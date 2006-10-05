К нам в гости – израильский Наполеон

- И ведь не ударили приезжие ребята лицом в грязь, правда? - вопрос наставнику сборной Израиля Дрору Каштану. - Каждый успел уже отличиться по разу. Расскажите, как вы дошли до жизни такой - разбавить «кошерную» компанию...

- Принцип простой: я выбираю лучших из тех, кто имеется в моем распоряжении. То есть из тех, у кого есть израильское гражданство. А уж кто в какой стране родился - так ли это важно? Да, у нас нет сейчас более сильного нападающего, чем Роберто Колаутти. Да, он натурализованный аргентинец. Но он уже несколько лет играет в чемпионате Израиля, проявил в нем себя с самой прекрасной стороны, да вдобавок нашел себе в нашей стране невесту и женился. В августе ему выдали израильский паспорт.

- Но этого вообще-то мало. Требуется еще разрешение от ФИФА, а с ним, насколько мне известно, была определенная заминка.

- Не без этого. Нам пришлось немного поволноваться, но в конце концов буквально за три дня до игры с эстонцами в Таллинне ФИФА и УЕФА дали нашему форварду добро и на «футбольную» национальность...

- ...и новоиспеченному иудею хватило всего семи минут, чтобы паспорт «отработать».

- Можно сказать и так. Колаутти реализовал первую же атаку. Оказался в нужной точке - той, куда эстонский вратарь Поом парировал удар Йоси Бенаюна. Нам как раз не хватало впереди человека с развитым голевым инстинктом. Рассчитывать на попадание в национальную команду своей родной страны Роберто было очень сложно, зато мы ему предоставили возможность показать себя на международной арене. Что он и делает.

- Второй экзотический «экземляр», Тото Тамуз - совсем еще мальчик. Ему всего 18.

- Мал да удал. В дебютном матче с Андоррой открыл счет своим голам. Это тоже парень с большим будущим. Самый перспективный форвард страны.

- А он, уроженец Нигерии и лицо явно нееврейской национальности, как попал в сборную?

- Тото с 3-летнего возраста воспитывался израильской семьей, а недавно получил статус постоянного жителя. По его поводу тоже пришлось обращаться за разрешением в ФИФА. И оно было получено.

- На старте отборочного турнира ваша команда попала в ущемленное положение: матч с Андоррой был по статусу домашним. Но назвать его домашним можно было лишь условно, потому что из-за войны ФИФА перенесла его на нейтральное поле, да еще в такой провинциальный город, как голландский Неймеген. Где, разумеется, играть пришлось при пустых трибунах. Вы еще тогда обронили фразу: «Попробовала бы та же Мадонна, каково это - выступать перед пустотой!» Американская поп-дива была вами упомянута, видимо, не случайно: с ней тоже была связана какая-то история...

- Дело в том, что Мадонна за два дня до нашего матча в Неймегене давала концерт в Амстердаме. То есть рядом совсем. А мы перед этим как раз обыграли на выезде Эстонию. И вот звонит мне президент нашей федерации Итхе Менахем и говорит: «Слушай, Дрор! У меня есть пачка билетов на Мадонну. Полтора десятка в VIP-ложу, остальные - на самые лучшие места. Давай поощрим парней за победу?»

- И вы отказались?

- Отказался. «Пойми, друг, - ответил я ему. - Ты меня знаешь, неблагодарной свиньей я никогда не был. Но ответственность за результат - на мне. Да, Андорра - это не Англия и не Россия. Но если, не дай бог, нам спотк­нуться - что со мной будет, знаешь? Закидают камнями, правильно. Мигом эту твою Мадонну припомнят». В общем, мы продолжали жить и работать по обычному распорядку и разгромили противника 4:1. А что было бы, если бы я поддался уговорам? Кто знает... Игроки запросто могли бы расслабиться и выйти из ритма.

- Суровый вы человек, господин Каштан. А сурового русского климата не боитесь? В день игры обещают нулевую температуру. Из ближневосточного тепла - да в заморозки...

- Да уж, не сахар у вас климат. Был я в Москве в марте, приезжал смотреть на вашу сборную против бразильцев. Продрог изрядно, что и говорить. Ну ничего, мы подготовимся тщательнее, чем Наполеон...