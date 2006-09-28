//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Это сладкое слово «реванш»

№ 21(21) от 28.09.2006 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Это сладкое слово «реванш»
Марат Сафин: «И чего свистят трибуны?»

Тогда, в том памятном финале, россиянам противостояла потрясающая команда, капитан которой мог позволить себе такое удовольствие, как держать в запасе «самого» Агасси. На этот же полуфинал американцы смогли выставить лишь четырех классных теннисистов - жалкие остатки того, что когда-то называлось «великой теннисной армией США». Но если лучшая пара мирового рейтинга - братья Брайаны - более-менее соответст­вовала звездному статусу, то первый и второй номера американской сборной Энди Роддик и Джеймс Блэйк на фоне своих великих предшественников оказались жалкими посредственностями.

Особенно разочаровал (хотя в контексте полуфинала более правильно было сказать - обрадовал) Энди Роддик, который с первых же дней пребывания в России чувствовал себя не в своей тарелке. Как уверяли потом вашего корреспондента люди из окружения «наследника Агасси», всему виной был отказ Марии Шараповой приехать в Москву и поддержать, согласно одним данным, своего многолетнего бойфренда, а по другим - давнего коммерческого партнера. Без привычного приторного запаха арахисового масла на стадионе, без сотен истеричных фанаток и огромной свиты журналистов и менеджеров, и вдобавок на ненавистном ему с дет­ства грунте Роддик чувствовал себя все эти дни крайне неуютно. И в результате так и не смог ничем помочь сборной США, проиграв оба своих матча. После чего, пытаясь оправдаться в глазах недовольных соотечественников, в интервью ведущему кабельному телеканалу Америки НВО обвинил в своей неудаче хозяев, постеливших не то покрытие.

Обычно в Кубках Дэвиса своя площадка дает большое преимущество хозяевам, позволяя им выбрать самое неудобное для гостей покрытие. Все к этому уже давно привыкли, как к необходимому злу, и никто за вековую историю розыгрышей Кубка никогда не жаловался на «нечестный» выбор покрытия вплоть до того дня, когда в Москву не нагрянули «мировые гегемоны» со звезд­но-полосатыми флагами. Увидев то, что для них припасли организаторы матча (а те, руководствуясь принципом «песок он и в Нечерноземье песок», засыпали корты в Олимпийском какой-то отдаленно напоминающей песок субстанцией отечественного производст­ва), американцы возмутились и принялись качать права.

Особую лепту в истерию внес капитан американцев Патрик Макинрой, который еще в молодые годы прославился своим прямо-таки пещерным антикоммунизмом. Вот и приехав в новую Россию, капитан американцев повел себя так, словно оказался в тылу врага во времена холодной войны. Все пять дней он передвигался в сопровождении трех телохранителей. Каждый раз, заходя в гостиничный номер, он сканировал его на предмет жучков, поставленных «Кей-Джи-Би». И даже обедать американцы отправлялись в ресторан при своем посольстве, поскольку Макинрой опасался, что русские могут отравить их пищу.

Но все эти уловки так и не помогли гостям - российские теннисисты, пусть и с большим трудом, но все же смогли одолеть Роддика и Ко. Хотя на этот раз болельщиков в «Олимпийском» было непривычно мало. Да и их поддержка теннисистов носила довольно выборочный характер. Устав читать в прессе о постоянных скандалах, любовных похождениях и хронических неудачах Марата Сафина, болельщики не нашли ничего лучшего, как использовать (неужели нель­зя было подождать до Кубка Кремля?) матч с американцами для того, чтобы высказать все, что накипело. Просто удивительно, как Марат не сорвался во время первого сета матча с Роддиком, когда с трибун неслось: «Кончай номер отбывать!», «Сколько тебе американцы заплатили за такой удар?» и даже «Опять с дозой переборщил!»

Несмотря на все эти отдельные шероховатости, сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса, и теперь имеет все шансы выиграть почетный трофей. Ведь в решающем матче им предстоит сразиться против аргентинцев, которые терпеть не могут трех вещей: холодов, водки и твердого покрытия. А и того, и другого, и третьего в декабрьской Москве будет более чем достаточно!

 

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//В мире

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Причиной Третьей мировой войны станут климатические изменения на Земле. К такому выводу в ходе своих исследований пришли ученые, работающие в Стэндфордском университете, пишут российские интернет-СМИ.

//В мире

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Проводящий антироссийский курс Киев не сможет получить в свое распоряжение ядерное оружие, однако ему под силу собрать «грязную» бомбу. Такую точку зрения озвучил украинский эксперт Владимир Рогов.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка продолжают заплыв через Байкал. Пловцы должны финишировать примерно в 3 часа ночи по иркутскому времени.

//Происшествия

Очевидцы рассказали, что происходило в Ачинске во время взрывов

Очевидцы рассказали, что происходило в Ачинске во время взрывов

Жители Ачинска рассказывают о том, какие повреждения получил город после серии взрывов на складах с артиллерийскими боеприпасами, которые расположены в нескольких километрах от населенного пункта.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Армия

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим силовой операцией в Донбассе Владимира Кравченко. Командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины стал Александр Сырский.

