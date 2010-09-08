Заживет ли Россия дальше не по Блатту?

Молодая и не слишком опытная сборная России (в команде 11 новичков из 12) продолжает выступление на чемпионате мира – 2010 по баскетболу в Турции. Ее попадание в четвертьфинал уже можно считать весьма высоким достижением. Однако тренер, который подарил России золотую победу на Евро-2007 и должен был везти нашу баскетбольную дружину на Олимпиаду-2012 в Лондоне, по ходу этого турнира сенсационно заявил о своей отставке. Точнее, Дэвид Блатт сказал, что после мирового первенства уйдет из российской сборной. Почему?

Камни преткновения

Конечно же, убаюканные контрактом с одним из лучших тренеров Европы, действующим по олимпийский Лондон включительно, никто из нас не ожидал столь внезапного расставания. Ведь уходит человек, который принес российскому баскетболу самые радостные и волнительные мгновения в его не такой уж и короткой 18-летней истории! Сам Дэвид до сих пор так и не назвал всех главных причин, побудивших его принять ошеломляющее решение. Упомянул вскользь лишь некоторые, об остальных остается только догадываться.

– Я чертовски расстроен тем, что в последние годы у нас не собиралась сильнейшая сборная, – поведал Блатт журналистам. – Мне очень жаль, что наши лидеры не приезжают биться за страну, за болельщиков, не представляют здесь свою лигу. И я очень горжусь ребятами, которые сейчас в этой команде. Невероятные парни! Очевидно, что они еще могут не все. Но у меня нет никаких претензий по их полной самоотдаче.

Лидеры‑отказники

Давайте вспомним кое-какие события, которые происходили в российской сборной-2010 и вокруг нее. Самое нашумевшее – отказ приехать в команду Андрея Кириленко. Вспомним, как он совершенно искренне радовался тому, что России дали wild card на чемпионат мира. Кстати, дали отчасти потому, что Российская федерация баскетбола гарантировала выступление на турнире именно Кириленко. Оказалось, совершенно напрасно. Основная причина отказа – пожелание клуба НБА «Юты Джаз», за который играет наш самый звездный баскетболист. В будущем году у него истекает контракт, и, значит, надо будет подписывать новый. Речь об очень больших деньгах: зарплата Кириленко в «Юте»-2010/2011 составит порядка 18 млн. долларов.

Вслед за Кириленко появиться в сборной не захотел натурализованный американец Джон Роберт Холден. Тут существует пара версий. Возможно, наш лучший разыгрывающий ждал, какой шаг предпримет Кириленко, и в итоге последовал его примеру. Джей Ар, вероятно, прикинул для себя: выступать на чемпионате с Андреем и без него – большущая разница. Также существует мнение, что не ехать в Турцию, поберечься ему рекомендовал ЦСКА. А, может, все гораздо проще. Немолодой американец с российским паспортом после своего золотого броска в финале чемпионата Европы – 2007 посчитал, что и так сделал для нашей команды слишком много. Он и на прошлый чемпионат континента не ездил, и сейчас сослался на усталость и возраст…

Еще один цеэсковец Виктор Хряпа присоединился к национальной команде отнюдь не первым из-за последствий старой травмы. А в контрольном матче за шесть дней до начала ЧМ получил новую. Врачи обещали возвращение форварда в строй примерно через неделю. Но этого так и не произошло. Можно предположить, что ЦСКА разрешил Хряпе поехать в Турцию, но не разрешил там ему играть. Ситуация полностью под контролем со стороны врача сборной и армейца в одном лице Александра Зыкова…

Президент на букву «г»

– Виктор, когда вы все же вернетесь на паркет? – атаковали Хряпу вопросами аккредитованные на ЧМ российские репортеры.

– Пока что здоров процентов на 60. Но я не тот игрок, который будет биться не в полную силу. Если меня захотят выпустить на площадку вот такого – сыграю на свои 60 процентов. Но сотни от меня не стоит ожидать. К тому же можно запросто получить рецидив. Выбыть вообще неизвестно на сколько. Никто не желает мне такого – ни Дэвид, ни сборная, ни тем более клуб.

– Но, по слухам, Блатт вспылил и заявил о своем уходе как раз после того, как узнал, что ЦСКА запрещает вам играть…

– Можно искать много причин. К примеру, Дэвида подтолкнула к этому наша слишком уж неубедительная победа над Кот-д’Ивуаром в группе. Спросите у Блатта. А фразу о запрете ЦСКА перед матчем я ему точно не говорил.

Узнав о заявлении главного тренера сборной, а также о скандальном отказе наших баскетболистов после одной из турнирных игр общаться с прессой, в Турцию примчался президент РФБ Сергей Чернов. Вот он-то от журналистов не увиливал – не в его интересах.

– Я лежал в больнице, когда услышал о заявлении Дэвида. Со всех сторон обрушились телефонные звонки. Но я сразу сказал – это случилось на эмоциях. У нас с Блаттом еще до чемпионата мира были разные разговоры и планы, как работать дальше. Договорились четко, что сейчас думаем только о сборной и турнире. Все остальное предметно обсудим потом.

Тренеры – легкоранимые люди. Любая реплика может вывести их из себя. Но я выяснил, что внутри сборной нет никаких проблем. Если о бойкоте журналистов говорить, то я великого Александра Гомельского вспоминаю. Он мне, молодому, говорил: «Серега, если о тебе даже плохо не написали, то ты – г… О тебе должны хорошее или плохое, но писать каждый день! Вот тогда ты – личность». Я объяснил здесь игрокам: вы – личности. И должны общаться. А прессу иногда надо просто терпеть.

Что ж, г-н Чернов, терпите! Неужели вам непонятно, что если тот или иной российский клуб ради перестраховки не дает своим баскетболистам играть за сборную, – это подлость? И что если со стороны Российской федерации баскетбола в этом не будет внятного противодействия, то со сборной произойдет именно то, что и произошло? Сборная про…ла Кириленко, Холдена, Хряпу, Блатта. Федерация про…ла российский чемпионат, судейство в нем, сборную. Спрашивается: кому нужна такая федерация?