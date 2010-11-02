Хорошо забытое

В минувшие выходные в Москве в спортивном комплексе МГПУПИ в рамках проекта «Подарим детям мир самбо» прошли шестые по счету финальные соревнования среди детских спортивно-патриотических клубов «Юный самбист – 2010». За право приехать в Москву в течение года боролись более полутора тысяч спортсменов из России и стран ближнего зарубежья. В результате право выступать в финалах завоевали более трехсот юных борцов из 28 краев и областей.

Первое место досталось команде из Чеченской Республики. Спортсмены из клуба им. Ш. Увайсаева в упорных поединках вырвали золото у борцов из абхазского «Алмаза». Две бронзовые медали завоевали «Локомотив» из Ельца и московский «Тотем».

Соревнования такого уровня и такой географии в самбистском мире давно уже не редкость. Пережив непростые времена, самбо возвращает себе былой интерес. Справедливо рассудив, что изобретать велосипед не стоит, самбисты уже в постсоветское время пошли по «советскому» пути. Это когда секция самбо была едва ли не в каждом микрорайоне. В результате так называемые клубы по месту жительства, несмотря на старое название, удачно вписались в новую действительность. Стали тем самым хорошо забытым старым…

А сейчас уже президент ЦДК «Юный самбист», почетный президент Всемирной федерации самбо Давид Рудман говорит: «Еще немного, и мы достигнем цифр времен Советского Союза. Смотрите – на шестой по счету турнир мы сумели пригласить, привезти и разместить более трехсот участников, и не только из России. В первом, кстати сказать, приняли участие всего около ста спортсменов. И каждый год все больше и больше команд изъявляют желание принять участие в турнире».

Еще год-другой подобного интереса, и придется, по словам Давида Рудмана, вводить искусственные ограничения: «Мы, как говорят в таких случаях, попали в календарь. Турнир стал традиционным, год от года уровень спортсменов, приезжающих на московские финалы, растет. Клубы включают турнир в свое расписание, естественно, заранее к нему готовятся. Конкуренция только за последние пару лет выросла невероятно». Естественно, что подобное развитие событий не может не радовать шестикратного чемпиона мира.

Вместе с тем Давид Рудман считает, что самбо достойно гораздо большего. При том что и властные, и финансовые структуры к борьбе сегодня благосклонны. «Самбо – это же исключительно наше изобретение с богатейшими традициями. Советские и российские самбисты всегда считались и считаются сильнейшими в мире. Так что, какому еще виду спорта становиться национальным, как не самбо», – уверен Давид Рудман. Он подчеркивает, что несмотря на богатое прошлое, у его любимой борьбы – не менее богатое будущее.