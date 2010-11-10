Гонка «Формулы-1» в России уже состоялась

В прошлый уикенд в Санкт-Петербурге прошла презентация профессиональной автокоманды «Рено». Жители и гости Северной столицы в течение двух дней имели возможность наблюдать три суперскоростных болида на площади Островского. Премьер-министр Владимир Путин сделал несколько кругов по трассе за рулем гоночной боевой машины.

Ветра свист и визг колес

Это, кстати, не первый гонщицкий эксперимент главы правительства России. В 2005 году Путин лично приехал в Майкоп на этап ралли «Шелковый путь». Сел за руль и управлял «КамАЗом» – тем самым, на котором Виктор Чагин выступал в ралли «Париж – Дакар». А месяц назад в Сочи (если кто не в курсе) премьер выступил гарантом контракта, согласно которому в 2014 году в городе-курорте состоится первый в истории Гран-при России. Поэтому неудивительно, что Путин, чей интерес к автоспорту в последнее время заметно возрос, не отказал себе в удовольствии с ветерком погоняться на настоящем формульном болиде.

В «Рено» Владимиру Путину предоставили такую возможность. В Ленинградской области наметили и подготовили специальную трассу. Машину обули в покрышки с протектором. А самому гонщику презентовали фирменный комбинезон с вышитыми на нем инициалами премьер-министра и шлем, окрашенный в цвета российского флага, с гербом нашей страны. Перед поездкой премьер прошел детальный инструктаж техников команды: отнюдь не просто справиться с навороченным болидом, для управления которым нужны годы тщательной подготовки и суперлицензия!

Впрочем, как оказалось, трудностей у новоявленного пилота не возникло. На старте он легко забрался в тесный кокпит машины, заметив попутно:

– У меня в старом «Запорожце» и то просторнее было!

Затем состоялся заезд протяженностью более часа, по ходу которого Путин вполне уверенно справлялся с непривычным ему на трассе болидом. Правда, совсем избежать ошибок не удалось. В одном из поворотов гонщика развернуло. Но он сумел вернуть машине правильное положение и продолжить движение. Телеметрия зафиксировала – максимальная скорость премьера составила 240 км/час! «Неплохо для первого раза», – прокомментировал Путин.

Дорогая королевская гонка

Кто бы сомневался, «Формула-1» – это очень здорово. Самые популярные автогонки в мире. То, что один из этапов будет проходить в России, – вопрос престижа. В том числе и поэтому Владимир Путин подписал с владельцем прав на «Ф‑1» Берни Экклстоуном контракт на проведение таких этапов 2014–2020 годов в Сочи. Но, конечно, не только по данной причине.

– Строительство трассы в Сочи важно для эффективного использования спортивной, транспортной, гостиничной инфраструктуры и после Олимпийских игр, – говорил премьер-министр. – Российский этап Гран-при даст возможность развитию автоспорта в стране, будет способствовать росту мастерства наших спортсменов.

– Я пытался добиться права проведения Гран-при у вас еще в советское время, – рассказывал после подписания контракта владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун. – Даже встречался с Леонидом Брежневым. Но раньше в России было мало энтузиазма по поводу королевских гонок. Теперь такой энтузиазм есть. И я верю, что ваша трасса окажется просто великолепной!

Если быть точнее, наша страна давно предпринимала попытки заполучить престижный этап «Ф-1», которую начали показывать по отечественному телевидению с 1992 года. Проектов было несколько, включая создание трассы вокруг Кремля или строительство автодрома в Мячкове. Однако от всех от них отказались в силу нерентабельности для принимающей стороны. Поскольку действительно организаторы, проводящие этапы «Ф-1», баснословной прибыли не имеют. Какой-то доход они получают от продажи билетов и от инфраструктуры вокруг гонок, которая их обслуживает (гостиницы и все остальное). Главная же прибыль – от рекламы и прав на телетрансляцию – утекает прямиком в карман Экклстоуна. Таковы правила большой игры, и их не изменишь…

В какую сумму обойдется России проведение своего этапа? На строительство трассы заявлены 200 млн. долларов. Сколько получит Экклстоун? По словам ответственного секретаря Российской федерации автоспорта Сергея Ушакова, называлась сумма в 40 млн. долл. за первый год с 10%-ным ежегодным увеличением. Контракт подписан на семь лет, во что это в итоге выльется, каждый может подсчитать сам…