Как бы нас не закидали шапками

Нас не боятся



Впрочем, точно такая же цель ставилась перед нашими футболистами и в предыдущей игре с хорватами. Но те обладают известным авторитетом и в Европе, и в мире. Пройти же Израиль, как почему-то считают многие, вполне по силам. Статистика же говорит по крайней мере о равенстве сил: во встречах друг с другом команды зафиксировали по 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения. Как раз поражением (1:2) завершился и последний - товарищеский - матч России с Израилем летом 2003 года, что привело к отставке главного тренера сборной Валерия Газзаева. А с осени того же года израильтяне не проиграли в официальных матчах ни разу. Теперь это совсем другая команда! И Россию она не боится.

Конечно, значимость ее побед над Эстонией и Андоррой переоценивать не нужно. Но в отличие от нас это 100-процентный результат стартовых матчей в отборочном турнире Евро-2008. Не случайно предстоящий поединок с Россией главный тренер израильтян Дрор Каштан охарактеризовал следующим образом: «В нашей группе явным фаворитом я считаю команду Англии. А вот на второе место могут с примерно равными шансами претендовать Россия, Хорватия и Израиль. Так что нам предстоит стыковый матч с непосредст­венным конкурентом за путевку на будущий чемпионат Европы».

Тем не менее многие, повторюсь, рассчитывают на превосходство российских футболистов в классе. Мол, большинство игроков израильской сборной выступает в национальном первенстве за клубы, которые звезд с неба не хватают. Но разве наши ведущие команды, поставляющие кадры для сборной (за исключением ЦСКА), кого-то сильно впечатляют? Например, тот же «Локомотив», осрамившийся на всю Европу в недавнем матче Кубка УЕФА в бельгийском Генте? «Паровоз» пустили под откос не профессионалы высокого уровня, а почтальоны, клерки и полицейские в гетрах и бутсах! Наши звезды - Лоськов с Сычевым, Измайлов с Билялетдиновым - отнюдь не произвели впечатления игроков, достойных защищать цвета национальной сборной.

Ее главный тренер голландец Гус Хиддинк и не думает скрывать своей озабоченности:

- В Кубке УЕФА не осталось ни одной российской команды. Это тоже показатель реального уровня футбола в стране. Хорошо, что ЦСКА в Лиге чемпионов одержал победу над «Гамбургом» и сохраняет шансы на выход в следующий раунд. А вот результаты «Спартака» на европейской арене, давайте будем откровенны, не дают повода для оптимизма. Все это сказывается на игре сборной России...

Чтобы выигрывать, надо забивать

Да, «Локомотив» был унижен и жестоко наказан за безмерную самоуверенность. Воз­можно, жгу­чий стыд за разгильдяйство в игре с бельгийцами как раз и заставил железнодорожников в 21-м туре до предела взвинтить инт­ригу чемпионата России. В то время как ближайшие конкуренты из верх­них этажей турнирной таблицы делали в своих матчах ничьи, «Локо» совершил то, чего не удавалось пока ни одному столичному клубу, - обыграл в Казани «Рубин». И вышел на первое место, опередив армейцев на одно очко. Третьим остался московский «Спартак».

Вплотную к лидерам подобрался питерский «Зе­нит», который под руководством голланд­ца Дика Адво­ката одержал пятую победу подряд. Правда, существует опасность того, что двухнедельный перерыв из-за отборочных матчей сбор­ной России с командами Израиля и Эстонии, может сбить санкт-перебуржцев с набранного темпа. Зато их закоперщику - Андрею Аршавину - в сборной уж точно будет где развернуться. Аршавин в последнее время, чувствуется, поймал кураж.