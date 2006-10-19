Хиддинк не виноват?

После первых трех матчей отборочного турнира Евро-2008, в которых сборная России одержала одну победу (над Эстонией - 2:0) и дважды сыграла вничью (с Хорватией - 0:0 и Израилем - 1:1), ее шансы на выход в финальную часть первенства континента выглядят призрачными. Нет, пока арифметические турнирные расклады у нашей команды не намного хуже, чем у англичан или хорватов, главных претендентов на заветные первое-второе места. Однако, если судить по игре, понять, за счет чего именно сборная России может составить им конкуренцию, - задача не из простых.

Без иллюзий

Конечно, Гус Хиддинк, приступивший к работе с нашими футболистами чуть больше трех месяцев назад, не виноват в том, что из шести голевых моментов (как в матче с Израилем) они используют только один. Конечно, голландцу, добивавшемуся успеха с разными командами на турнирах самого высокого уровня (3-е место сборной Кореи на ЧМ-2002 и выход в 1/8 финала Австралии на ЧМ-2006), удивительно, что российские игроки боятся эстонцев (102-е место в рейтинге ФИФА).

Конечно, думать на поле за Андрея Аршавина или Егора Титова Хиддинк тоже не может. Но... Голландского специалиста, получающего, по официальным данным, зарплату в 2 миллиона евро в год (а по неофициальным - как минимум в два раза больше), пригласили в Россию, чтобы добиться прежде всего результата - вывести сборную в финальную часть Евро-2008. Однако сегодня мало кто верит, что эта задача будет выполнена. Сам Хиддинк, еще недавно полный оптимизма, хочется думать, непоказного, все чаще призывает к сдержанности в оценках перспектив. Время иллюзий прошло.

«От сборной России ожидают многого, но мы стартуем с позиций, которые нельзя назвать ведущими в Европе», - это его слова. «Без введения в состав молодежи не обойтись», - тоже Хиддинк.

Еще дальше идет президент Россий­ского футбольного союза Виталий Мутко, который полагает, что «для успехов сборной нужно перестроить весь наш футбол».

Справедливый упрек

А вот наш известный тренер Анатолий Бышовец, который 8 лет назад уже побывал в шкуре Хиддинка (объявил, что первенство Европы - лишь этап в создании команды), считает, что главный недостаток сборной России - неспособность играть на пределе. Это звучит уже как упрек Хиддинку. Справедливый, заметим, упрек, потому что у голландца было достаточно времени, чтобы разобраться, на что способен тот или иной футболист сборной.

Другой вопрос, как он это время использовал. В случае неудачи те, кто сегодня называет Хиддинка «шарлатаном», наверняка припомнят ему отъезд домой после матча с Хорватией, когда главный тренер сборной не остался на матч ЦСКА - «Спартак». Припомнят и неудачные замены во встрече с Израилем и проваленный первый тайм с эстонцами, и отказ от услуг Владислава Радимова, Вадима Евсеева и Дмитрия Лоськова, для которого этот сезон едва ли не лучший в карьере.

В отличие от Бышовца, который был снят с поста главного тренера после шести поражений подряд, Хиддинк еще ничего не проиграл. Даже в случае неудачи в матче с Македонией (15 ноября) шансы на поездку в Австрию и Швейцарию еще останутся, благо главные встречи с Анг­лией и Хорватией еще впереди. Однако кто эти шансы будет использовать? Хиддинк сам же говорит, что в сборной собраны все сильнейшие, и сам же жалуется на скудный выбор игроков. Причина ему ясна - «в России слишком много легионеров среднего уровня», которые не дают пробиться российским футболистам. Чтобы это понять, Хиддинку, десятому за последние 13 лет главному тренеру сборной России, по­требовалось не

так много времени...

Глаза открылись?

Что ж, это хотя бы свидетельствует о том, что голландец начинает смотреть на российский футбол глазами не своего помощника Александра Бородюка или президента РФС Мутко, а собственными. Кроме того, ажиотаж вокруг Хиддинка, от которого с первых дней ждали чудес, спал, что должно позволить ему работать спокойно. Наконец, Россию после стартовых матчей уже не воспринимают как наиболее реального претендента на выход в финальную часть, и это тоже на руку Хиддинку.

Он и сам говорит: «Реально мы четвертая команда в группе». Собственно, ситуация примерно та же, что была во времена его работы в Корее и Австралии, от которых по большому счету никто ничего не ожидал.

Так что пока на вопрос, кто виноват, можно ответить - точно не Хиддинк, что делать - спокойно работать дальше. И ждать, когда к сборной России придет игра. Поменять Хиддинка на своего всегда можно успеть. Но надо помнить: кто бы из своих в последние годы ни работал с национальной командой, либо ничего не добивался, либо уходил со скандалом.