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Порвет ли «Спартак» миланский «Интер»

Соперник красно-белых в лиге чемпионов

№ 23(23) от 12.10.2006 [«Аргументы Недели », Егор БОЛДИНСКИЙ ]

Порвет ли «Спартак» миланский «Интер»
Манчини: наши форварды – моя головная боль

 

Перед последней чертой

-  Если не обыграем в следующую среду на «Сан-Сиро» ваш клуб, европейский сезон нам можно будет закрывать. А очень не хотелось бы делать это так рано. Болельщики не поймут, - начал разговор «Манчо».

- В таких случаях принято задавать вопрос, не стало ли для вас сюрпризом столь удручающее начало. Очевидно, что рассчитывали вы совсем на другое. И наверняка уже не раз и не два анализировали, почему так получилось - одна «баранка», потом другая...

- Со «Спортингом» на его поле мы играли как минимум на равных. Пожалуй, даже превосходили португальцев в игровом отношении. Но пропустили сумасшедший гол с дальней дистанции - из разряда тех, что, повтори игрок такой удар еще сотню раз, больше бы у него пробить с такой идеальной точностью не получилось бы. И боюсь, лиссабонское фиаско лишило команду уверенности перед домашней схваткой с «Баварией», которая, напротив, стартовала мощно, с победы 4:0. В результате мы «слили» и ей - 0:2. Сгорели прежде всего психологически. 

- Исходя из того что двум вашим подопечным, Ибрагимовичу и Гроссо, были показаны красные карточки, и заканчивали вы матч с двойным дефицитом, напрашивается вывод о не слишком благополучном моральном состоянии команды...

- Я бы не стал делать так далеко идущий вывод. У каждого бывает черный день, когда все валится из рук. Или, в нашем случае, сваливается с ног. Если в Москве думают, что мы только и будем делать, что нарываться на карточки, то, уверяю, заблуждаются.

- Футболисты, покидающие «Интер» - аргентинец Кили Гонсалес, в частности, - рассказывают о вас не очень приятные вещи. Например, что вы в общении с командой не держите необходимую дистанцию. Ведете себя зачастую сами как игрок, а не как тренер...

- Это, должно быть, потому, что я и в самом деле все еще чувствую себя игроком. Я по-прежнему в отличной форме и в «двусторонках» не уступаю своим парням. Так что, если доведется снова выйти на поле, в грязь лицом не ударю.

Надежда - на чудо

- Может быть, именно такой момент и настал? Посмотрите, что получается: Креспо в последнем туре серии А получил травму и выбыл на месяц. Ибрагимович из-за дисквалификации тоже против «Спартака» не сыграет. Адриано напрочь растерял форму. Получается, остался «Интер» без нападения?

- Ох, и не говорите. Это сейчас моя головная боль.

- Остается уповать на чудо: вдруг Адриано возьмет да и заведет мотор, который у него давно заглох. Кстати, не находите, что его поразил некий странный «вирус», который не так давно загубил его бывшего партнера по атаке Кристиана Вьери, - когда классный и очень результативный форвард вдруг в одночасье превращается в мазилу и неудачника...

- Разница между ними все же есть. Вьери деградировал как бомбардир, когда ему было уже за 30. Адриано только 24 - это самый цветущий возраст. Я думаю, это временный спад, не более. И причина, вероятно, в лишних килограммах. Пяток лишних - это факт. От них ему надо избавиться, и тогда все снова пойдет на лад.

 

 

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