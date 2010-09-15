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Большой человек с большим сердцем

№ 36(226) от 16.09.2010 [«Аргументы Недели », Инна ДОМАРЕВА ]

Большой человек с большим сердцем

На домашнем чемпионате мира, который завершился в минувший уик-энд в Москве, российские борцы одержали общекомандную победу. Они завоевали 16 медалей – пять золотых, три серебряные и восемь бронзовых. Главным без преувеличения событием мирового первенства стал финальный поединок борцов-вольников. В тяжелом весе 22-летний россиянин Билял Махов взял верх над двукратным олимпийским чемпионом Артуром Таймазовым из Узбекистана. Об этой схватке настоящие любители борьбы будут вспоминать годы…

От чего Махов отмахнуться не может?

К выступлению на московском ковре теперь уже трехкратного чемпиона мира Биляла Махова всеобщее внимание – наших и зарубежных гостей – было приковано отнюдь не случайно. Никто не забыл, что этот талантливейший борец в самом тяжелом весе не смог выступить на Олимпиаде-2008 в Пекине. А главное – причину этого: тяжелое отравление ртутью. Всей правды об этом страшном отравлении до сих пор не знает никто, возможно, даже сам пострадавший. Может, догадывается, но собственные догадки хранит глубоко внутри, для себя. Он – человек Кавказа, у этих людей все-таки свои представления об окружающем мире и о том, что в нем творится.

Жаль, правоохранительные органы Дагестана, где живет и тренируется Махов, так и не разобрались в этой мрачной истории, хотя мотив вроде бы лежал на поверхности. Помимо Биляла на поездку в Пекин претендовали еще два атлета (весовая категория до 120 кг). Вознаграждение за победу российского борца на Играх благодаря щедрости известного бизнесмена Сулеймана Керимова могло составить от 500 тыс. до миллиона долларов…

– За две недели до поездки в Красноярск на турнир Ивана Ярыгина-2008 я после тренировки отдыхал в нашей гостинице в Хасавюрте, смотрел телевизор, – все-таки рассказал Билял в одном из своих интервью. – Вдруг резко поплыло изображение, закружилась голова, началась дикая рвота. Меня срочно доставили в махачкалинскую больницу, стали усиленно промывать желудок. Два дня пролежал под капельницей, испытывая совершенно неведомую прежде слабость. Но все равно решил выступать в Красноярске, где проиграл полуфинальную схватку.

О том, что я отравлен ртутью, никто тогда даже понятия не имел. Диагноз поставили позже, уже в Москве. Президент Кабардино-Балкарии, откуда я родом, Арсен Каноков, сразу же предложил отправиться в австрийскую клинику, туда, где проходил курс реабилитации тогдашний президент Украины Виктор Ющенко. Но пока был шанс отобраться в Пекин, я решил не брать больничный. Дальше все получилось, как в фильме ужасов. Травмировал локоть, еще серьезней – колено. Проиграл чемпионат России. В общем, прощай, Олимпиада…

Конечно же, Билял рассказал далеко не все. Он и сам этого не отрицал. «Кто виновен? Даже подозревать не хочу кого-либо. Я совершенно не желаю разочаровываться в людях!» Впрочем, действительно близкие Махову по духу и профессиональному поприщу люди своих эмоций отнюдь не скрывали. Например, чемпион России «мухач» Шамиль Салихов рубил сплеча:

– Махов – большой человек с большой буквы и друг самый что ни на есть настоящий. Если тебе понадобится помощь, никогда не откажет. Я его с 16 лет знаю, в Хасавюрте в одном гостиничном номере жили. Билял сам всего добился – и тут такое отравление. Я оказался тогда рядом, когда друга наизнанку выворачивало. Биляла рвало, мы вместе с тренером держали его за ноги, а уже никакая жидкость из него не выходила. Едва на тот свет не отправился. Через несколько дней на спину Махова вздулись огромные гнойники, потом в Москве врачи проверили: он такую дозу ртути получил – смертельную для обычного человека!

Славная музыка – российский гимн

– На самом деле, если кто забыл, финальная схватка Биляла Махова с Артуром Таймазовым в Москве – полноценный матч-реванш. Кто хотел, все сам увидел. Если не успел – еще можно посмотреть в Интернете запись поединка. Как вы, Билял, расцениваете его итог?

– Легких проходных схваток здесь не было в принципе. Это же чемпионат мира! Что касается нас, на ковре сошлись двукратный олимпийский чемпион Артур Таймазов, представляющий Узбекистан, и двукратный на тот момент чемпион мира из России, то есть я. Соперник был чрезвычайно силен. Не скрою, эта золотая медаль среди прочих наград стоит для меня особняком. Все-таки мы выступали в своей стране! В голове пульсировала мысль: победить Артура – разве это не значимо? Он старше меня на восемь лет, разумеется, опытнее. Один раз в прошлом я ему уступил в очной схватке. Безу­мно хотелось испытать себя в новом поединке с ним. Результатом, нет слов, очень доволен. Когда стоишь на верхней ступеньке пьедестала после победы над таким соперником, российский гимн – самая неповторимая и захватывающая музыка.

– Вице-президент Федерации спортивной борьбы России Адлан Вараев, отвечающий за вольников, рассказывал, что Махов, мол, слишком много весит и, например, в нынешнем году он пять раз сгонял по 12 кило, чтобы быть готовым к официальному поединку…

– Что ж, начальник прав, кто бы спорил? Могу уточнить: в разные периоды подготовки отношусь к себе по-разному. Скажем, за неделю до старта начинаю сгонять вес со 128 до 120 кг. За год не пять, а раз восемь приходится себя «сушить».

– В Москве в спорткомплексе «Олимпийский» неоднократно видели легендарного Александра Карелина. Рассказывают, он и с вами общался…

– Да, Сан Саныч… Я ведь начинал заниматься греко-римской борьбой. Потом в юниорах успешно совмещал выступления в разных дисциплинах. Но сейчас это делать практически невозможно – совпадают сроки соревнований. А за Карелиным, как все, всегда следил очень внимательно. Уважаю его большие победы. Сейчас-то я выше его на два сантиметра, но Александр Карелин – один из немногих людей, на кого я смотрю снизу вверх.

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