Видали волю в кулаке?

Главная спортивная сенсация прошлой недели. На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме взошла яркая звезда 16‑летней москвички Алии Мустафиной. Она завоевала пять медалей, две из которых – в командном турнире и престижнейшем многоборье – золотые. В последний раз представительница нашей страны становилась чемпионкой в этом виде в 2003 году. Тогда победила легендарная Светлана Хоркина.

Хотите верьте, хотите нет, но блистательную в перспективе карьеру Хоркиной юной Мустафиной еще пару лет назад уж точно никто не предрекал. Алию на тот момент даже признали бесперспективной…

– Очень сильно поругалась со своим тренером Диной Рашидовной Камаловой из ЦСКА, – рассказала Алия корреспонденту «АН». – Мы перестали понимать друг друга, и я забросила зал. Но потом мне позвонили из спортшколы и предложили вернуться. Чуть позже меня под свое крыло взял Александр Сергеевич Александров. И работать с ним мне легче, чем с кем бы то ни было. Даже когда я начинаю артачиться, спорить (упрусь и стою на своем), он каждый раз находит ко мне правильный подход. И все как-то разрешается само собой. Упражнения мы тоже составляем вместе. Порой я предлагаю более подходящие для меня связки и переходы. Тренер ищет возможность сделать их удобными для исполнения.

Еще бы! Имя этого специалиста прочно ассоциируется с заоблачной, недосягаемой гимнастикой. Именно Александров втащил в нее и неизменно выводил на помост Дмитрия Билозерчева. Если кто забыл, самого харизматичного гимнаста 1980-х годов. Обладателя трех золотых олимпийских медалей в 1988-м в Сеуле. Семи индивидуальных высших титулов мировых первенств. Причем трехкратным олимпийским чемпионом Билозерчев стал после чудовищных множественных переломов, полученных в автомобильной аварии… Потом Александров несколько лет работал с женской сборной СССР. Которая в итоге под белым олимпийским флагом несуществующего государства завоевала в Барселоне 3 золота, серебро и бронзу.

– Одним из ваших самых главных качеств, Алия, тренер назвал умение собрать волю в кулак. Поведайте, как вам это удается?

– Боюсь, что прозвучит пафосно, но психологически мне помогает ответственность перед самой собой и страной за то, что я делаю.

– Интересно, как в отличие от очень многих вам удается совмещать учебу в 10‑м классе и такие «навороченные» тренировки?

– Здесь как раз приходится по-настоящему упираться. Учусь-то в обычной московской школе №268. Преподаватели, конечно, понимают, что я спортсменка довольно высокого уровня. Поблажки делают, всячески идут навстречу. Но когда с нашей тренировочной базы «Озеро Круглое» я приезжаю в Москву, спуску по большому счету никогда не дают. Наверное, так и надо. У меня, как самой кажется, математический склад ума. Любимые предметы – алгебра и физика. Решать всякие уравнения просто обожаю. Это помогает быстро высчитывать сложность элементов, что, кстати, способствует выигрышу в каком-то конкретном упражнении. Подруги по команде заметили, обращаются. Мне не жалко.

– Когда выдается свободное время, понятно, не длительное, чем его занимаете?

– Чаще всего «зависаю» в Интернете. Общаюсь с друзьями и добрыми знакомыми. Узнаю новости, в том числе и спортивные. Люблю выйти прогуляться, чаще всего летом и осенью. Больше каких-то особенных увлечений и нет. Даже, как моя младшая сестренка, крестиком не вышиваю.

– Неля – тоже гимнастка. Что-нибудь ей советуете, направляете?

– Поверьте, мне моя жизнь дорога! У Нели такой темперамент, что никаких указок она не потерпит. Ну, может, в порядке исключения папу послушает… Знаю одно: как бы она ни представляла свое будущее в гимнастике, за меня все равно очень болеет и переживает. Тут и разговоров по душам совсем не нужно. Просто кожей чувствую.