и установили оглушительный российский антирекорд. Они использовали 17 дополнительных патронов, пробежали шесть штрафных кругов и отстали от победителей-норвежцев на 5 мин. 34,1 сек.! Лишь четвертыми финишировали в эстафете и наши олимпийские чемпионки…

Чем и как только не оправдывал непривычное отсутствие наград у российских биатлонистов на стартовом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде новый тренерский штаб сборной. И трескучим морозом. И тяжелым втягиванием в сезон после больших подготовительных нагрузок. И особенностями выхода на пик спортивной формы непременно в марте, к домашнему чемпионату мира в Ханты-Мансийске. Но вопреки заверениям в том, что уж ко второму-то кубковому этапу все встанет на свои места, даже непосвященному стало понятно главное. А именно – в сегодняшней российской сборной нет ни одного реально классного стреляющего гонщика. Такого, как норвежцы Оле-Эйнар Бьорндален, Эмил-Хегле Свеннсен и Тарьей Бё, гармонично сочетающие быстрый ход по лыжне с отменной меткостью на огневых рубежах. И обладающие при этом завидной нервной системой. Между тем наши специалисты уверяют, что на открывающихся здесь и там по стране шикарных биатлонных комплексах занимаются тысячи подающих надежды спортсменов. Мол, конкуренция нынче в сборной буквально зашкаливает…

– …Спасибо за эту медаль в гонке преследования моему другу Евгению Устюгову, – первые слова бронзового призера Ивана Черезова сразу после финиша. – Я отдавал себе отчет в том, что на последнем спуске нужно выходить в лидеры, чтобы заехать на подъем раньше остальных. Ушел на параллельную лыжню, предположив, что снег там быстрее. Какое-то время мы держались с австрийцем Кристофом Зуманном вровень. А потом Женька Устюгов сзади резко толкнул меня за палку вперед. И я объехал Зуманна.

– Гонка преследования еще раз показала, что в борьбе на финишной прямой вы – крепкий орешек. Не было желания попробовать себя в лыжном спринте?

– Если позовут – то почему бы и нет. Мы по-приятельски общаемся со спринтером Алексеем Петуховым из лыжной сборной. Хотя, если честно, профессиональных советов он мне не давал. Вообще-то у меня комплекция такая, что позволяет делать короткие и быстрые рывки. В юности занимался легкой атлетикой, как раз стометровку бегал.