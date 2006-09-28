Это сладкое слово «реванш»

Тогда, в том памятном финале, россиянам противостояла потрясающая команда, капитан которой мог позволить себе такое удовольствие, как держать в запасе «самого» Агасси. На этот же полуфинал американцы смогли выставить лишь четырех классных теннисистов - жалкие остатки того, что когда-то называлось «великой теннисной армией США». Но если лучшая пара мирового рейтинга - братья Брайаны - более-менее соответст­вовала звездному статусу, то первый и второй номера американской сборной Энди Роддик и Джеймс Блэйк на фоне своих великих предшественников оказались жалкими посредственностями.

Особенно разочаровал (хотя в контексте полуфинала более правильно было сказать - обрадовал) Энди Роддик, который с первых же дней пребывания в России чувствовал себя не в своей тарелке. Как уверяли потом вашего корреспондента люди из окружения «наследника Агасси», всему виной был отказ Марии Шараповой приехать в Москву и поддержать, согласно одним данным, своего многолетнего бойфренда, а по другим - давнего коммерческого партнера. Без привычного приторного запаха арахисового масла на стадионе, без сотен истеричных фанаток и огромной свиты журналистов и менеджеров, и вдобавок на ненавистном ему с дет­ства грунте Роддик чувствовал себя все эти дни крайне неуютно. И в результате так и не смог ничем помочь сборной США, проиграв оба своих матча. После чего, пытаясь оправдаться в глазах недовольных соотечественников, в интервью ведущему кабельному телеканалу Америки НВО обвинил в своей неудаче хозяев, постеливших не то покрытие.

Обычно в Кубках Дэвиса своя площадка дает большое преимущество хозяевам, позволяя им выбрать самое неудобное для гостей покрытие. Все к этому уже давно привыкли, как к необходимому злу, и никто за вековую историю розыгрышей Кубка никогда не жаловался на «нечестный» выбор покрытия вплоть до того дня, когда в Москву не нагрянули «мировые гегемоны» со звезд­но-полосатыми флагами. Увидев то, что для них припасли организаторы матча (а те, руководствуясь принципом «песок он и в Нечерноземье песок», засыпали корты в Олимпийском какой-то отдаленно напоминающей песок субстанцией отечественного производст­ва), американцы возмутились и принялись качать права.

Особую лепту в истерию внес капитан американцев Патрик Макинрой, который еще в молодые годы прославился своим прямо-таки пещерным антикоммунизмом. Вот и приехав в новую Россию, капитан американцев повел себя так, словно оказался в тылу врага во времена холодной войны. Все пять дней он передвигался в сопровождении трех телохранителей. Каждый раз, заходя в гостиничный номер, он сканировал его на предмет жучков, поставленных «Кей-Джи-Би». И даже обедать американцы отправлялись в ресторан при своем посольстве, поскольку Макинрой опасался, что русские могут отравить их пищу.

Но все эти уловки так и не помогли гостям - российские теннисисты, пусть и с большим трудом, но все же смогли одолеть Роддика и Ко. Хотя на этот раз болельщиков в «Олимпийском» было непривычно мало. Да и их поддержка теннисистов носила довольно выборочный характер. Устав читать в прессе о постоянных скандалах, любовных похождениях и хронических неудачах Марата Сафина, болельщики не нашли ничего лучшего, как использовать (неужели нель­зя было подождать до Кубка Кремля?) матч с американцами для того, чтобы высказать все, что накипело. Просто удивительно, как Марат не сорвался во время первого сета матча с Роддиком, когда с трибун неслось: «Кончай номер отбывать!», «Сколько тебе американцы заплатили за такой удар?» и даже «Опять с дозой переборщил!»

Несмотря на все эти отдельные шероховатости, сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса, и теперь имеет все шансы выиграть почетный трофей. Ведь в решающем матче им предстоит сразиться против аргентинцев, которые терпеть не могут трех вещей: холодов, водки и твердого покрытия. А и того, и другого, и третьего в декабрьской Москве будет более чем достаточно!