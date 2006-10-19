Два просчета «великого Шамиля»

Снова не состоялся триумф «королевы Ма­рии», чье очередное возвращение на историческую родину обернулось болезненной травмой. Затем совершенно неожиданно «рассыпалась» вся российская девичья дружина. А победный кубок подняла над головой еще месяц назад неведомая большинству болельщиков российская теннисистка Анна Чакветадзе. И наконец, вопреки многочисленным прогнозам победителем турнира оказался не Марат Сафин, а впавший в немилость главного теннисного босса Шамиля Тарпищева - Николай Давиденко...

«Кремлевские» боссы на этот раз решили сэкономить на покрытии, отказавшись от традиционного французского поставщика - французской фирмы «Герфлор» в пользу малоизвестного отечественного производителя. В результате чего в «Олимпийском» появился ковер неприятного шпинатного цвета, который теннисисты и теннисистки сразу возненавидели. Хотя не самое лучшее покрытие не помешало пятой ракетке мира - Николаю Давиденко доказать всем, и прежде всего невзлюбившему его Шамилю Тарпищеву, кто в дейст­вительности лучший теннисист в России.

Накануне турнира главный теннисный начальник страны публично предрек победу на турнире своему любимцу - Марату Сафину. Неудивительно, что финальный поединок между Маратом и Николаем оказался таким прин­ципиальным и нервным. С неописуемо угрюмым лицом капитан российской сборной следил за тем, как его протеже традиционно впадает в истерику и сквернословит. Он так ничего и не смог противопоставить игроку, которого за несколько недель до этого Тарпищев публично унизил, не поставив в состав сборной на матч с американцами.

В отличие от предыдущих лет нынешний женский турнир практически ничего не решал. Восьмерка «счастливиц», получивших билеты в Мадрид на итоговый чемпионат мира, определилась задолго до Москвы. И это отсутствие должной мотивации сыграло злую шутку с пятью участницами мирового первенства, принявшими участие в Кубке Кремля.

Возьмем, к примеру, главного теннисного секс-символа Марию Шарапову, которая отправилась за тридесять земель от своего флоридского дома в Россию с одной лишь целью - застолбить себе место в сборной для участия в... пекинской Олимпиаде (согласно подсчетам экспертов, одно только попадание Шараповой на Игры 2008 года принесет ее клану около 30 миллионов «зеленых рублей» чистого дохода).

Хотя второй визит Марии Шараповой на ее историческую родину оказался куда более успешным, чем в прошлом году. На сей раз она смогла дойти аж до четвертьфинала, который, впрочем, снова закончился на минорной ноте. Только на этот раз «королева Мария» снялась с соревнования под предлогом травмы ноги, тем самым избегнув неминуемого, по мнению многих, поражения от стремительно восходящей звезды на российском и мировом небосклоне - Анны Чакветадзе.

Эта русоволосая красотка произвела настоящий фурор, показав очень умный и техничный теннис, справедливо заслужив от журналистов прозвище «российская Мартина Хингис». Уверенно переигравшая одну за другой двух других любимец Шамиля - Елену Дементьеву и Надежду Петрову, Чакветадзе наглядно продемонстрировала, что готова играть в сборной страны. И что именно за ней, а не за Шараповой, неожиданная любовь которой к России вполне может закончиться с последними залпами салюта на закрытии пекинской Олимпиады, победное будущее российского тенниса.

Правда, если Шамиль Тарпищев не поторопится и не «заиграет» Аню за национальную сборную, вполне возможно, мы можем потерять талантливую спортсменку. К сожалению, успех русской грузинки практически остался незамеченным российскими властями (а ведь какую блестящую пиар-акцию можно было бы сделать из приема Чак­ветадзе президентом России!). Зато Тбилиси не отказал себе в удовольствии заработать на Аниной победе еще несколько вистов в пропагандистском противостоянии с Кремлем.

Если верить кулуарным слухам, одним из первых, кто поздравил новую победительницу Кубка Кремля, оказался небезызвестный господин Саакашвили, который якобы предложил 19-летней девушке принять грузинское гражданство и вернуться на родину предков. Пока, как говорят, Аня отказалась.