«Ракетоносец», сбившийся с курса

Клинический случай



Жизнь Сафина могла бы стать сюжетом для спортивного фильма, куда более занимательного и динамичного, чем знаменитый «Уимблдон» с Кирстен Данст в главной роли.

Ну скажите, как в семье потомственных теннисистов мог вырасти неуравновешенный игрок, который до сих пор ведет себя на корте, как капризный школьник, словно ему все еще 15! Как единственный сын примерных родителей Сафина и Ислановой превратился в неисправимого ловеласа? И почему впитавший любовь к теннису с молоком матери парень вошел в историю как первый теннисист, оштрафованный за отказ вести честную спортивную борьбу, а заодно как мировой рекордсмен по количеству сломанных ракеток на корте?

А ведь как все начиналось! В конце прошлого века в российском теннисе транзитом из Испании появился красивый, как бог, и невероятно талантливый паренек со звонким именем Марат. Его появление с восторгом встретили все. И журналисты, утомившиеся от некоммуникабельного Евгения Кафельникова. И спонсоры, наконец-то нашедшие на территории бывшего Союза сексапильного парня для рекламы. И миллионы болельщиков и болельщиц, причем не только в России. А уж когда совсем еще юный Сафин выиграл свой первый чемпионат «Большого шлема» в 2000 году, любовь к нему на одной восьмой части мировой суши вообще переросла во всеобщее обожание. Но медные трубы славы оказались слишком тяжким испытанием для молодого парня.

Проведший все детство и юность вдали от столичных городов в испанском захолустье, Марат на родине принялся отрываться по полной программе. В те дни новоиспеченный кумир нации мог позволить себе все. Даже выставить на всеобщее посмешище крутого нефтяного олигарха, уведя во время очередной тусовки у него подругу. И бедняге оставалось только развести руками - ведь это же был «сам» Сафин!

«Сафинетки»

Любой рассказ о Марате был бы не полон без упоминания о его многочисленных поклонницах, которых западные журналисты прозвали «сафинетками». Впервые этот термин появился в январе 2001 года, когда на трибунах австралийского «Мельбурн Парка» обнаружились три сногсшибательные блондинки, не скрывавшие от тамошней прессы, что они приехали в такую даль не только поддержать любимого мужчину с трибун, но и помогать ему «расслабляться» после матчей. Конечно, теннисные звезды никогда не были монахами. Но никто из них до Марата не позволял личной жизни вмешиваться в свою карьеру.

Сафин же сразу повел себя, как охотник на длинноногих красоток. Причем этой своей страсти Марат никогда не скрывал ни от окружающих, ни от прессы. Однажды Сафин во время Уимблдона даже прервал интервью одному из российских таблоидов только для того, чтобы отлучиться ненадолго в ближайший мотель. Естественно, на свидание с симпатичной блондинкой, с которой он по­знакомился за несколько часов до этого. Правда, одно время казалось, что теннисист наконец угомонил свою прыть. У него появилась постоянная подруга - дочь оружейного барона Дарья Жукова, между прочим, брюнетка. Но надолго его не хватило. И Марат снова вернулся к своим златокудрым «сафинеткам», страсть к которым, по мнению многих специалистов, как спортивных, так и медицинских, стала одной из главных причин падения Сафина с теннисного Олимпа.

Его зияющие высоты

В мире найдется не так уж много теннисистов, кто смог выиграть сразу два турнира «Большого шлема». И уж тем более не сыскать другого игрока, для которого победа на одном из четырех главных теннисных чемпионатов всякий раз оборачивалась длительным кризисом, как это случилось после последнего сафинского триумфа в Австралии в начале прош­лого года. Начать сезон с победы на чемпионате «Большого шлема», а закончить его вне первой сотни - на такое в теннисном мире прежде был способен только Агасси в 1998 году. Но у «великого Андре» было оправдание. Ведь тогда он разводился с Брук Шилдс, и ему было не до тенниса. А вот объяснить неожиданный крах российского теннисиста не мог ни один специалист.

Зато «смогли» западные журналисты, которые прямо обвинили Марата в злоупотреблении алкоголем и даже в пристрастии к легким наркотикам. Как ни странно, но болельщики, преж­де боготворившие Марата, охотно поверили во все эти голословные обвинения. И кличка «кокаинщик», особенно после загадочной аварии, случившейся в Цинциннати и едва не стоившей Сафину жизни, приклеилась к теннисисту.

Этой осенью после полутора лет постоянных неудач Сафин постепенно стал набирать форму. Он неплохо выступил на Открытом первенстве США и внес большую лепту в победу сборной в полуфинале Кубка Дэвиса. Но утверждать, что Марат преодолел черную полосу и теперь возвращается на вершину, отважатся только лишь самые ярые поклонники его таланта. Ведь несмотря на все пережитое и солидный возраст (в январе следующего года ему исполнится 27), Сафин остается по-прежнему безбашенным парнем, для которого нет в жизни большей радости, чем прийти в ночной клуб и увести оттуда самую красивую девушку. И собирание таких «трофеев» остается его главной и пламенной страстью. Просто удивительно, как у него еще силы остаются для тенниса!