Хиддинк не виноват?
№ 24(24) от 19.10.2006 [«Аргументы Недели », Константин КЛЕЩЕВ, «Советский спорт ФУТБОЛ» – специально для газеты «Аргументы неделi» ]
После первых трех матчей отборочного турнира Евро-2008, в которых сборная России одержала одну победу (над Эстонией - 2:0) и дважды сыграла вничью (с Хорватией - 0:0 и Израилем - 1:1), ее шансы на выход в финальную часть первенства континента выглядят призрачными. Нет, пока арифметические турнирные расклады у нашей команды не намного хуже, чем у англичан или хорватов, главных претендентов на заветные первое-второе места. Однако, если судить по игре, понять, за счет чего именно сборная России может составить им конкуренцию, - задача не из простых.
Без иллюзий
Конечно, Гус Хиддинк, приступивший к работе с нашими футболистами чуть больше трех месяцев назад, не виноват в том, что из шести голевых моментов (как в матче с Израилем) они используют только один. Конечно, голландцу, добивавшемуся успеха с разными командами на турнирах самого высокого уровня (3-е место сборной Кореи на ЧМ-2002 и выход в 1/8 финала Австралии на ЧМ-2006), удивительно, что российские игроки боятся эстонцев (102-е место в рейтинге ФИФА).
Конечно, думать на поле за Андрея Аршавина или Егора Титова Хиддинк тоже не может. Но... Голландского специалиста, получающего, по официальным данным, зарплату в 2 миллиона евро в год (а по неофициальным - как минимум в два раза больше), пригласили в Россию, чтобы добиться прежде всего результата - вывести сборную в финальную часть Евро-2008. Однако сегодня мало кто верит, что эта задача будет выполнена. Сам Хиддинк, еще недавно полный оптимизма, хочется думать, непоказного, все чаще призывает к сдержанности в оценках перспектив. Время иллюзий прошло.
«От сборной России ожидают многого, но мы стартуем с позиций, которые нельзя назвать ведущими в Европе», - это его слова. «Без введения в состав молодежи не обойтись», - тоже Хиддинк.
Еще дальше идет президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, который полагает, что «для успехов сборной нужно перестроить весь наш футбол».
Справедливый упрек
А вот наш известный тренер Анатолий Бышовец, который 8 лет назад уже побывал в шкуре Хиддинка (объявил, что первенство Европы - лишь этап в создании команды), считает, что главный недостаток сборной России - неспособность играть на пределе. Это звучит уже как упрек Хиддинку. Справедливый, заметим, упрек, потому что у голландца было достаточно времени, чтобы разобраться, на что способен тот или иной футболист сборной.
Другой вопрос, как он это время использовал. В случае неудачи те, кто сегодня называет Хиддинка «шарлатаном», наверняка припомнят ему отъезд домой после матча с Хорватией, когда главный тренер сборной не остался на матч ЦСКА - «Спартак». Припомнят и неудачные замены во встрече с Израилем и проваленный первый тайм с эстонцами, и отказ от услуг Владислава Радимова, Вадима Евсеева и Дмитрия Лоськова, для которого этот сезон едва ли не лучший в карьере.
В отличие от Бышовца, который был снят с поста главного тренера после шести поражений подряд, Хиддинк еще ничего не проиграл. Даже в случае неудачи в матче с Македонией (15 ноября) шансы на поездку в Австрию и Швейцарию еще останутся, благо главные встречи с Англией и Хорватией еще впереди. Однако кто эти шансы будет использовать? Хиддинк сам же говорит, что в сборной собраны все сильнейшие, и сам же жалуется на скудный выбор игроков. Причина ему ясна - «в России слишком много легионеров среднего уровня», которые не дают пробиться российским футболистам. Чтобы это понять, Хиддинку, десятому за последние 13 лет главному тренеру сборной России, потребовалось не
так много времени...
Глаза открылись?
Что ж, это хотя бы свидетельствует о том, что голландец начинает смотреть на российский футбол глазами не своего помощника Александра Бородюка или президента РФС Мутко, а собственными. Кроме того, ажиотаж вокруг Хиддинка, от которого с первых дней ждали чудес, спал, что должно позволить ему работать спокойно. Наконец, Россию после стартовых матчей уже не воспринимают как наиболее реального претендента на выход в финальную часть, и это тоже на руку Хиддинку.
Он и сам говорит: «Реально мы четвертая команда в группе». Собственно, ситуация примерно та же, что была во времена его работы в Корее и Австралии, от которых по большому счету никто ничего не ожидал.
Так что пока на вопрос, кто виноват, можно ответить - точно не Хиддинк, что делать - спокойно работать дальше. И ждать, когда к сборной России придет игра. Поменять Хиддинка на своего всегда можно успеть. Но надо помнить: кто бы из своих в последние годы ни работал с национальной командой, либо ничего не добивался, либо уходил со скандалом.
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