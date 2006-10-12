Свой Жедер

В ожидании российского паспорта

- Антонио, вы уже, можно сказать, свой в российском футболе. Почти сто матчей провели, болельщики вас любят и узнают. А как вам «Спартак»?

- Нормально «Спартак». Здесь все ребята профессионалы, и никаких вопросов у меня не возникает. Если хорошо играешь - ты всегда будешь нужным.

- В «Сатурне» были только матчи чемпионата России да Кубка страны. А здесь сразу пришлось окунуться в ритм Лиги чемпионов. Другой футбол, согласитесь.

- Футбол всегда в принципе одинаков: круглый мяч, двое ворот... Ну, это шутка. А так - конечно, в Лиге чемпионов все сложнее. Но я же мечтал о ней. Это совсем другие эмоции, другой класс и уровень футболистов, против которых тебе приходится выступать.

- «Спартак» начал в Лиге не слишком удачно. Почему?

- Прежде всего у нас очень трудные соперники. Хотя я и не соглашусь, что та же «Бавария» сильнее нас в четыре раза. Но мне кажется, сейчас мы понемногу входим в ритм Лиги. Просто для игры в ней нужно тоже иметь определенный опыт. А у нас его попросту не было.

- Так много в последнее время говорили о том, что вы хотели бы стать российским гражданином, играть за сборную нашей страны...

- Я и не отрицаю этого. С одной стороны, мне действительно хочется попасть в сборную России, с другой - если бы я перестал быть легионером для «Спартака», команде было бы проще разбираться с лимитом на иностранных футболистов.

- А вы что, уже не мечтаете попасть в сборную Бразилии? Сейчас ведь многие из бразильцев, играющих в российском чемпионате, и там вступают. Хотя раньше говорили: из тех, кто выступает в России, никого и никогда в сборную Бразилии приглашать не будут.

- Ну как не мечтать о сборной Бразилии?! Просто я трезво смотрю на вещи. Вы же знаете, сколько у нас талантливых ребят! Есть ли у меня шансы попасть в состав национальной команды, как и у Карвальо, Вагнера Лава или Дуду?.. Не знаю, не хочу загадывать.

- Так что все-таки с вашим вопросом о российском паспорте?

- Пока ничего определенного сказать не могу. Если бы дело зависело только от меня, я бы уже стал гражданином России.

Русский мат понятен без перевода

- Кстати, далеко не все южноамериканцы выдерживают условия проживания здесь. Слишком, говорят, непривычно в России. Климат не тот, пища не та, язык сложный.

- Язык очень сложный (смеется). Я хочу его выучить, но это такая проблема. Ну, конечно, какие-то слова я узнал сразу же, как только попал на поле.

- Наверное, очень крепкие слова...

- Да, очень крепкие. А пища - ничего. Поначалу непривычно было, но потом привык. Меня, кстати, пытались и водкой угощать.

- Понравилось?

- Я не употребляю спиртных напитков. Так, попробовал чуть-чуть и все. Водка по крепости похожа на нашу тростниковую кашасу.

- Про вас говорили, что в молодом возрасте вы чуть ли не входили в какую-то местную банду...

- Ужасно страшно (смеется)... Это все выдумки. Ерунда. Не верьте этим рассказам.

- Но судя по тому, как вы однажды активно участвовали в драке, которая разгорелась в Раменском в матче «Сатурна» про-

тив ЦСКА, не скажешь, что вы тихоня.

- Я и не тихоня. А про ту драку пора забыть. Там все кулаками махали. Но ничего страшного не произошло, просто эмоции погуляли и все. Я не думаю, что такое когда-нибудь повторится.

- Для «Спартака» вы сейчас одна их ключевых фигур в обороне. В ближайшие дни команде предстоят два очень сложных матча: против «Зенита» в чемпионате России и против итальянского «Интера» в Лиге чемпионов. А у вас опять была травма...

- Слава Богу, иду на поправку.

- А вы человек верующий?

- Нет, но я знаю, что Бог ведет нас по жизни.

Спартаковскому защитнику Антонио Малто Камило Жедеру, или просто Жедеру, сейчас 28. Возраст самый что ни на есть по-футбольному мудрый. Он приехал к нам из известного бразильского клуба «Васку да Гама». Поиграл тройку сезонов, освоился в подмосковном «Сатурне», став там даже капитаном команды, а в середине нынешнего лета перешел в московский «Спартак».