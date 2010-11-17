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Мы посмотрели друг другу в глаза

№ 45(235) от 18.11.2010 [«Аргументы Недели », Евгений АСТРАХАНЦЕВ ]

Мы посмотрели друг другу в глаза

Женская сборная России по волейболу второй раз подряд стала чемпионом мира, обыграв в финале фантастически сильную команду Бразилии. Мировое первенство, как и в прошлый раз, прошло в Японии. Наши волейболистки одержали по ходу турнира в общей сложности 11 побед.

Азарт и желание

В финале женского чемпионата мира по волейболу, где сошлись Бразилия и Россия, болельщики ждали инфарктного матча. И они не ошиблись в ожиданиях. Россиянки вышли на паркет, чтобы отстоять свой титул действующих чемпионок планеты. Он был добыт четыре года назад, и нашими соперницами тогда были все те же бразильянки. Российские волейболистки сумели отыграть два матчбола и дожали южноамериканок на тай-брейке. Спустя пару лет на Олимпиаде в Пекине бразильянки взяли реванш и увезли домой золото Игр-2008.

Теперь вопрос стоял так: кто же все-таки круче – олимпийские чемпионки или чемпионки мира? Две самые сильные сборных играли в догонялки. Южноамериканки убегали, наши девушки догоняли. И все решилось в последнем, пятом сете. Начало было за чемпионками Пекина, однако наши волейболистки сумели перехватить инициативу, отыграться и выйти вперед. А в заключительной мясорубке решающий вклад в победу внесла опытнейшая 30-летняя Екатерина Гамова. При счете 13:11 она вколотила в площадку соперниц два мяча!

Те, кто наблюдал за матчем по телевидению, никогда не забудут, как свысока были исполнены эти убийственные удары. В редакцию «АН» уже приходят письма болельщиков, которые помимо прочего очень интересуются ростом Кати. По данным одних источников, он составляет 202 см. Другие утверждают, что 206 см. Сама Катя за дюжину лет карьеры в национальной команде привыкла на бесконечные вопросы о росте реагировать с улыбкой: «Мне он не мешает жить…»

– Могли бы вы, Екатерина, назвать главные козыри в игре нынешней российской сборной?

– Если коротко, то – азарт, желание, сплоченность.

– Прежде в столь же сплоченной компании вам доводилось играть?

– Можете поверить – доводилось. Вот и на сей раз волейболистки сборной сложились в ту причудливую мозаику, которая дает нужный результат. На самом деле какая бы цель перед командой ни стояла, если люди между собой никак не общаются, тут уже ничего не поможет.

– Вы согласны с главным тренером Владимиром Кузюткиным, который сказал, что судьбу финального матча решило нечто большее, чем просто умение играть в волейбол?

– Перед пятым сетом мы посмотрели друг другу в глаза. И я увидела, что каждая будет играть через не могу, да просто наизнанку вывернется! Девчонки вложили всю душу в каждый выигранный нами мяч. И я действительно думаю, что с таким настроем мы не могли, не должны были проиграть.

Тренер не пел «Интернационал»

– Вас, Екатерина, признали лучшим игроком чемпионата мира. Раньше вы когда-нибудь набирали 35 очков за игру в матчах за сборную? Какой-то невероятный показатель.

– Было-было уже, на чемпионате Европы набирала 37.

– Перед финалом главный тренер говорил игрокам что-то такое, что, как говорится, зажгло бы душу? Легендарный Анатолий Тарасов пел хоккеистам перед ледовым боем «Интернационал» в раздевалке…

– У нас до этого не дошло. Просто тренер дал нам установку, которую мы должны были выполнить во что бы то ни стало. И мы ее выполнили.

– Выигранный остросюжетный финал – одна из немногих побед, которую наши спортсмены одержали под руководством отечественного тренера (в игровых видах спорта у нас рулит очень много иностранцев. – Прим. «АН»). То, что сборной руководил русский человек, для вас действительно важно?

– Конечно. Ведь мы же – люди из одной страны, у нас один менталитет и говорим мы на одном языке. Вне всяких сомнений, это много значит.

– На прошлом чемпионате вас тренировал итальянец Капрара. Сейчас – российский специалист. Можете их сравнить?

– А зачем? Они очень разные. Однако могу сказать, что каждому из них было с нами до предела трудно. Управлять таким количеством девчонок с непростым характером – все равно что жить на вулкане.

– Четыре года назад, когда российская сборная впервые завоевала золото, федерация выплатила рекордные призовые – миллион долларов на команду. Размеры нынешних призовых уже известны?

– Как нам сказали, команда снова получит миллион долларов.

– Говорят, что защитить титул куда сложнее, чем завладеть им в первый раз…

– Если честно, даже не думала об этом. Жаждала победы над Бразилией и счастлива, что цель была достигнута. Ведь эти соперницы в последние годы для нас – самые принципиальные.

– По сравнению с предыдущим чемпионатом и пекинской Олимпиадой сборная Бразилии прибавила?

– У них изменился состав, но и у нас появилось много новых игроков. Силы между нами как были равны, так и остались.

– Вам не жалко было южноамериканок, которые дружно плакали на церемонии награждения?

– Нисколько! Мы их никогда не жалеем. Так же, как они в такой же ситуации ни за что не пожалели бы нас.

– Позволите себе отдохнуть после столь изматывающего, хотя и удачно для вас закончившегося турнира?

– Нет, времени на отдых совсем нет. Сейчас мы с девочками разъезжаемся по клубам, а уже 20 ноября стартует чемпионат России.

– Американка Ларсон, игравшая против вас в полуфинале, – нынче ваша одноклубница в казанском «Динамо». В столице Татарстана уже успели побывать?

– Да. Успела даже квартиру выбрать. Буду жить почти в центре города. Впечатления от Казани и от клуба самые хорошие.

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