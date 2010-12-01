Легков и просто

Стартовал новый лыжный сезон – первый после провального Ванкувера. Приятный сюрприз преподнес лидер российской сборной Александр Легков, победивший на финском этапе Кубка мира, прошедшем в минувший уик-энд. Уйдя в 15‑километровой гонке преследования со старта пятым, согласно итогам выступлений на двух предыдущих дистанциях, финишировал Саша в гордом одиночестве с большим отрывом от соперников.

Игра в кошки-мышки

Главными соперниками, между прочим, были трое лучших лыжников мира. Один олимпийский чемпион швейцарец Дарио Колонья чего стоит! Легков ушел на трассу с 24 секундами отставания от лидировавшего шведа Эмиля Йонссона. Да так припустил с места в карьер, что отыграл все эти секунды уже на первой паре километров. Догнав оторвавшуюся троицу, Легков смог спокойно перевести дух. А стоило Александру выйти вперед – и отрыв от группки преследователей стал расти буквально на глазах. Серию рывков Легкова в гору первым не выдержал Йонссон. Другой швед – Даниэл Рикардссон – выглядел задерганным до предела. Наконец, сам Колонья за 2,5 км до финиша просто отпускает Легкова в его гонке за золотом. Словно отдает себе отчет, что с этим русским на данный момент бороться бесполезно…

– Такое ощущение, Саша, что в этой гонке вы оказались на голову выше всех!

– Лично у меня было ощущение, что я играю с ними. Пробую силы соперников, полностью контролируя ситуацию. Впереди чаще всего шел именно я, так как все-таки опасался подвоха от тех, кто был за спиной. Когда в голове оказывались Колонья или Рикардссон, временной отрыв между нами сокращался, что точно не было мне на руку. Поэтому приходилось лидировать, и по дистанции мне подсказывали, что в эти моменты отрыв снова укреплялся. Думаю, по физическим кондициям мы с Колоньей были на равных. Просто у меня намного лучше – можно сказать, идеально – катили лыжи. А преимущество такого рода очень дорогого стоит!

– Решение атаковать на подъеме в гору вы приняли самостоятельно или тренеры подсказали?

– Сам. Тренеры по ходу стали кричать: «Попробуй!», чем только укрепили мои мысли. Заодно и уверенность вселили. Я так себя чувствовал, что не боялся задохнуться на макушке горки, поскольку восстанавливал дыхание на удивление быстро. После каждого рывка затрачивал на это метров 150–200, не больше.

Поспешай не спеша

– Замечательный норвежский суперфинишер Петтер Нортуг пропустил этап в финском Куусамо, сославшись не перетренированность. Слукавил?

– Отсутствие Нортуга совершенно ни о чем не говорит. Наверняка он скоро вернется на лыжню и еще покажет всем, где раки зимуют.

– На финском этапе в подобной роли выступили как раз вы… Почему на финише гонки не взяли в руки флаг нашей страны, хотя запас по времени вполне позволял это сделать?

– А зачем? Это же не чемпионат мира, чтобы с флагом в руках на финиш накатывать.

– Нынешняя победа на этапе Кубка мира – четвертая в вашей гонщицкой карьере. Намерены продолжать в том же духе?

– Сейчас у меня все замечательно, чувствую себя комфортно и в классике, и в коньке. Но загадывать ничего не буду. Хватит уже. Этап за этапом, без суеты буду работать. Готовиться к моему главному старту – чемпионату мира в Осло.

– Как на вас отразилась смена наставника – теперь вы тренируетесь под приглядом Олега Перевозчикова вместо Юрия Бородавко?

– Жизнь научила меня не бежать впереди паровоза. Пройдет чемпионат мира, и всем без моих слов все станет ясно. Победы на этапах Кубка мира – это, конечно, здорово. Но я не ради них столько лет уже пашу на тренировках как проклятый.