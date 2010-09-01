Марш-бросок на Мадрид

В Испании продолжается последняя в сезоне супермногодневная велогонка «Вуэльта». Ее главным фаворитом, по общему мнению, является 32-летний россиянин Денис Меньшов, который прежде уже дважды побеждал в этом Гран-туре.

Прислушиваясь к себе самому

– Денис, сейчас вы едете третью супермногодневку в этом году. До ее старта вы говорили, что несколько первых этапов станете прислушиваться к своему организму, присматриваться к соперникам. Какую цель перед собой ставите?

– Мне на самом деле всегда нравилась «Вуэльта». Посмотрю по первым этапам, определюсь, в какой форме сейчас нахожусь. Если она позволит, то можно будет побороться за высокие места. Пока что здесь всем тяжеловато, в первую очередь из-за жары. Но в принципе я доволен тем, как все поначалу складывается.

– Разве это жара – слегка за 20 градусов? На родине, где вы переводили дух после труднейшей «Тур де Франс», поди, было 40 или около того? А еще пожары…

– Да, погода, конечно, очень удивила, Кажется, что все встало с ног на голову. Хотя с пожарами бог миловал. Горели соседние области, а мой родной Орел лишь на один день заволокло дымом. Впрочем, и этого хватило, чтобы повергнуть земляков в состояние шока. На улице без каких-либо декораций можно было снимать фильм-катастрофу.

– Значит, толком отдохнуть не удалось?

– Почему же, все время был в кругу семьи, очень соскучился по своим, пока гонялся в изматывающем французском «Туре».

Пирожок домашней выпечки

– Где ваши близкие следят за гонками, в которых вы принимаете участие?

– У нас есть дом в Испании, в Памплоне, но когда участвую в больших велотурах, всегда отправляю жену Надю с детьми в Орел, к бабушкам и дедушкам. Там они все вместе за меня и болеют, благо, сейчас есть возможность смотреть европейские телеканалы.

– Когда приезжаете в родительский дом, какие любимые блюда маме и жене заказываете?

– Никогда не прошу ничего особенного. Обычно ем все, что предложат. С весом проблем тоже нет, так что лишний пирожок на мне точно не отразится.

– А чего больше всего хочется, скажем, на третьей неделе Гран-тура?

– Чурито (огромный кусок поджаренной на углях говядины с кровью. – Прим. «АН») и бутылку красного испанского вина.

– У вас трое детей – двое сыновей и дочка. Они проявляют интерес к велоспорту?

– Старший сын Ваня, которому семь лет, уже сменил несколько велосипедов. Средний Саша – ему пять с половиной – старается от брата не отставать. Дочери Агате всего три с половиной года. Когда вырастут – сами решат, нужен ли им вообще большой спорт. Лично я в этом плане никакого давления оказывать не собираюсь.

Роман с «катюшей» не сложился

– Вернемся к нынешней «Вуэльте». Люди знающие утверждают, что первые же на маршруте супермногодневки горы четко показывают, кто гонку уже не выиграет. Похоже, эта участь ждет люксембуржца Анди Шлека, который явно отказался от борьбы за красную майку лидера в общем зачете…

– Для меня это никакой не сюрприз. По-моему, с самого начала было очевидно, что основной задачей Анди здесь будет содействие своему брату Франку. Борьба за победу на любом Гран-туре – это всегда вопрос высочайшей физической формы и такой же по степени мотивации. Может быть, одного из этих компонентов Анди не хватило. Не исключено, и того, и другого. Допускаю, что пока он еще слишком молод, чтобы на полную мощь ехать две трехнедельные гонки за сезон.

– На «Тур де Франс»-2010, который выиграл испанец Альберто Контадор, вы впервые в истории российского велоспорта заняли третье место. Анди Шлек – второе. Какие у вас отношения с тем и другим?

– По сути, никакие. Так, на уровне привет-привет, пока-пока.

– Насколько реально бороться за первенство с испанцем и люксембуржцем, которых главный тренер сборной России Дмитрий Конышев называет «инопланетянами»?

– Непобедимых гонщиков не бывает. Рано или поздно Контадор со Шлеком тоже окажутся в тени, как это случилось в этом году со знаменитым американцем Лэнсом Армстронгом. Чтобы победить, к примеру, на «Тур де Франс», нужно набрать к его началу отменную физическую форму и постараться удержать ее в течение трех недель. Но главное – нужна команда очень сильных ассистентов, которые и разогнаться как следует помогут, и от атак соперников прикроют.

– Таких ассистентов, наверное, вам смогла бы предоставить российская велогруппа «Катюша». Но вы буквально на днях подписали контракт с испанской Geox, за которую будете гоняться со следующего года.

– Действительно, я рассматривал разные предложения почти вплоть до начала «Вуэльты». Встречался однажды и с президентом «Катюши» Андреем Чмилем. Приятно было познакомиться, но ничего конкретного «Катюша» мне не предложила…