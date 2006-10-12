Бесконечный путь кудо

- Денис, в 90-х годах при решении даже незначительных спорных вопросов на разборки шли представители боксерской федерации, самбисты, каратисты. Сохранились подобные тенденции, или при наборе в группы сущест­вует своеобразный «фейсконтроль»?

- Наша федерация, возглавляемая ее президентом Романом Анашкиным, никогда не считалась криминализованной. Но, как и везде, в семье не без «уродов», и я не могу исключить возможности того, что кто-то из подопечных пользуется полученным мастерством не во благо обществу. Что же касается отбора учеников, то мы возьмем к себе на занятия даже самую заблудшую душу и будем работать с человеком, причем не только в физическом, но и в моральном планах.

Конечно, самое легкое - преградить неподходящему для нас ученику вход в зал и отправить его куда подальше. Гораздо сложнее начать с ним занятия, переориентировать его духовно, дать ему новый жизненный стимул, в конце концов.

Здесь, среди своих сверст­ников, он видит других ребят и понимает, что может быть таким же, как и они, - сильным, здоровым и независимым от каких-либо политических и религиозных течений. У меня лично есть несколько примеров, когда из негативных персонажей люди преобразовывались, причем на глазах!

- Кудо и большой спорт. Международный олимпийский комитет уже готов обзавестись столь зрелищным видом?

- Стать олимпийским видом спорта - это замечательно, но пока остается лишь мечтой. Сейчас в Олимпийских играх гуманистические настроения лишь набирают силу - под ударом уже находится бокс.

Ужесточаются правила, снижающие травматизм спортсменов, а соответственно, снижается зрелищность. Чтобы соответствовать требованиям МОК, нужно кардинально изменить правила кудо, что приведет к изменению и самого вида. А этого мы не можем допустить...

- С какими трудностями приходится сталкиваться, развивая новый вид спорта?

- Прежде всего - это нехватка школ кудо. Интерес к этому спорту у молодежи имеется, однако мы не в силах удовлетворить его. В нашей ситуации без помощи государства довольно сложно развивать столь глобальный проект. Но пока, к сожалению, власть не видит в нас источник обучения нового, молодого и здорового поколения.

- Расскажите немного о спортивном клубе «Профессионал».

- На базе нашего клуба тренируется около пятиста человек. Среди его воспитанников есть чемпион мира 2005 года Иван Решетников.

Также помимо действующих спортсменов у нас занимаются подростки, женщины и дети. Начать ходить к нам можно с любым уровнем подготовки. Тренировки проходят ежедневно, поэтому каждый желающий составит удобный для себя график

- При выборе спортсекции для своего ребенка на что должны обратить свое внимание родители?

- Маленький ребенок - это белый лист бумаги. Вся информация, которую он получает на раннем этапе взросления, впитывается и усваивается им на всю жизнь. Если ребенку нравится играть в теннис или футбол, то нужно удовлетворить его желание и направить заниматься именно тем видом спорта, который находится в приоритете. Но, как говорит президент нашего клуба Сергей Аржаков, - в нашей стране помимо занятий любимым спортом просто необходимо уметь постоять за себя, защитить свою семью, а потом и свою страну!