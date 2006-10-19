Спортивная рулетка

Леонид Тягачев и заморские гости



Накануне юбилея Леонида Тягачева в Москву прилетел Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге и президент Между­народного параолимпийского комитета (МПК) сэр Филипп Крэйвен. Их принял президент России Владимир Путин.

На следующий день Жак Рог­ге отправился в Олимпийский комитет с визитом к Леониду Тягачеву. И не один, а в компании президента Международного союза конькобежцев Оттавио Чинкванта и не менее 10 рядовых членов МОК, включая таких, как олимпийский чемпион Александр Попов, глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, почетный президент ОКР Виталий Смирнов. От Украины - олимпийский чемпион Сергей Бубка (человек, близкий к Виктору Януковичу, когда-то был его советником).

С собой у Жака Рогге был «царский» подарок юбиляру. Вручая его, он сказал: «С тех пор как вы возглавили ОКР, ваши спортсмены успешно выступили на трех Олимпиадах. И в знак признания ваших заслуг и как завещал Пьер де Кубертен, я награждаю вас Олимпийским орденом». В этот торжественный момент присутствовали заморские гости - представители олимпийских комитетов других стран: Турции, Сербии, Чехии, Болгарии, Польши, Словении, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Молдавии, Киргизии, Туркмении, Казахстана и Узбекистана и более 50 профессиональных горнолыжников из Австрии.

Зарубежные гости, уже и так шокированные мини-юбкой олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной, оказались еще перед одной дилеммой. Леонид Васильевич в качестве ответного подарка вручил Рогге картину, на которой глава МОК запечатлен во весь рост. Портрет займет место в олимпийском музее в Лозанне или в штаб-квартире МОК.

Леонид Тягачев и российские гости

Торжественный закрытый ужин состоялся в Доме приемов на Косыгина, 24. Особняк этот находится в «режимном» месте, под контролем ФСО. Сюда пропускают строго по списку, кругом - сплошные черные машины с государственными флагами. Из чуть более двухсот человек - половина присутст­вовавших «министерского» ранга: первый вице-премьер Дмитрий Медведев, депутаты Госдумы Артур Чили­нгаров и Геннадий Селезнев. С теплым дружеским тостом господина Медведева проницательный народ понял: праздник удался. В голосе вице-премьера прозвучал какой-то особый «оттенок державности».

Еще один «державный нюанс» банкета. Ужин начался в 18.00. Но все не было Вячеслава Фетисова - известного оппонента юбиляра. Но после того как ему позвонили и сообщили о примерном составе гостей, он все же приехал вместе с женой Ладой.

Празднования завершились к концу недели: Леонид Васильевич в поселке Веденево в субботу устроил для друзей праздник с русской баней и шашлыками на природе.

Чемпионы ушли в приват, остальные - в «Шоколад»

Тем временем в СК «Олимпийский» завершился 17-й теннисный Кубок Кремля. На неделю закулисье спорткомплекса было превращено в большую светскую площадку с кафе и ресторанами. Там были и VIP-гости, начиная от мэра Москвы Юрия Лужкова (приехал на финал) до предпринимателя Анзори Аксентьева и мецената Алимжана Тахтахунова. А в воскресенье вечером в клубе-ресторане «Шоколад» состоялся ужин по случаю успешного завершения теннисного турнира, где исполнительный директор Кубка Кремля Александр Кацнельсон поздравлял спонсоров и участников турнира с победами.

Чем ближе к финалу, тем плотнее становился список VIP-зрителей. В субботу теннисная закулисная тусовка с придыханием в голосе обсуждала, где и как именитая теннисистка Елена Дементьева отметит свой юбилей: ее 25-летие пришлось как раз на финал, на воскресенье. Некоторые из гостей в шутку «делали ставку»: пригласит кого-нибудь к себе на потенциальный ужин Елена или не пригласит? В результате в субботу Елена Дементьева вышла из турнира. И уже вечером стало ясно: никакого празд­нования не будет. А в воскресенье - собственно в 25-летие, Елена не отвечала на звонки коллег по цеху, отмечая день рождения в узком кругу, с родителями.

В последний день VIP-зона «гудела». В финал вышли две наши дамы: Анна Чакветадзе и Надежда Петрова.

После процедуры награждения Анна Чакветадзе отметила победу с родителями в одном из самых скромных кафе Кубка Кремля (по нашим наблюдениям, 19-летняя Анна даже позволила себе грамм 30 коньяка). На вопросы соседей: «Аня, что вы думаете по поводу «грузинского вопроса»? - искренне отвечала: «Я ничего не понимаю в политике! Я не знаю, о чем вы говорите. У нас в семье и окружении и с русскими, и с грузинами все в порядке». А Николай Давыденко, пожав руку проигравшему Марату Сафину и немного пообщавшись на VIP-территории с VIP-детьми, поехал ужинать с друзьями.