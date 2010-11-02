Во главе фабрики звезд

Не так давно «АН» с удовольствием рассказали о 40-летнем юбилее легендарного центра образования «Самбо-70». А в прошлую пятницу собственное пятидесятилетие отметил его директор – Ренат Алексеевич Лайшев. Искренние поздравления ему от нашей газеты!

Отец-основатель тогда еще спортивной школы «Самбо-70» знаменитый Давид Рудман однажды откровенно поведал, каким образом назначил своего преемника на посту руководителя любимого детища. Назначил волевым решением, используя свой личный авторитет и морально-этическое право, которыми обладал, подчеркнул тогда «патриарх». «Ренат Лайшев – сам выпускник школы, человек, пропитанный ее духом, традициями. Я очень хорошо и давно знаю его самого, его родителей, брата… Время показало, что с выбором не ошибся, – констатировал Рудман. – Когда оставил школу, отчетливо понимал, что создана система, при которой ничего не нужно придумывать. Не надо говорить о чистоте, надо просто подметать. В школе работают люди, которые в ней же и выросли. Я им всегда говорил: «Будьте личностями, потому что все остальные места уже заняты». Они, как мне кажется, это четко усвоили. И работают не за деньги, а потому что им хочется работать. Кстати, я всегда был убежден, что только за деньги ничего нормального сделать нельзя. Нужно еще что-то…

Именно это «что-то» и двигало преемниками основателя школы. Вот к чему сейчас привело. Центр образования «Самбо-70» сегодня – это три школы под одной крышей. Спортивная и две общеобразовательные. В них проходят обучение более пяти тысяч человек. Они тренируются в шести спортивных залах, полностью оснащенных тренажерными комплексами и гимнастическими снарядами. В Центре выросли чемпионы страны, Европы, мира: Игорь Куренной, Александр Сидоров, Сурен Балачинский, Елена Гусева, Александр Михайлин… Здесь тренировались будущие лучшие тренеры России по самбо и дзюдо Сергей Лукашев и Павел Фунтиков. Тут подготовлено более 400 мастеров спорта по самбо и дзюдо, карате, рукопашному бою, 27 заслуженных тренеров. 40 филиалов «Самбо-70» насчитывается по всей стране!

А летом есть еще и Кабардинка. Два лагеря – «Искра» и «Смена» – стоят впритык друг к другу на берегу моря. За прошлый летний сезон в них отдохнули 900 человек. Словом, этакий конвейер по производству звезд спортивных единоборств, настоящая фабрика. Точнее, ее полный антипод. В отличие от шоу-бизнеса, здесь дорогу в жизнь получают звездочки в спортивном и духовном плане настоящие…