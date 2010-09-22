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Чем объяснить фригидность "Катюши"?

№ 37(227) от 23.09.2010 [«Аргументы Недели », Евгений АСТРАХАНЦЕВ ]

Чем объяснить фригидность "Катюши"?
Меньшов мог бы стать лидером «Катюши», но увы...

В воскресенье в Мадриде финишировала одна из трех самых престижных в мире велогонок – испанская «Вуэльта». Главной сенсацией этой супермногодневки стала общекомандная победа дебютировавшей в ней российской профессиональной велогруппы «Катюша». Капитан нашей команды Хоакин Родригес, дважды ехавший на этапах гонки в красной майке лидера, занял в итоге четвертое место.

Собирали яблоки и груши…

Таким образом помимо испанского общекомандного первенства «Катюша» стала обладательницей побед на этапах всех трех Гран-туров нынешнего сезона. Евгений Петров и итальянец Филиппо Поццато выиграли по одному этапу на «Джиро д’Италия». Каталонец Родригес брал верх на отрезках «Тур де Франс» и «Вуэльты». «Можно прыгать от радости!» – заявил по этому поводу президент велогруппы Андрей Чмиль.

Конечно, прыгаем. Потому что чувствуем разницу. Команда, впопыхах составленная в прошлом году из свободных после заключения основных контрактов велосипедистов, закончила тот сезон десятой. А теперь, после окончательного подсчета очков, займет в мировом рейтинге либо третью, либо четвертую строчку. Несколько напрягает только факт, что первую скрипку в «Катюше» играют все-таки легионеры. «В составе команды гонщики девяти национальностей, – последовало пояснение все того же Чмиля. – Россияне начали внедряться в профессиональный велоспорт с конца 1980-х, тогда как в Европе он культивируется уже 160 лет. Поэтому неудивительно, что тон в нашем коллективе задают иностранцы. У них россияне пока еще только учатся».

Что ж, учиться никогда непоздно и незазорно. Вот что глава группы компаний «Итера», создатель и спонсор «Катюши» Игорь Макаров, сам в прошлом известный велогонщик, рассказывал в одном из своих интервью. «Почему в «Катюше» 70 процентов русских гонщиков, а тридцать – иностранцев? Потому что я верю в то, что интернациональная система даст больший толчок в развитии и быстрее. Помните, Лэнс Армстронг, победив на Елисейских Полях в седьмой раз, сказал знаменитую фразу: «Если бы не было Вячеслава Екимова, я бы никогда не добился на «Тур де Франс» таких результатов!» Да, наш парень работал грегари. То есть он работал трудящимся или помощником Армстронга – «возил» его, подвозил, толкал в гору…Сегодня в «Катюше» мы уже сместили акценты: наших гонщиков больше, но оказалось, что многие еще не тянут, надо, чтобы они набирали силу, опыт».

…Поплыли туманы над рекой

Как ни крути, но главной и самой ценной победой в любой гонке является не командный, а личный зачет. «Да, конечно, вся команда работает прежде всего на то, чтобы вывести на орбиту свой спутник. Даже если этот спутник – испанец Хоакин Родригес», – вещал в Мадриде все тот же Чмиль для журналистской братии из некоего, по слухам, прикормленного на спонсорские деньги, пула изданий. Ну а дальше – густой туман. Не может же в самом деле человек, когда-то гонявшийся за сборную СССР, а потом выступавший в европейской «велоконюшне», не понимать очевидного. Того, что Родригес – хороший горный боец. Но не многодневщик мирового класса. Такого, как россиянин Денис Меньшов. Тот дважды выигрывал «Вуэльту», выходил победителем «Джиро». Наконец, впервые среди всех наших за все времена стал бронзовым призером легендарной «Большой петли»-2010! И все это – будучи лидером средней руки голландской команды «Рабобанк».

Разумеется, Чмиль все понимает. Он еще по ходу последнего французского Гран-тура рассказывал совершенно искренне: «Мне небезразлично состояние, которое испытывает Денис. Потому что сам всю сознательную жизнь провел в иностранной команде. Никакого аналога «Катюши» в те годы не существовало. Для того чтобы на тебя работали иностранцы, ты обязан быть выше не на голову, а на две головы. Ты должен быть непотопляем. Ты не имеешь права демонстрировать свою слабость. Или сказать, что тебе плохо, даже собственному массажисту. Потому что это может быть неправильно интерпретировано и передано руководству в искаженном виде. Ты не можешь никому пожаловаться на свои человеческие проблемы. Естественно, это накладывает свой отпечаток на ощущения и характер гонщика. Хотя я вовсе не утверждаю, что сказанное относится именно к Меньшову – мы просто незнакомы».

Опа! Твоя команда два года выступает на высшем уровне бок о бок с самым именитым и популярным российским велосипедистом, а ты до сих пор не удосужился, что называется, элементарно «навести мосты». Может, Меньшов по итогам последнего «Тур де Франс» еще и морально забронзовел, надувает щеки и на соотечественников смотрит свысока? Ничего подобного! Вот как, например, отзывается о Денисе победитель «Джиро д’Италия»-1996 Павел Тонков: «Я не очень хорошо знаю Дениса лично. Но, признаюсь, трудно встретить человека, о котором все, в том числе и его соперники, говорят только положительно. А о Меньшове как раз все отзываются хорошо. Когда человек скромный, – а Денис удивительно скромен, таких в пелотоне очень мало, – он наверняка и рассудительный. Может подвести себя в оптимальной форме к любому испытанию. Спокойные люди не так сильно сгорают, тратят меньше сил. Так что характер помогает Денису в многодневных гонках».

Откуда у молдаванина испанская спесь?

– У Меньшова в этом году заканчивается контракт с голландской командой. «Катюша» заинтересована в сильнейшем российском многодневщике на будущий сезон? – со всех сторон забрасывали Чмиля вопросом аккредитованные на «Тур де Франс» журналисты.

– Я считаю, что если человек имеет желание, то оно должно быть как-то выражено. Парадокс: все вокруг говорят, что Меньшов подписал контракт на следующий сезон с «Катюшей», а мы, повторюсь, с ним даже не знакомы. «Катюша» с нетерпением ждет, когда Денис проявит к нам интерес. Для того чтобы переходить, как Суворов через Альпы, мы должны понимать, что нас там кто-то ждет.

Откуда у простого мужика от педали такая спесь? Может быть, поймал, поработав в родной Молдавии министром спорта? Как бы то ни было, встреча Чмиль – Меньшов все-таки состоялась. Познакомились.

– Никакого предложения мне сделано не было, – поведал Денис. – Более того, мы с личным менеджером пошли на то, что отправили в адрес руководства команды письмо, в котором были изложены мои пожелания. Но на это письмо никто не отвечал в течение пяти дней. Пять дней в момент трансферной активности «велоконюшен» – очень много. На носу был старт «Вуэльты». Тут каждый день на счету.

Да уж, поразительная деловая фригидность!

В итоге Денис подписал соглашение с итальянской командой «Геокс». За те же, как сейчас утверждает Чмиль, деньги, которые готова была выложить «Катюша». «Генеральный менеджер «Геокса» Мауро Джанетти с самого начала проявлял ко мне горячий интерес, который я, несомненно, чувствовал, – прояснил ситуацию сам Меньшов. – В ходе переговоров по контракту ко мне и моим пожеланиям отнеслись с большим уважением. Это стало немаловажным фактором при принятии окончательного решения».

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