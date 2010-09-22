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Дарья-искусница

№ 37(227) от 23.09.2010 [«Аргументы Недели », Инна ДОМАРЕВА ]

Дарья-искусница

Во вторник на проходящем в Москве чемпионате мира по художественной гимнастике грянула сенсация. 18-летняя Дарья Кондакова, считавшаяся вторым номером нашей команды, в упражнениях со скакалкой обошла саму Евгению Канаеву, уже несколько лет не проигрывающую ни одного крупного турнира!

Кто-то теряет, кто-то находит

Главный тренер сборной России Ирина Александровна Винер при встрече с журналистами в микст-зоне сохраняла совершенное спокойствие и лишь иронично поинтересовалась в протянутые к ней диктофоны:

– А чем вы так удивлены и взбудоражены? Что такого особенного у нас здесь произошло? На самом деле все как всегда. Кто-то ошибается и проигрывает, кто-то, наоборот, не ошибается и берет верх. Женечка, к сожалению, сегодня оплошала, когда выпустила один конец скакалки. И ни о каком волнении олимпийской чемпионки не может идти речи! Просто Канаева взяла эту программу слишком поздно, весь год она работала над другой. А довести до ума нынешнюю чуть-чуть не хватило времени...

Пять лет назад счастливый случай свел вместе совсем юную талантливую гимнастку из города Сочи Дашу Кондакову и тренера Анну Шумилову. Их по отдельности пригласили в только что открытый Центр олимпийской подготовки в подмосковном Дмитрове. Там будущая чемпионка мира и познакомилась со своей нынешней наставницей. Первый тренер девчушки – Наталья Разгонюк, конечно, переживала расставание, но теперь не скрывает морального и профессионального удовлетворения:

– Даша уезжала из Сочи одна, это потом к ней приехали родители. На первых порах ей было так тяжело, что она рыдала в трубку, когда звонила нам. Мы же дома работали по пять-шесть часов, а в дмитровском Центре нужно было пахать по шесть–восемь! Сейчас-то и еще больше. Не каждая выдержит такое резкое повышение нагрузок. Она – выдержала. У Даши с детства сильный характер. А позднее пришло твердое понимание: по-другому чемпионкой не стать.

Пластилиновая балерина

Шло время. Высокая и харизматичная «художница» с каждым выходом на помост все глубже поражала зрителей и судей не только безупречной техникой, но и удивительными энергетикой, артистизмом. Она уже вошла в обойму главной команды перед Олимпиадой в Пекине, на которой ослепительно заблистала Евгения Канаева. А спустя год после Игр-2008 завершили выступления звездные «сборницы» Вера Сесина и Ольга Капранова. Вот тут и настал час Кондаковой. Даша ярко и очень эмоционально «выстрелила» на прошлогоднем чемпионате мира в Японии, завоевав серебряную медаль в многоборье. Дальше пошло-поехало. К весне этого года на счету гимнастки было уже несколько успехов в личном противостоянии со знаменитой Канаевой – на этапах Кубка мира и турнирах серии Гран-при.

Казалось бы, у девушки с пламенным темпераментом и увлечения должны быть соответствующие. Экстремальные виды спорта, клубы, дискотеки. Но, как рассказывала Анна Шумилова, ученице куда приятнее провести редкие свободные часы за чтением, рисованием или лепкой из пластилина. Даша не впадает в хандру от одиночества и не стремится к тусовкам, которые так нравятся многим ее ровесницам. Ее никто и никогда не учил и не призывал заниматься всяким рукоделием. Даже бабушка Кондаковой искренне удивляется, откуда у внучки такая страсть – лепить изящные фигурки…

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