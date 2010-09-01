Мал золотник, да дорог

На прошедших в Сингапуре Первых юношеских Олимпийских играх сборная России завоевала 43 медали (18 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых). В командном зачете она уступила лишь соперникам из Китая. По мнению «АН», ряд наших молодых спортсменов способны также успешно выступить если не на взрослой Олимпиаде-2012 в Лондоне, то уж непременно – в Рио-де-Жанейро-2016.

«Перелет Комовой»

Настоящий фурор в гимнастическом мире произвела 15-летняя Виктория Комова из Воронежа. В Сингапуре эта миниатюрная девчушка с точеной фигуркой выиграла три золотые медали – самую престижную в многоборье, а также в опорном прыжке и на брусьях. Но главное – поразила специалистов и восхитила взыскательную публику невероятной сложностью и по большей части техническим совершенством своих программ. Ее преимущество над соперницами, прежде всего искушенными китаянками, было столь велико, что победить в абсолютном первенстве не помешала даже очевидная помарка. Судьи безоговорочно поставили россиянку на первое место.

«Виктория уже сейчас является лидером сборной России. Она с блеском выиграла взрослый чемпионат страны. А в упражнениях на брусьях исполняет элемент, который не может повторить никто в мире, – прокомментировала для «АН» легендарная олимпийская чемпионка Любовь Андрианова-Бурда, ныне судья международной категории. – Проблема в том, что по правилам мировой гимнастики подобные именные элементы присваиваются спортсменкам только после 16 лет. Так что через год быть на радость публике и на зависть соперницам фантастическому «перелету Комовой»!

Когда в финалах отдельных видов Комова ошиблась на вольных и вместо золота получила «всего лишь» бронзу, ее тренер Геннадий Елфимов даже не поморщился. Только он с ученицей доподлинно знали, чего на самом деле стоила эта награда.

– После первого дня финалов Вику вызвали на допинг-контроль, – рассказал Елфимов. – Но девочка никак не могла сдать нужный объем. Это же совсем еще маленький человечек, у которого к тому же за плечами напряженнейший турнир! Я пытался что-то объяснить, но офицеры антидопинговой службы и слышать ничего не хотели… Когда Вика в конце концов справилась, мы попали домой в два часа ночи. А на следующий день ей опять предстояло выступать. Она молодец, нашла-таки в себе силы.

На Играх-2012 в Лондоне Виктории Комовой будет 17 – самыйрасцвет по гимнастическим меркам. Ее мама Вера Колесникова, тоже в прошлом известная гимнастка, в этом возрасте выиграла чемпионат мира. Но олимпийских наград у нее в карьере не было. Так что через два года у малышки Вики есть все шансы, чтобы выиграть семейную дуэль.

Не надо шампанского!

В красивейшем олимпийском финале 16-летняя москвичка Дарья Гаврилова обыграла китаянку Чжен Сайсай со счетом 2:6, 6:2, 6:0. Нынешняя сингапурская победа – второе серьезное достижение молодой российской теннисистки. Летом прошлого года Гаврилова ярко заявила о себе, когда сражалась вплоть до развязки юниорского турнира «Ролан Гаррос» в Париже. Тогда она не смогла выиграть главный приз. Но на сей раз в полной мере проявила сильный характер и добилась пока что самого большого успеха в карьере. Значит ли это, что в России восходит будущая звезда калибра Елены Дементьевой или Динары Сафиной?

– Дарья играет технически разнообразно, интересно, хорошо готова физически, – считает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. – Единственное, пока не хватает большей стабильности в действиях. Но в ее возрасте это вполне объяснимо. По своему потенциалу Гаврилова, несомненно, имеет все данные, чтобы заменить наших сегодняшних звезд…

– Даша начала заниматься в четыре года, на популярном стадионе «Ширяево поле», – рассказывал отец победительницы юношеской Олимпиады Алексей Гаврилов. – У дочери как-то сразу все пошло совсем неплохо. Но стать профессиональным теннисистом у нас в стране очень сложно. Самое важное, россиянам не хватает современных тренировочных центров. Арендовать корты в столице очень дорого, найти качественного спарринг-партнера – тоже проблема. Год с лишним назад нам поступило заманчивое предложение готовиться во Франции, в знаменитой академии Патрика Муратоглу. Мы с Дашей вынуждены были уехать, ведь за границей все дешевле и доступнее. Я большую часть времени провожу с дочкой под Парижем, жена осталась в Москве с младшим сыном. Его мы тоже отдали в теннис. Хотя все вокруг говорят: да вы с ума сошли! Потому что поднять до профессионального уровня мальчика еще тяжелее, чем девочку…

Когда перед парным матчем за бронзовые медали, в котором Дарья должна была выйти на корт вместе с Юлией Путинцевой, Сингапур накрыл дождь, теннисистки явно обрадовались неожиданной отсрочке. Гаврилова много смеялась, с удовольствием раздавала автографы, фотографировалась, общалась с журналистами. На вопрос последних, нет ли у нее соблазна отметить индивидуальное золото перед перенесенной встречей, ответила:

– Вы не поверите, но шампанского я еще в жизни не пробовала! И сейчас не собираюсь. Как-то раз папа разрешил пригубить пива, но мне совсем не понравилось…