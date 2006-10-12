Днем с ракеткой, вечером - на джаз

Когда в Москву прилетела теннисистка Мария Шарапова со своей командой, поклонники большого тенниса и просто интересующиеся Кубком Кремля встрепенулись. Дело в том, что еще незадолго до начала соревнований прошла категорическая информация: Шараповой на турнире не будет. Спортсменка - по сложившейся традиции - поселилась в отеле «Арарат Парк Хаят». В местных ресторанах Мария завтракала, не скрываясь от любопытных постояльцев и гостей отеля (надо отметить, что последние не проявляли никакой назойливости), и с удовольствием совершала пешие прогулки в районе Неглинной улицы, правда, в сопровождении суровой охраны.

А в VIP-зоне СК «Олимпийский» с первого же дня начало царить оживление. Поясним: «закулисье» Кубка Кремля - это отдельный мир, живущий своей жизнью. Туда стремятся заполучить специальный бэдж (карточ­ку-«проходку»), чтобы в расслабленной обстановке выпить чаю или виски по соседству со знаменитым теннисистом или «большим» предпринимателем. На этот раз, несмотря на то что первые дни для турнира, как правило, не являются «звездными» и очень востребованными у зрителей, в VIP-зоне «Олимпийского» были замечены «пенсионеры» отечест­венного спорта Павел Буре и Евгений Кафельников (порознь). Господа проводили в местных спортивных кафе по несколько часов, время от времени выходя к кортам в качестве обычных зрителей.

А в воскресенье для теннисистов в клубе-казино «Европа» была устроена «Вечеринка игроков» - мероприятие довольно закрытое. Даже обладатели VIP-билетов в СК «Олимпийский» в своем большинстве не смогли попасть на светский вечер к звездам тенниса.

Среди «топ-гостей» вечера были девушки, которых очень редко можно встретить на светских приемах или - тем более - в ночных клубах. Это были теннисистки Мария Шарапова, Мария Кириленко, Николь Вайдишова, Светлана Кузнецова, Вера Звонарева, Анна Чак­ветадзе, Динара Сафина и несколько игроков мужской сетки турнира. К слову сказать, не стоит забывать, что изначально турнир существовал как Moscow Ladies Open, а в «Кубок Кремля» был переименован в 1996 году. Но по «генетической» привычке дам­ская половина тенниса чувствует себя на мероприятиях турнира по-хозяйски.

Ведущим вечера был известный спортивный комментатор Василий Уткин, который довольно часто приглашается организаторами закрытых спортивных вечеринок в качестве тамады. Все пространство было декорировано под теннисный антураж. Так, например, гости вечера гуляли по специальному настилу, имитирующему травяной корт с разметкой. А интерьер был стилизован под теннисный корт. Одной из первых «Европу» покинула Мария Шарапова, так и не притронувшись к спиртному, перекусив чисто символически и даже не потанцевав под музыку джазовой певицы Avari Firel, которая развлекала теннисистов и их друзей почти до полуночи. Гости угощались блюдами японской кухни, чередовавшимися с испанскими и итальянскими угощениями, и с удовольст­вием наслаждались музыкой перед утренними играми в «Олимпийском». О дальнейших событиях светской жизни Кубка Кремля мы сообщим в следующем номере.