Медаль за город Будапешт

Самой неожиданной, а потому, наверное, главной сенсацией недавнего чемпионата Европы по водным видам спорта в столице Венгрии стала победа 21-летней москвички Анастасии Чаун. В плавательном турнире она выиграла на дистанции 200 м брассом с новым рекордом континентального первенства – 2.23,50.

Долго запрягаю

– Настя, это правда, что чемпионат Европы стал всего лишь вторым международным стартом в вашей карьере?

– Так оно и есть. В прошлом году я выступала на чемпионате Европы, но в 25-метровом бассейне. На дистанции 200 м была четвертой. Хотя страшно хотелось выиграть медаль. Увы, тогда меня на это не хватило. Казалось, сделала все, что могла…

– Теперь в Будапеште вы победили в лучших традициях знаменитой советской школы брасса. Основной упор сделали на вторую половину дистанции – так и было задумано?

– На самом деле я всегда долго разгоняюсь, особенность такая. Поэтому, скажем, совсем не умею быстро плыть 50 метров. Вот и приходится выступать на двухсотметровке, наверстывая упущенное на второй сотне.

– Вашим личным тренером является отец Эдуард Чаун. Но на чемпионат он не приехал. Вы созванивались с ним перед решающим для вас финалом?

– Да, он сказал, чтобы выбросила все мысли из головы. Мол, важно не прозевать старт, прыгнуть в воду и сделать, что умею. Папа с мамой, брат смотрели мое плавание по телевизору, зато бабушка и сестра переживали воочию с трибуны бассейна.

– Отсутствие опыта на таких соревнованиях – это минус или плюс?

– В какие-то моменты было нелегко. Порой я попросту не знала, как себя вести, как именно настраиваться. Папа говорил, что самое важное – не волноваться. Но как правильно избавиться от волнения, представляла себе смутно. В общем выбрала такой вариант: постоянно таскала с собой плейер и слушала разные песенки.

Тотальный контроль

– Как вы попали в плавание?

– У нас это семейное. Мой дедушка – заслуженный мастер спорта по водному поло. Папа – пловец, мастер спорта международного класса. Он баттерфляем плавал, а теперь вот брат – тем же стилем. Мама была кролисткой, сестра – брассисткой, сейчас она малышей тренирует. Так что избежать бассейна для меня было просто невозможно.

– Но, говорят, что начали вы чересчур поздно…

– Это правда. Обычно детей приводят в секцию лет в шесть. Я же начала заниматься плаванием в двенадцать, а серьезно тренироваться – в четырнадцать.

– И с самого начала выбрали брасс?

– Нет, все способы плавания перепробовала. Но в итоге оказалось, что плавать брассом у меня получается лучше всего. Хотя папа поначалу хотел, чтобы я специализировалась в комплексном плавании. Это же тихий ужас! Проплывешь какие-то 200 метров – и язык на плечо.

– Сложно, когда вы тренеру еще и дочь?

– Во время тренировок мы как-то забываем, что я дочь, а он папа. Но в том, что он со мной постоянно сутки напролет, есть и свои преимущества. Тренер точно знает, хорошо ли я выспалась, каково мое самочувствие, что я съела на завтрак. И ему, конечно, проще организовать тренировочную работу.

– Но в такой ситуации не посачкуешь, не слукавишь, смывшись под надуманным предлогом на свидание…

– Да, в этом смысле – тотальный контроль. Но я уже довольно давно вполне сознательная спортсменка. В любом случае не стала бы тренировку пропускать, мне же потом тяжелее будет.

– Когда для себя определились, что именно с плаванием свяжете свою профессиональную карьеру?

– Когда мне было четырнадцать лет, я смотрела соревнования и решила, что тоже так хочу. Понятно, что для этого необходимо тренироваться куда чаще и напряженнее, чем три раза в неделю. По тем временам я еще занималась рисованием, училась в театральной школе, да много было разных увлечений. Но раз уж приняла решение в пользу плавания, от всего другого пришлось отказаться.

– С окончанием чемпионата Европы для вас завершился соревновательный сезон. Отдыхать небось на море поедете?

– Очень даже может быть!

– Когда там бываете, заплывать далеко нравится?

– Вовсе нет, это же не бассейн. В компании с братишкой, если попросит, могу за буйки заплыть. А одной как-то боязно.