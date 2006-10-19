Из самообороны – в нападение

«Здесь ыступили сборные 32 стран четырех континентов, только представители Океании не смогли добраться», - так рассказал нам о чемпионате президент Международной федерации любительского самбо Давид Рудман. «Приехать в Москву и тем более попытаться выиграть в стране, где сильнейшие самбисты мира, - это уже очень престижно, - вторил ему советник президента РФ Асланбек Аслаханов. - Здесь мы видели очень неплохие команды - Узбекистана, Казахстана, Украины, Белоруссии, Венесуэлы (!), Монголии, Болгарии. География популярности самбо постоянно расширяется».

«Это как раз говорит об олимпийских перспективах самбо, - продолжает Аслаханов. - Для расширения числа стран, занимающихся им, до необходимых 75 мало одного обмена между федерациями. Задача состоит в том, чтобы оказать помощь другим государствам, заинтересовать их в развитии этого вида спорта. Пример - тэквондо, пришедший из Южной Кореи, - говорит о многом. В разных странах набрали бесплатно сразу по 2 тыс. желающих заниматься. Так тэквондо стал олимпий­ским видом спорта. А наше самбо - наиболее техничный и самый эффективный вид борьбы в мире. И сейчас задача - хотя бы просто подарить развивающимся странам, где туго с материально-технической базой, борцовские ковры, куртки, чтобы они увидели, заразились и захотели развивать самбо».

На этом примере хотелось бы выделить случай с Федерацией самбо Молдавии. Президент Федерации Геннадий Меляшкевич рассказал, что на нынешний молодежный чемпионат мира молдавским самбистам удалось приехать только благодаря помощи российского Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта. «Мы обращались за помощью к властям страны, но безрезультатно, - рассказал «Аргументам неделi» Меляшкевич. - Получается, что здесь мы оказались только благодаря фонду. А ведь как выступили - в активе команды оказалось 5 медалей! Фонд помог нам и с финансированием поезд­ки на чемпионат мира-2005 в Астане. Но вот на ноябрь­ский чемпионат мира мы, например, и не знали, как попадем. Опять будем надеяться на поддерж­ку наших российских коллег, но это не может продолжаться бесконечно...»

В этом году Международный фонд помощи ветеранам и инвалидам спорта (вместе с возглавляемой Давидом Рудманом Международной федерацией любительского самбо) взял на себя нелегкую задачу популяризации этого вида спорта не только в Молдавии. Председатель Фонда Григорий Карамалак, в недавнем прош­лом известный молдавский спортсмен, считает, что без помощи общественных организаций проблему финансирования и популяризации самбо за рубежом не решить. Но цель - сделать самбо новым олимпийским видом спорта - хотя и амбициозна, но вполне достижима. Видимо, с этим были согласны все участники и организаторы чемпионата. Тем более что Фонд учредил и вручил 6 специальных призов - 4 за лучшую технику и 2 за вклад в развитие самбо. Их получили Асланбек Аслаханов и легенда отечественного спорта Анатолий Бондаренко.

«Включение самбо в олимпийскую семью - это даже не мечта, это наша цель, - говорит Рудман. - О чемпионате хорошие впечатления остались и у президента МОК Жака Рогге. Представители Олимпийского комитета России показали ему два вида спорта, национальных для России, - хоккей с мячом как зимний и самбо как летний. Презентация получилась хорошей, и было видно, что ему самбо понравилось. А это очень важно», - подытожил Рудман.