//Общество

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе днем в понедельник, 5 августа, оценил заявление российского писателя Бориса Акунина о "странности" крымского референдума, который состоялся в 2014 году.

//Интервью

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Один из самых жестоких и кровавых конфликтов нашего времени – война в Сирии. Она длится почти 8 лет. Есть люди, которые едут в самое пекло, чтобы увидеть собственными глазами все, что там происходит. Эксклюзив для «АН» от латвийского политика Андрея Мамыкина

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Происшествия

Детонация пороховых зарядов на складе под Ачинском прекратилась

Детонация пороховых зарядов на складе под Ачинском прекратилась

Утром во вторник, 6 августа, стало известно, что на складе боеприпасов в Ачинском районе прекратилась детонация снарядов. Об этом сообщил замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

//Новости СМИ2

//Общество

Пловцы завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Пловцы завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка завершили заплыв через Байкал 6 августа в 4:35 утра по местному времени. Они стали первыми в истории спортсменами, сумевшими покорить такую дистанцию.

//В мире

В пресс-службе Зеленского снова оскандалились из-за опечатки

В пресс-службе Зеленского снова оскандалились из-за опечатки

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского вновь совершили досадную ошибку. На этот раз в публикации случайно назвали главу правительства Индии Нарендру Моди женщиной.

//Шоу-бизнес

Видео: Тимур Батрутдинов перепел Ольгу Бузову

Видео: Тимур Батрутдинов перепел Ольгу Бузову

Резидент Comedy Club Тимур Каштан Батрутдинов перепел известную песню не менее известной телеведущей Ольги Бузовой. Запись своего "выступления" комик опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

//Здоровье

Названы продукты, избавляющие от сонливости

Названы продукты, избавляющие от сонливости

Профессор персонифицированной медицины Маргарита Королева рассказала, как можно при помощи еды избавиться от дневной сонливости. По её словам, некоторые продукты могут с легкостью вернуть бодрость и рабочий настрой.

//Шоу-бизнес

Диме Билану не удалось улететь в США

Диме Билану не удалось улететь в США

Дима Билан не смог попасть на концерт Барбары Стрейзанд в Нью-Йорке, куда заранее купил билеты на хорошие места. Теперь же его билет "пропал". Об этом певец рассказал на странице в Instagram.

//В мире

Илон Маск нашёл сходство между королевой Великобритании и телепузиками

Илон Маск нашёл сходство между королевой Великобритании и телепузиками

Илон Маск решил поделиться со своими подписчиками в Twitter забавным наблюдением. Американский предприниматель сравнил королеву Великобритании Елизавету II с телепузиками.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Ксению Бородину разочаровал концерт Джей Ло

Ксению Бородину разочаровал концерт Джей Ло

Визит знаменитой актрисы и певицы Дженнифер Лопес с концертом в Москву стал одним из самых обсуждаемых событий последних дней в отечественном шоу-бизнесе. Но сам концерт понравился не всем.

//В мире

Порошенко обвинили в подделке документов

Порошенко обвинили в подделке документов

В Госбюро расследований Украины возбудили уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко. Его обвиняют в том, что в прошлом году он выезжал отдыхать на Мальдивы по поддельным документам.

//Происшествия

Военный склад в Ачинске собирались расформировать

Военный склад в Ачинске собирались расформировать

В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, что горящий склад с вооружением в Красноярском крае должны были расформировать. Сообщается, что это должно было произойти в 2022 году.

//Кино

А сколько человеку надо, чтобы он успокоился?..

А сколько человеку надо, чтобы он успокоился?..

Народный артист России Виктор Сухоруков в новом фильме «Звёзды» сыграл учителя русского языка, история которого заставила «плакать и дрожать».

//Общество

Благодаря масштабной экспедиции «Аджимушкай-2019» в Керчи были сделаны уникальные открытия

Благодаря масштабной экспедиции «Аджимушкай-2019» в Керчи были сделаны уникальные открытия

Военнослужащие совместно с поисковиками с конца июля до 13 августа проводят масштабную экспедицию «Аджимушкай-2019» в Керчи. Ранее участниками экспедиции были сделаны уникальные открытия - при помощи гидрографического судна обнаружены остатки кораблей и самолетов

//Политика

Президент Египта: "Взрыв в Каире - это трусливый теракт"

Президент Египта: "Взрыв в Каире - это трусливый теракт"

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал терактом взрыв, произошедший в Каире вечером 4 августа. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter в понедельник, 5 августа.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

ФСБ начало смывать пятно позора с элитной спецгруппы "Альфа"
2

Озвучен прогноз о дальнейшем распаде Украины и вхождении ее регионов в Россию
3

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде
4

Основной признак надвигающегося инфаркта миокарда выявили зарубежные медики
5

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры