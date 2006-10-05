Когда разыграется Шева?

В «Милане» Шевчен­ко сумел стать вторым бомбардиром за всю историю клуба. Забил 173 гола - в среднем выходило почти по 25 за сезон. Дважды выигрывал конкурс снайперов серии А. Первые игры за «Челси» тоже ничего плохого не предвещали. Обладатель европейского «Золотого мяча» за 2004 год отличился в дебютном матче английского Суперкубка, хотя его мяч ничем команде не помог: «Аристократы» уступили «Ливерпулю» 1:2. Затем открыл счет своим голам в премьер-лиге - во втором туре против «Мидлсбро».

Но на этом все и застопорилось. С тех пор «Челси» провел еще семь встреч - две в Лиге чемпионов и пять во внутреннем первенстве - Шева внезапно «замолчал», зачехлил свою пушку. И ладно бы только это - картина его выступлений и в целом выглядит бледно. Неспроста тренер Моуринью заменяет его в каждом матче. Пока «Челси» справляется и без Шевченко. После 7 туров команда находится на привычной верхней строчке таблицы. Но сумеет ли клуб весь сезон выдерживать конкуренцию, если главная атакующая сила и дальше будет столь же беспомощной?

Этот вопрос задают сейчас все поклонники «синих». И не только они - но, должно быть, и партнеры, и наставник. Жозе Моуринью не склонен драматизировать ситуацию и - по крайней мере, на публике - озвучивает свою веру в то, что трудности Шевченко с адаптацией - временные. Что нужно дать ему какой-то период на привыкание к английскому футболу. «Он нач­нет забивать, когда на него не будут давить, когда к нему вернется уверенность в собствен­ных силах. Не сомневаюсь, произойдет это довольно скоро. Важно сломать барьер, забить один гол. За ним обязательно последуют два, три... Нехватка взаимодей­ствия с партнерами пока осложняет ему игру. Но он квалифицированный и опытный футболист и обязательно справится с этой проблемой».

«Дайте Андрею немного времени, - вторит вратарь «Челси» Петр Чех. - Итальянский футбол сильно отличается от английского. Он провел там целых семь лет - и стал, можно сказать, «итальянцем». Кому легко взять и вот так сразу перестроиться в «англичанина»?»

Не склонен впадать в панику и сам Шевченко: «Я был готов к тому, что поначалу будет трудно. Но чувствую, что уже готов показать себя. Моуринью умеет мотивировать как никто. Познакомившись с ним ближе, я понял, почему победы к нему так и липнут. Мне импонирует, как местные болельщики болеют, как выражают свои эмоции. Как с пониманием относятся к начальным трудностям. Мне нравится их прямота. Если им есть что сказать, они всегда говорят это в лицо. Очень скоро я буду благодарить и баловать их голами. Чувствую себя здесь уютно. Главное, здесь хорошо моей семье. Вот увидите, у меня все получится, и этот сезон станет для команды не менее удачным, чем предыдущие два».

На регулярно повторяющийся журналистами вопрос, станет ли «Челси» его последним клубом, Шевченко отвечает утвердительно: «Да, собираюсь закончить карьеру здесь. Для этого я и ехал в Англию».

Впрочем, в верности он, было дело, клялся и «Милану». Который, между прочим, еще не теряет надежд вернуть его обратно. Прослышав о бедах Андрея в Лондоне, наставник «россонери» Карло Анчелотти обронил фразу: «Если Шева захочет вернуться, всегда пожалуйста! Наши двери для него открыты». Но не преминул сделать ехидную оговорку: «Только, конечно, не за 45 миллионов евро». Мол, сделал ошибку - плати...