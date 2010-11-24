В условиях полного тумана

В этот большой уик‑энд в Россию наконец-то пришло настоящее фигурное катание без всяких там телевизионных штучек и так и не научившейся за три сезона стоять на коньках «няни» Заворотнюк. Прошедший в столице пятый этап мировой серии Гран-при под названием «Кубок Ростелеком» наглядно показал: у нас все еще много талантливой молодежи. Но он же и выявил, что с такими «желторотиками» нам пока ничего не светит в Сочи…

Для проведения рейтингового турнира по фигурному катанию был выбран самый помпезный спортивный объект эпохи позднего Лужкова – арена «Мегаспорт». Со времени проведения мирового первенства в Москве она постоянно простаивала. Забегая вперед, скажем: выбор себя не оправдал. Построенный для хоккейных баталий 16-тысячный гигант оказался слишком велик для соревнований по фигурному катанию с их камерной обстановкой. Особенно не повезло болельщикам: мало того, что дорога на стадион от ближайшей станции метро занимала по полчаса, так еще цены на билеты страшно кусались (билет на галерку, откуда даже с самым большим биноклем мало что разглядишь, стоил тысячу рублей). В результате все три дня соревнования проходили при полупустых, мягко говоря, трибунах. И это несмотря на то, что фигурное катание входит у нас в тройку самых популярных видов спорта.

На одиночном безрыбье

Зато истинным фанатам страшно дорогого вида спорта – тем, кто может позволить платить за билет не одну тысячу, – в прошлые выходные на Ходынке было настоящее раздолье. Когда автор этих строк впервые появился на арене, у него сразу же возникло ощущение дежавю. Словно сейчас не осень-2010, а весна этак 2002-го. Левая трибуна была завешана плакатами, восхваляющими Евгения Плющенко, вроде «Женя, лучше тебя нет никого!». Тогда как всю правую оккупировали сторонники идейного и спортивного антагониста Плюща – Алексея Ягудина: «Леша, все равно ты лучший!». Оказалось, возобновить свой давно прерванный спор «плющенки» и «ягудинки» решились после того, как стало известно, что в московском туре поучаствует Артур Гачинский. Специалисты утверждают, что по технике катания он напоминает Ягудина, а по артистизму «почти как» Плющенко.

Но собравшихся эстетов ждало разочарование: «второй Ягудин–Плющенко», как часто случалось в последние годы, завалил произвольную программу. Породив тем самым сильные сомнения в своих (и не только олимпийских) перспективах. Еще меньше оптимизма вселили наши одиночницы. Ксения Макарова и Алена Леонова, на которых была сделана главная ставка в нынешнем олимпийском цикле, дружно провалили выступление на родном льду. Что не может не вызвать недоумения, поскольку в Москву не приехала целая группа ведущих зарубежных фигуристок…

Подарок для Юко

После открытия турнира молодой парень в обнимку с девушкой с любопытством бродили по длинным коридорам «Мегаспорта», стараясь оставаться неузнанными. Невероятно, но это им удалось! Десятки фанаток даже не обратили внимания на парочку в тренировочных костюмах, хотя именно этой паре – Татьяне Волосожар и Максиму Транькову – судя по всем прогнозам, суждено будет стать нашей главной надеждой в олимпийском Сочи. Пока первый в истории украинско-российский дуэт еще только наблюдает за соперниками. И своим вынужденным отсутствием они невольно продлевают карьеру еще одного интернационального дуэта Кавагути – Смирнов. К счастью для нашей сборной, японка и россиянин в Москве победили. Не секрет, что все в этом дуэте держится на волоске. Проигрыш, особенно в день своего рождения, мог бы отрицательно сказаться на состоянии Юко. Судачат, она по-прежнему испытывает сильные чувства к своему теперь уже женатому партнеру. Как утверждали в кулуарах знающие люди, тренер пары Тамара Москвина и по сей день запрещает жене Смирнова не только приезжать на тренировки, но даже звонить мужу во время соревнований. Не дай бог, Юко услышит и расстроится! Неудивительно, что многие эксперты сильно сомневаются в том, что питерская пара сможет вообще дожить до Олимпиады.

Столь же туманны перспективы и у наших танцоров. С одной стороны, в Москве уверенно победили молодые Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. С другой – их пока еще рано называть лидерами сборной. Особенно сейчас, когда в Детройте под руководством знаменитой Марины Зуевой по 12 часов в сутки тренируется новый танцевальный дуэт, составленный из экс-чемпионки Европы Яны Хохловой и любимого сыночка «создательницы чемпионов» Федора Андреева. Парень ради этого даже получил российское гражданство.

…А пока зрители покидали «Мегаспорт» довольно разочарованными. Как образно выразилась одна из болельщиц, «боже, какая скука – смотреть фигурное катание без Башарова и Навки!»