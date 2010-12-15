Возвращение «стариков-разбойников»

36-летний российский пилот Александр Зубков триумфально вернулся в большой бобслей из кресла министра спорта Иркутской области. В прошлое воскресенье на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити рулевой нашей команды привел к победе и двойку, и четверку.

Александр Зубков – легенда отечественного бобслея – со скандалом ушел из спорта после Олимпиады в Ванкувере. На зимних Играх-2010 вместе с разгоняющим Алексеем Воеводой он завоевал «всего лишь» бронзовую медаль в двойках. Вернувшись домой, стал инициатором открытого письма к президенту Дмитрию Медведеву, в котором изобличал пороки в своем ведомстве. А затем резко хлопнул дверью и несколько месяцев проработал министром спорта Иркутской области. Однако поостыв, Зубков отказался от чиновничьей должности и вновь занялся пилотированием суперскоростных бобов…

– Победный дубль удался вам, Александр, второй раз в карьере. Впервые это произошло незадолго до Олимпиады-2006 в Турине. Тогда, несомненно, у вас появилась огромная уверенность в собственных силах и возможностях. Какие ощущения испытали на сей раз?

– Да ту же самую уверенность и в себе, и в силах команды. В том, что мы действительно в состоянии бороться не просто за призовые места на этапах мирового Кубка, а реально за победу.

– Многие знаменитые пилоты, с которыми вы гонялись на протяжении почти десяти лет, завершили карьеру после ванкуверской Олимпиады. Как бы вы оценили уровень конкуренции на стартовых этапах нынешнего Кубка мира?

– Да, среди главных конкурентов больше нет четырехкратного олимпийского чемпиона немца Ланге. Но мощная бобслейная машина Германии никуда же не делась! Ее сегодняшний рулевой Мануэль Махата разве сильно уступает знаменитому предшественнику? Нет, это достойный соперник, к которому я испытываю уважение. Долгие годы он не мог выбраться из тени блистательного Ланге, но теперь Махата вышел на лидерские позиции и очень голоден до больших побед.

– По нескольким причинам вы пропустили значительную часть подготовки к сезону. Насколько сейчас близки к своей лучшей форме?

– Очевидно, что пока я не так быстр, каким был, к примеру, перед олимпийским Ванкувером. Но рассчитываю набрать прежние кондиции к январю-февралю.

– Известно, что вас давно мучила серьезная травма ахиллова сухожилия. Она по-прежнему мешает выступать?

– Слава богу, нет. Ногу я залечил, теперь с ней все в порядке. Во всяком случае, при беге никакой боли не чувствую.

– Представьте, пожалуйста, членов экипажей, с которыми вам удался победный дубль.

– Из всей тройки малоизвестен пока только задний разгоняющий Николай Хренков. Старательный и работоспособный молодой парень с хорошим потенциалом. Дмитрий Труненков и Филипп Егоров в представлении не нуждаются. Опытные и надежные бойцы. Егоров был в моем экипаже еще в олимпийском Турине. Так же, как и Алексей Воевода, возвращения которого в команду ждем после Нового года.