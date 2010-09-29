Эту медаль у Канаевой отнять не способен никто!

Триумфально завершила чемпионат мира по художественной гимнастике, прошедший в Москве, 20-летняя россиянка Евгения Канаева. Олимпийская чемпионка Пекина с блеском победила в самом престижном виде состязаний – личном многоборье.

В розовых тонах

– На финальное упражнение вы, Женя, вышли в элегантном розовом купальнике, как на Олимпиаде. Счастливая для вас примета?

– О приметах я даже не задумывалась…В Пекине была в розовом на награждении, а теперь надела такой же купальник под мяч. Кажется, мне идет розовый цвет.

– У вас на каждый номер новый костюм?

– Да, он должен подчеркивать суть упражнения. И, конечно же, подходить по фасону.

– Это заключительное выступление с мячом все вокруг с восторгом называют маленьким шедевром. Кстати, закрывать чемпионат – дело сложное?

– Восхитительное!

– Замечательные эмоции! Но в начале турнира у вас были сбои…

– Я же не робот, может, при подготовке в чем-то недоработала.

– Однако в таком счастливом окончании в глубине души не сомневались?

– На самом деле никогда не загадываю, что будет. Просто хотела достойно выглядеть в финале, не подвести никого, оставить своим выступлением яркие впечатления у судей и зрителей.

– К слову, у вас здесь были персональные болельщики?

– Да, мама со старшим братом Егором приехали из Омска, первый тренер Елена Айдас – она дочь моей нынешней наставницы Веры Ефремовны Штельбаумс. Еще – девушка, которая шила соревновательные наряды. В общем, набралось достаточно народу.

– Минувший турнир – третий в вашей карьере чемпионат мира и вторая золотая медаль в многоборье. Сами-то заметили, какие изменения с вами произошли?

– Каждый раз выхожу на ковер так, словно это мой первый старт. Хотя все же ощущаю, что стала более уверенной, коленки, как когда-то, не дрожат.

Мужчина ее мечты

– Кто и что вдохновляет вас на дальнейшие тренировки? Это же, по сути, адский труд.

– Да, труд, без преувеличения, огромный. А подстегивают меня двигаться дальше примеры Алины Кабаевой и Ирины Чащиной. Чтобы стать похожей на них, мне еще многому надо учиться.

– В чем, полагаете, они вас превосходили?

– Алина, по-моему, перевернула мир гимнастики, открыла ее с другой стороны. Она была настолько эмоциональна, искренна и артистична в своих выступлениях, что, глядя на нее, невозможно было оторваться. Именно за это ее помнят и любят спортсменки, тренеры, судьи, болельщики – абсолютно все! А Ира обвораживала своей колдовской пластикой. И предметами никто так не владел и не владеет, как она.

– Не будет преувеличением сказать, что Кабаева дала вам путевку в высшее общество спортивных звезд?

– Наверное, это справедливо. Травма Алины изменила мою судьбу. На свой первый чемпионат Европы я поехала этакой серой мышкой с одним упражнением – лентой. И победила! Никто тогда на меня не ставил и не рассчитывал. Дебютантку не пиарили перед судьями – обычная уловка в нашем виде спорта. И не гладили по головке тренеры. Если нет тренерского расположения, то забудь о продолжении карьеры, а стать звездой даже не мечтай. В связи с этим мое имя не было на слуху. Но старт был принят. Он, слава богу, получился, и потом я упорно шла к заветной цели.

– Заветная цель, надо думать – победа на Олимпиаде?

– То, что выиграла олимпийский турнир, я осознала много месяцев спустя. Представить не могла, что все так сложится. Потом пошло-поехало. Теперь впереди другие соревнования и, надеюсь, другие победы. Пока нравится мне самой, буду выступать. Зрители, ковер, музыка, красивый костюм, оригинальная программа – как же все здорово! Это сейчас и есть моя жизнь!

– После Олимпиады от молодых людей, поди, отбоя нет?

– Единственное, что изменилось после успеха в Пекине, – чаще стали обращаться с просьбой об интервью и приглашать на всевозможные мероприятия. А мужчину своей мечты пока не нашла. Да и не ищу – до поры. Уж в старухи-то себя точно не записываю.

– Так какой же он – мужчина вашей мечты?

– Самое главное, чтобы был хороший, добрый человек. Внешность – на втором месте. Скажем, к футболистам, которые тренируются на нашей базе в Новогорске, не испытываю ни малейшего интереса. Слишком много понтов и пафоса, я этого на дух не переношу.