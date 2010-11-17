Лед и пламя

Вопреки широко распространенному мнению большое фигурное катание приходит в Россию не с началом очередного ледового шоу на Первом канале, а с проведением московского этапа серии Гран-при. На этот раз он пройдет в Москве с 19 по 21 ноября…

Запуская в конце прошлого века этот явно скопированный с «Формулы-1» проект, руководство Международного союза конькобежцев (ISU) явно рассчитывало с его помощью разбогатеть, как УЕФА с Лигой чемпионов. Недаром же поначалу соревнования назывались «Чемпионской серией», что подразумевало участие в них исключительно суперзвезд. Но сказав «А», боссы фигурного катания так и не смогли произнести внятное «Б»: обеспечить соревнования большим призовым фондом. 18 тысяч долларов за первое место (а именно столько получит победитель московского этапа – Кубка Ростелеком) и 25 – за выигранный финал Гран-при. По сегодняшним меркам профессионального спорта – сущие гроши, не позволяющие оплатить и половины расходов среднестатистического фигуриста на аренду катка, шитья костюмов и работы с хореографом.

Но поскольку других путей заработать в фигурном катании для действующих спортсменов, увы, нет (в многочисленные ледовые шоу принимают только «пенсионеров»), то вместо планомерной подготовки к сезону им приходится колесить по всему свету ради пары-другой тысяч долларов. Тем не менее важность фигурного Гран-при трудно переоценить, ведь именно здесь проходит первая прокатка новых программ и дебютируют только что созданные пары.

Усталость металла

О новых парах речь зашла неслучайно. За долгую историю российского фигурного катания не было такого случая, чтобы в межсезонье развалились сразу три из них, причем ведущие. Произошло то, что в науке зовется усталостью металла. После многих лет тренировок, разъездов, склок и скандалов молодые еще пока парни и девушки так устали друг от друга, что по окончании олимпийского цикла немедленно разбежались. Первым «дал деру» Максим Траньков. Последнюю пару лет он просто мечтал избавиться от опостылевшей ему партнерши Марии Мухортовой. Чтобы затем объединиться на катке с давно ему приглянувшейся украинкой Татьяной Волосожар. Получение Татьяной российского гражданства было встречено в Киеве с большим вздохом облегчения. Теперь украинской федерации не придется больше оплачивать издержки не самой успешной фигуристки. Пусть москали тратятся! Брошенная Мухортова пребывала в одиночестве несколько месяцев. Пока ей не нашли партнера в лице француза Жерома Бланшара, решившего словить рыбку в мутной российской водичке.

Причины расставания танцоров Оксаны Домниной и Максима Шабалина более чем естественного свойства. Оксана давно мечтала забеременеть, чтобы покрепче привязать к себе ухажера Романа Костомарова. Максим из-за проблем с ногами уже не мог кататься в полную силу. В результате все оказались в выигрыше. Домнина вышла замуж за своего бойфренда и сейчас ждет ребенка, а Шабалин стал одним из тренеров сборной.

Развал третьей пары вполне можно объяснить происками коварной Америки. Несколько лет знаменитая заокеанская наставница Марина Зуева обхаживала рыжеволосую Яну Хохлову. В конце концов, убедила ее покинуть Сергея Новицкого, с которым Яна каталась раньше. переехать в Штаты и начать тренироваться с… сыном самой Зуевой – Федей.

Японо-русский треугольник

По всем прогнозам, развалиться должна была и самая известная российская пара – Юка Кавагути и Александр Смирнов. Ни для кого не секрет, что миниатюрная японка все эти годы была влюблена в своего могучего партнера. Ради этой любви она отказалась от японского гражданства. Но жертва оказалась напрасной! Мало того, что в Ванкувере пара не смогла попасть на пьедестал, так потом еще выяснилось, что у предмета Юкиного обожания уже два года есть невеста – известный российский стилист Екатерина Гарус. Кстати, зарабатывающая за месяц столько, сколько Кавагути и Смирнов за год.

Говорят, Юку так потрясла «измена» партнера, что она решила вернуться в Японию. Но на родине фигуристку ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что для возвращения гражданства Кавагути придется не только срочно выйти замуж, но и пять лет безвылазно прожить на островах и при этом еще родить за это время двух детей. Поняв, что с ее внешностью и, главное, с комплекцией, исполнить все это нет шансов, русская японка решила вернуться на берега Невы и заняться единственным делом, которое она умеет, – кататься на льду.