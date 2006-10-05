Хорошего боксера должно быть много

Америку он уже открывал



Впрочем, бросит вызов - все же громко сказано. Шансы выглядят настолько неравными, что если поставить в тотализаторе на Баррета, то можно существенно поправить свое финансовое положение. И американец уже прыгнет выше головы, если выйдет на ринг против Валуева. Оуэн Бек, у которого Баррет выиграл довольно убедительно в 9-м раунде, продержался против Валуева всего три раунда, и самая большая интрига в предстоящем бою - сколько продержится Баррет? Так что перед Монти уже можно смело снимать шляпу.

В США же шляпу снимают перед Валуевым - крупнее боксера-профессионала там просто не видели. Хотя отдельные персонажи дадут фору и ему - Эш Баттербин по весу сравним с Николаем, а Джулис Лонг со своими 215 см даже выше россиянина. Сейчас Валуев неофициально (только потому, что официально никто таких сводок не ведет) считается самым крупным боксером-профессионалом в мире. Его рост - 213 см, вес - 150 кг. Причем, по неофициальным сведениям, Николай продолжает расти! На заре профессиональной карьеры Валуева во время процедуры взвешивания перед боем в Москве его не выдержали весы - сломались, когда он на них ступил. Организаторам пришлось поверить боксеру на слово: «С утра, после завтрака, где-то 147 кило весил». А его появление в зале для пресс-конференций ознаменовалось смущенной репликой самого Валуева: «Как бы девушек не помять».

Впрочем, утверждение, что Николай впервые покоряет американский ринг, не совсем верно. Первый бой в Америке он провел еще в 1997 году, а в 2001 даже подписал контракт с американскими промоутерами на серию боев, но дальше одного, с Джорджем Линбергером, дело не пошло. Говорят, помешали проблемы с визой. Вероятно, если бы Валуев задержался в США, он бы намного раньше поднялся на мировой Олимп - здесь и соперников хороших больше, и условия для тренировок отличные, да и премиальные впечатляют. «Каждый боксер должен выступить в США хотя бы раз, а по возможности, провести несколько боев, - уверен Валуев. - Здесь все по-другому, не сравнить с Европой. Думаю, такая обстановка только поможет мне защитить титул и показать хороший бокс».

Все титулы в кулаке

Еще три года назад Валуева из-за несильного менеджмента и, по сути, средней руки соперников считали просто большим боксером за пределами ведущих рейтингов. Крутой поворот в совсем не сладко складывавшейся карьере наметился совершенно неожиданно. Бывшие немецкие промоутеры братьев Кличко не расставались с надеждой водворить своего подопечного на трон в супертяжелом весе. Один из них, Петер Коль, недавно потерпел сокрушительную неудачу - его протеже албанец Луан Красничи проиграл бой за титул чемпиона мира WBO американцу Лэймону Брюстеру. Более удачливым оказался другой - Вильфрид Зауэрланд, сделавший ставку на Валуева. Причем, по уверению Николая, как раз в тот момент, когда он подумывал об уходе из бокса.

После перехода в 2003 году под крыло Зауэрланда его карьера резко пошла в гору. За неполных два года и десять боев Валуев не только полюбился немецкой публике, но и сильно вырос в мастерстве. И если раньше над его чемпионскими амбициями многие посмеивались, а некоторые даже откровенно смеялись, то теперь стали воспринимать абсолютно серьезно. А Валуев вошел в десятку самых высокооплачиваемых российских спортсменов, по данным «Форбс».

Какие дальнейшие планы, спросили у Николая американские журналисты. «Сначала - защитить пояс. Потом хотелось бы завоевать второй, третий и четвертый титул, то есть объединить все звания. А другая цель личного характера. Хочу, чтобы моя семья была обеспечена всем необходимым, и хочу, чтобы в этом мире я и мои родные и близкие занимали достойное место».